Ramadan 2026 : la date du début et celle de l'Aïd dévoilées par le CFCM

Quand débute le ramadan en France ? La date du premier jour du mois du jeûne a été communiqué par le CFCM. Mais la Grande Mosquée de Paris ne s'est pas encore prononcée.

Chaque année, le ramadan occupe une place centrale dans la vie de millions de musulmans à travers le monde. Ce mois considéré comme sacré pour les croyants est l’un des cinq piliers de l’islam. Pour les pratiquants, c'est l’occasion d’un retour à la spiritualité, à la réflexion intérieure et à la discipline personnelle. C'est l'occasion de pratiquer le jeûne du lever au coucher du soleil, en s’abstenant de manger, de boire et de toute relation intime, dans un effort de purification morale et de renforcement de la foi. Mais le ramadan ne se limite pas au jeûne. Il est aussi un moment de partage et de solidarité. Les fidèles sont encouragés à aider les plus démunis, notamment par le biais de la zakat, l’aumône obligatoire, et par des gestes de générosité au sein de leur communauté. Les repas collectifs organisés dans de nombreuses mosquées permettent aux familles et aux voisins de se retrouver et de rompre le jeûne ensemble, lors de l’iftar, un moment central du quotidien pendant ce mois sacré. Quelle est la date exacte du début du ramadan 2026 en France ? Le ramadan 2026 doit débuter autour du mercredi 18 février 2026. Pour le Conseil français du culte musulman (CFCM), c'est même très clair depuis le 2 février. Un communiqué vient en effet d'être mis en ligne par cette instance très écoutée par les musulmans de France, et il est catégorique : le premier jour du ramadan est pour elle le jeudi 19 février. "Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1447 H aura lieu mardi 17 février 2026 à 13 : 01 (heure de Paris). Les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026". La Grande Mosquée de Paris ne confirmera ou n'infirmera cette date que lors de la nuit du doute, au moment où sera observé collectivement le ciel, dans le respect de la tradition. Le rendez-vous est déjà donné : la nuit du doute est fixée au 17 février 2026. "La commission religieuse chargée de déterminer et d’annoncer la date du début du mois béni de Ramadan 1447/H en France se réunira à la Grande Mosquée de Paris le mardi 17 février 2026 à 18h, correspondant au 29 Chaâbane 1447/H". La Grande mosquée de Paris ajoute aussi que "la commission religieuse prendra en compte les observations de la nouvelle lune ainsi que les résultats des calculs astronomiques." Le ramadan a en tout cas lieu en tous cas en plein milieu de l'hiver. Une bonne nouvelle sur un point : la durée du jeûne, qui dure du lever au coucher du soleil, sera plus courte en France. Ce qui rend le jeûne un peu plus facile à supporter d'autant que les pratiquants n'auront pas à endurer les journées de grandes chaleur qui rendent parfois l'exercice très rude. Quelle est la date de la fin du ramadan 2026 en France ? Le ramadan 2026 doit s'achever aux alentours du jeudi 19 mars 2026. L'Aïd el-Fitr doit donc avoir lieu autour du 20 mars 2026. Pendant tout le ramadan, les musulmans sont guidés par un calendrier des horaires de prière et de rupture de jeûne, reposant sur les heures de levers et de couchers du soleil ainsi que sur la durée totale de l'ensoleillement. Le CFCM a déjà tranché et assure que la date de l'Aïd 2026 en France est vendredi 20 mars. Précisions sur les deux méthodes pour fixer les dates du ramadan Le calendrier musulman est fondé sur un calendrier lunaire : cela signifie que l'on change de mois à la nouvelle Lune. L'entrée dans le mois du ramadan comme sa fin et l'entrée dans le mois de chawwal dépendent donc de la nouvelle Lune. Mais il existe un conflit d'opinion entre ceux qui considèrent qu'il faut absolument voir l'astre dans le ciel et ceux qui font confiance à la science astronomique pour s'assurer que nous entrons bien dans un nouveau mois lunaire. Les tenants de la méthode scientifique estiment que les calculs astronomiques sont fiables sur l'apparition de la Lune et que fixer à l'avance les dates de début et de fin du ramadan permet aux croyants d'organiser en amont leur abstinence, mais aussi les festivités de l'Aïd. Cela permettrait également d'unifier les dates du ramadan dans le monde entier. Les tenants de la "tradition" considèrent que l'observation à l'oeil nu de la nouvelle Lune (le tout premier croissant de Lune) dans le ciel est indispensable, quels que soient les calculs scientifiques. Ce n'est que si la Lune est visible que l'on entre dans un nouveau mois lunaire. C'est un point important : pour ceux qui s'en tiennent à la tradition, comme la Grande mosquée de Paris, si la lune n'est pas observable lors de "la nuit du doute", alors le ramadan dure une journée supplémentaire. La Commission théologique de la Grande Mosquée de Paris tente depuis 2022 un compromis et prend à la fois en considération l'observation de la Lune et "les résultats des travaux sur l'adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois béni de Ramadan." Et de souligner qu'il s'agit de "deux méthodes complémentaires". Questions / Réponses

Comment les musulmans pratiquants peuvent se préparer au ramadan ? En France, plus de 75% des musulmans pratiquants observent le mois du jeûne du ramadan. Pour eux, il est conseillé de se préparer avant, en évitant de trop manger par exemple. Ce qui compte avant tout, c'est de manger normalement et ne pas chercher à faire des réserves. De même, il est recommandé aux musulmans qui souhaitent observer le ramadan de manger des aliments qui contiennent beaucoup d'eau, mais aussi des aliments salés pour que l'organisme fasse des réserves d'eau. Le jeûne est-il obligatoire pour tous les musulmans ? Le ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam et peut donc être considéré comme une obligation divine pour les pratiquants.Toutefois tous les musulmans ne sont pas concernés par le jeûne du ramadan. Les personnes n'ayant pas passé la puberté n'y sont pas soumis, même s'il est recommandé d'habituer progressivement les enfants au jeûne. Les femmes enceintes ou venant d'accoucher, les personnes âgées ou faibles, les voyageurs sur une longue distance et les soldats ont également le droit de ne pas respecter le jeûne. Les femmes en période de menstruation peuvent aussi manger librement pendant le ramadan, mais doivent, elles, rattraper en théorie les jours de jeûne manqués avant le prochain ramadan. Le jeûne est-il un des cinq piliers de l'islam ? Oui, le jeûne du ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam. Les quatre autres sont : la profession de foi (croyance en un Dieu unique, le prophète Mahomet), la prière, le pèlerinage à la Mecque et l’aumône obligatoire. Un enfant peut-il rater l'école pour le ramadan ? Comme le souligne le site spécialisé al-Kanz, la loi autorise les élèves à ne pas aller en cours à l'occasion d'une fête religieuse reconnue. L'Aïd el-Fitr, qui célèbre la fin du ramadan, est estimée comme tel. Le jeûne de ramadan commence-t-il vraiment "au lever du soleil" ? C'est un raccourci de langage souvent utilisé. Pourtant, le jeûne que certains observent pendant le mois de ramadan ne commence pas "au lever du soleil". En effet, le début du jeûne commencerait plutôt dès "l'aube", voire "la pointe de l'aube", c'est à dire avec les premières lueurs dans le ciel nocturnes. Généralement, il est convenu qu'il s'agit de la même heure que celle de la première quotidienne des musulmans, le subh, qui intervient parfois deux heures avant l'apparition du soleil dans le ciel. A partir de quel âge le ramadan devient-il "obligatoire" ? Pour les musulmans, le ramadan devient obligatoire "à partir du moment où on a atteint la puberté", a expliqué l'islamologue (chercheur spécialiste de l'étude de l'islam) Rachid Benzine à Franceinfo. "Mais lorsque les gens sont malades, en mauvaise santé ou s’il y a un risque, il est conseillé de ne pas faire le ramadan", a-t-il rappelé. Les sportifs doivent-ils faire le ramadan ? Le ramadan fait toujours l'objet de questionnements quand il s'agit de pratiquer du sport en même temps. La décision est un choix personnel, certains sportifs effectuent la période de jeûne pendant le ramadan, mais d'autres préfèrent le repousser à une période plus propice pour eux. Peut-on faire le jeûne quand on est enceinte ou que l'on allaite ? Pour les femmes enceintes, mais également pour les mamans qui allaitent, il est vivement conseillé de voir directement avec son médecin afin de savoir si, oui ou non, le jeûne pendant le mois de ramadan peut être envisagé, mais également pour obtenir des conseils adaptés afin de pratiquer le jeûne de manière adaptée lorsqu'il peut être suivi. LIRE PLUS

Le quatrième pilier de l'islam est respecté par de nombreux musulmans pratiquants en France : selon l'Insee, 5 millions de croyants pratiquent le ramadan chaque année dans l'Hexagone. Dans le monde, c'est plus de 1,5 milliard de personnes qui sont concernées. Au-delà de l'abstinence de nourriture et de boisson du lever au coucher du soleil, ce mois est marqué par une multitude de traditions profondément enracinées qui ont pour but, selon l'islam, d'enrichir l'expérience spirituelle des croyants. Pour les musulmans pratiquants, ces traditions revêtent une grande importance, offrant une occasion précieuse de croissance spirituelle, de solidarité et de connexion avec leur foi.

Qu'est-ce qu'une journée typique de Ramadan ? Avant l'Aube : Suhoor - La journée commence bien avant l'aube avec un repas appelé "suhoor". C'est un moment crucial où les croyants consomment des aliments riches en protéines et en fibres pour fournir l'énergie nécessaire pour la journée de jeûne à venir. Il est dit dans les enseignements que le suhoor renforce le jeûneur pour accomplir son acte de dévotion. Ce repas est souvent partagé en famille ou en communauté, ajoutant ainsi une dimension sociale à la pratique du jeûne.

Du Lever du Soleil au Coucher du Soleil : Le Jeûne - Une fois que le soleil commence à se lever, les musulmans entament leur jeûne quotidien. Pendant cette période, qui dure du lever au coucher du soleil, les croyants s'abstiennent non seulement de nourriture et de boisson, mais aussi de tout comportement indésirable, tels que la colère, le mensonge ou la calomnie. Le jeûne est bien plus qu'une simple abstention physique ; il vise à purifier l'âme et à cultiver la patience, la compassion et la gratitude envers Dieu.

La Prière et la Réflexion - Tout au long de la journée, les musulmans croyants s'engagent dans une prière régulière et une lecture du Coran, le livre saint de l'islam. Ces pratiques spirituelles offrent une occasion de se recentrer sur la foi et de rechercher la proximité divine. De plus, le Ramadan est une période de réflexion, où les croyants évaluent leur vie, cherchent le pardon et renouvellent leurs intentions pour l'avenir.

La Pause du Jeûne : Iftar - Le coucher du soleil annonce la fin du jeûne quotidien, marquant le moment de rompre le jeûne avec un repas appelé "iftar". Cette rupture du jeûne est souvent réalisée en famille, en communauté ou même en invitant des voisins et des amis de différentes confessions à partager le repas. L'iftar est un moment de festivités, de gratitude et de générosité, où les croyants partagent leur nourriture avec ceux dans le besoin et renforcent les liens sociaux.

La Prière Tarawih - Après l'iftar, de nombreux musulmans se rendent à la mosquée pour participer à une prière spéciale appelée "Tarawih". Cette prière nocturne est une tradition du Ramadan et consiste en une série de prières supplémentaires effectuées en groupe. La Tarawih est une occasion de renforcer la spiritualité, de se réunir en communauté et de rechercher les bénédictions de Dieu.

L'importance du calendrier du ramadan se ressent dans les rituels quotidiens du mois. Les heures de jeûne commencent à l'aube, au moment précis de la prière du fajr, et se terminent au coucher du soleil, lors de l'iftar. Chaque journée est ponctuée pour les croyants de moments de spiritualité, mais aussi de préparation et d'organisation. Pour de nombreuses familles, anticiper les horaires des prières et du jeûne est une routine essentielle, parfois facilitée par des applications ou des calendriers imprimés indiquant les heures exactes selon la localisation géographique.

Suivre les interdits du ramadan et faire le jeûne en 2026 est tout de même très différent d'il y a 20 ou 30 ans. L'essor des technologies de l'information et des réseaux sociaux a transformé la manière dont le ramadan est vécu. Des applications mobiles permettent de suivre les horaires de prière, de recevoir des notifications pour l'iftar et le suhur, et même de suivre des conférences religieuses en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes où les musulmans partagent leurs expériences, leurs recettes et leurs réflexions spirituelles. Des initiatives comme les "ramadan challenges" ou les "Iftar Tour" deviennent populaires, permettant aux jeunes de vivre leur foi de manière moderne et connectée.