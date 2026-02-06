Ramadan 2026 : grosse surprise sur la date cette année en France
La date du premier jour du ramadan a été communiquée par le CFCM. Mais la Grande Mosquée de Paris ne s'est pas encore prononcée. Surprise : une autre instance a donné une autre date !
À l'approche de la mi-février 2026, les millions de musulmans de France s'apprêtent à entrer dans une période de ferveur, de recueillement et de partage : le mois de Ramadan. Neuvième mois du calendrier hégirien, il est considéré par les croyants comme le plus "sacré" de l'année. Pour les musulmans, ce n'est pas seulement une épreuve physique liée à l'abstinence, mais un voyage spirituel profond destiné à purifier l'âme et à renforcer les liens communautaires.
Quand commence précisément le jeûne ? Si la réponse semble mathématique et scientifique pour certains, elle reste une affaire d'observation céleste pour d'autres. Cette année, le décalage entre les méthodes de calcul et la tradition millénaire provoque des crispations inhabituelles au sein des instances religieuses.
Quelle est la date exacte du début du ramadan 2026 en France ?
Le ramadan 2026 débute autour du mercredi 18 février 2026. Pour le Conseil français du culte musulman (CFCM), c'est même très clair depuis le 2 février. Un communiqué vient en effet d'être mis en ligne par cette instance très écoutée par les musulmans de France, et il est catégorique : le premier jour du ramadan est pour elle le jeudi 19 février. "Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1447 H aura lieu mardi 17 février 2026 à 13 : 01 (heure de Paris). Les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026".
Grosse surprise cette année : pour cette année 2026, il y a une divergence nette entre le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) et le Conseil Théologique Musulman de France (CTMF), qui s'appuient pourtant tous deux sur la méthode astronomique. Le Conseil Théologique s'appuie sur une lecture des calculs astronomiques privilégiant la conjonction. Leur raisonnement est le suivant : dès lors que la lune est "née" et qu'elle se couche après le soleil (même de quelques minutes), le nouveau mois commence. Selon le CTMF, l'observation du nouveau croissant serait possible le 18 février à partir de 4h42, heure de Paris : le ramadan débutera donc selon cette instance le mercredi 18 février 2026 !
La Grande Mosquée de Paris confirmera l'une de ces dates lors de la nuit du doute, au moment où sera observé collectivement le ciel, dans le respect de la tradition. Le rendez-vous est déjà donné : la nuit du doute est fixée au 17 février 2026. "La commission religieuse chargée de déterminer et d’annoncer la date du début du mois béni de Ramadan 1447/H en France se réunira à la Grande Mosquée de Paris le mardi 17 février 2026 à 18h, correspondant au 29 Chaâbane 1447/H". La Grande mosquée de Paris ajoute aussi que "la commission religieuse prendra en compte les observations de la nouvelle lune ainsi que les résultats des calculs astronomiques."
Le ramadan a en tout cas lieu en tous cas en plein milieu de l'hiver. Une bonne nouvelle sur un point : la durée du jeûne, qui dure du lever au coucher du soleil, sera plus courte en France. Ce qui rend le jeûne un peu plus facile à supporter d'autant que les pratiquants n'auront pas à endurer les journées de grandes chaleur qui rendent parfois l'exercice très rude.
Quelle est la date de la fin du ramadan 2026 en France ?
Le ramadan 2026 doit s'achever aux alentours du jeudi 19 mars 2026. L'Aïd el-Fitr doit donc avoir lieu autour du 20 mars 2026. Pendant tout le ramadan, les musulmans sont guidés par un calendrier des horaires de prière et de rupture de jeûne, reposant sur les heures de levers et de couchers du soleil ainsi que sur la durée totale de l'ensoleillement. Le CFCM a déjà tranché et assure que la date de l'Aïd 2026 en France est vendredi 20 mars.
Pourquoi les musulmans ne boivent-ils même pas d’eau pendant le ramadan ?
C'est souvent la question qui surprend le plus les non-musulmans. L'abstinence totale de liquides est au cœur de l'ascèse du Ramadan. L'objectif est de ressentir une dépendance totale envers le Créateur et de réaliser la valeur de ce bien si précieux qu'est l'eau, dont on oublie souvent la chance de l'avoir à disposition. En privant le corps d'eau, le fidèle atteint un état de vulnérabilité qui favorise l'humilité. Cela permet aussi d'éprouver une empathie réelle pour ceux qui, dans le monde, souffrent de la soif et de la faim de manière involontaire. Boire de l'eau, même une gorgée, invaliderait le jeûne de la journée. Cependant, la religion précise bien que si une personne met sa santé en danger par déshydratation, elle doit immédiatement rompre son jeûne, car la préservation de la vie est la règle suprême en Islam, au-dessus de tout rite.
Le jeûne, est-ce vraiment "ne rien manger du tout" ?
Oui, mais la définition exacte est plus précise. Le jeûne (appelé Sawm) consiste à s'abstenir de toute nourriture, de toute boisson (y compris l'eau), de tabac et de relations sexuelles, et ce, de l'aube au coucher du soleil. Ce n'est pas un jeûne intermittent classique comme on en voit dans les régimes modernes, car l'interdiction de boire de l'eau est le défi majeur, surtout lors des journées chaudes. Mais le Ramadan va bien au-delà de la privation physique. Le fidèle doit aussi pratiquer un « jeûne des sens » : ne pas dire de mal des autres, éviter les disputes, ne pas regarder de choses indécentes et contrôler ses pensées. L'idée est de mettre le corps en retrait pour laisser l'esprit et l'âme prendre le dessus. C'est une cure de désintoxication globale, autant physique que morale, visant à se recentrer sur l'essentiel et la spiritualité.
Pourquoi le Ramadan change-t-il de date chaque année ?
Le calendrier musulman (hégirien) est un calendrier lunaire, basé sur les cycles de la Lune, contrairement au calendrier grégorien qui est solaire. Une année lunaire dure environ 354 jours, soit 11 jours de moins qu'une année solaire. C’est pour cette raison que le mois de Ramadan « recule » chaque année. En 2026, il commence dans quelques jours, alors qu'il y a dix ans, il se déroulait en plein été. Ce décalage permet de vivre le jeûne à toutes les saisons sur un cycle d'environ 33 ans. Cela modifie considérablement l'expérience du jeûneur : en hiver, les journées sont plus courtes et le jeûne moins éprouvant physiquement, tandis qu'en été, l'abstinence peut durer plus de 18 heures sous des températures élevées. Ce système est perçu comme une forme d'équité divine, permettant à chaque fidèle sur Terre de connaître des jeûnes longs et courts au cours de sa vie.
Qu'est-ce que la "Nuit du Destin" (Laylat al-Qadr) et comment la dater ?
Considérée comme la nuit la plus "sainte" de l'année, Laylat al-Qadr commémore la révélation du Coran. Elle se situe durant les dix derniers jours du Ramadan, traditionnellement lors d'une nuit impaire. En 2026, si l'on suit le calendrier débutant le 19 février, cette nuit tomberait aux alentours du 16 mars. Techniquement, les fidèles recherchent cette nuit pour ses bénédictions multipliées, censées valoir "mieux que mille mois" de prières. La pratique de l'I'tikaf (retraite spirituelle dans la mosquée) est alors très courante pour les plus dévots. La détermination de cette date précise reste toutefois mystérieuse et incite les croyants à intensifier leurs efforts spirituels durant toute la dernière décade du mois. C'est un moment de prières nocturnes intenses (Tarawih et Tahajjud) où l'on demande le pardon et la guidance. La fin de cette période marquera ensuite la transition vers l'Aïd el-Fitr, célébrée dans la joie et le partage familial.
Les injections médicales et les soins dentaires rompent-ils le jeûne du ramadan ?
C'est une question technique récurrente. Le principe général est que tout ce qui entre dans le corps par une ouverture naturelle (bouche, nez) et atteint l'estomac rompt le jeûne. Cependant, les juristes musulmans contemporains s'accordent sur des nuances importantes. Les injections intramusculaires ou intraveineuses (vaccins, antibiotiques, anesthésies locales) ne rompent pas le jeûne car elles ne sont pas nutritives. En revanche, les perfusions de glucose ou de solutions alimentaires sont invalidantes. Concernant les soins dentaires, le brossage ou les soins sont autorisés à condition de ne rien avaler (eau ou sang). De même, les gouttes oculaires ou auriculaires sont généralement tolérées car elles ne passent pas par le système digestif. Ces précisions sont essentielles pour permettre aux fidèles de poursuivre leurs traitements médicaux essentiels sans culpabilité, tout en respectant la sacralité de leur pratique religieuse quotidienne durant ce mois de ferveur.
Quelles sont les règles pour les malades et les voyageurs ?
Le jeûne du Ramadan est "obligatoire" pour les musulmans croyants, mais l'Islam prévoit des dispenses strictes pour ne pas mettre la santé en péril. Les personnes atteintes de maladies chroniques (comme le diabète insulino-dépendant) ou dont l'état de santé s'aggraverait par l'abstinence sont exemptées. Techniquement, on distingue deux situations : si l'empêchement est temporaire (maladie passagère, voyage de plus de 80 km), le fidèle doit rattraper les jours manqués avant le Ramadan suivant (le Qada). Si l'empêchement est définitif (vieillesse, maladie incurable), il doit s'acquitter d'une compensation appelée Fidya, consistant à nourrir un nécessiteux pour chaque jour non jeûné. En 2026, avec l'inflation, le montant de la Fidya est estimé autour de 7 à 10 euros par jour en France. Il est crucial de consulter un médecin avant le début du mois pour évaluer la capacité physique, car le dogme religieux stipule explicitement que la préservation de la vie et de la santé prime sur l'accomplissement du jeûne.
Comment expliquer le Ramadan à ses collègues ?
La pédagogie est simple : c'est un mois de solidarité et de discipline. Vous pouvez préciser que c'est un choix personnel et que la vue de personnes mangeant autour de vous ne vous dérange généralement pas. C'est souvent l'occasion d'échanges culturels enrichissants autour de la machine à café.
Qu'est-ce que le ramadan ?
Le quatrième pilier de l'islam est respecté par de nombreux musulmans pratiquants en France : selon l'Insee, 5 millions de croyants pratiquent le ramadan chaque année dans l'Hexagone. Dans le monde, c'est plus de 1,5 milliard de personnes qui sont concernées. Au-delà de l'abstinence de nourriture et de boisson du lever au coucher du soleil, ce mois est marqué par une multitude de traditions profondément enracinées qui ont pour but, selon l'islam, d'enrichir l'expérience spirituelle des croyants. Pour les musulmans pratiquants, ces traditions revêtent une grande importance, offrant une occasion précieuse de croissance spirituelle, de solidarité et de connexion avec leur foi.
L'importance du calendrier du ramadan se ressent dans les rituels quotidiens du mois. Les heures de jeûne commencent à l'aube, au moment précis de la prière du fajr, et se terminent au coucher du soleil, lors de l'iftar. Chaque journée est ponctuée pour les croyants de moments de spiritualité, mais aussi de préparation et d'organisation. Pour de nombreuses familles, anticiper les horaires des prières et du jeûne est une routine essentielle, parfois facilitée par des applications ou des calendriers imprimés indiquant les heures exactes selon la localisation géographique.
Suivre les interdits du ramadan et faire le jeûne en 2026 est tout de même très différent d'il y a 20 ou 30 ans. L'essor des technologies de l'information et des réseaux sociaux a transformé la manière dont le ramadan est vécu. Des applications mobiles permettent de suivre les horaires de prière, de recevoir des notifications pour l'iftar et le suhur, et même de suivre des conférences religieuses en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes où les musulmans partagent leurs expériences, leurs recettes et leurs réflexions spirituelles. Des initiatives comme les "ramadan challenges" ou les "Iftar Tour" deviennent populaires, permettant aux jeunes de vivre leur foi de manière moderne et connectée.