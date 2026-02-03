Nuit du Doute 2026 : c'est officiel, la date pour déterminer le début du ramadan est connue

Quand débute le ramadan 2026 ? Pour le déterminer, la tradition musulmane s'accorde sur l'organisation d'une nuit du doute à une date précise. La Grande mosquée de Paris l'a annoncée.

Quand débute le ramadan 2026 ? La date approche et les musulmans pratiquants du monde entier vont devoir se plier aux exigences morales des interdits et du jeûne très bientôt. Comme chaque année, pour les tenants de la tradition, c'est lors de la "Nuit du Doute" - laylat al-chak - qu'est décidé officiellement le premier jour du jeûne du mois du ramadan.

En effet, le ramadan correspond au neuvième mois du calendrier lunaire de l'islam. Il n'est pas lié au calendrier que nous utilisons au quotidien. Alors, pour connaître la date exacte de début du ramadan, les musulmans sont invités à observer le ciel pendant la Nuit du Doute afin de voir si la nouvelle Lune est observable dans le ciel. S'il est observable, les commissions religieuses vérifient sa visibilité et annoncent les résultats et le nouveau mois commence : le mois du ramadan débute dès le lendemain matin. Dans le cas contraire, il faut attendre un jour de plus.

Quelle est la date de la nuit du doute 2026 ?

En se basant sur les calendriers islamiques et les données astronomiques, la Grande Mosquée de Paris a officiellement annoncé que la Lune, qui peut potentiellement annoncé le ramadan 1447, sera observée dans la soirée du 17 février 2026. C'est à ce moment-là que les commissions religieuses et les observateurs agréés tenteront d'apercevoir le premier croissant lunaire, à la Grande mosquée de Paris, dans le but de déterminer le premier jour de jeune du Ramadan. Le recteur de l'institution religieuse, Chems-Heddine Hafiz, a partagé le communiqué officiel de la nuit du doute lundi 26 février 2026 et précise que la commission religieuse se réunira le 17 février dès 18 heures afin de déterminer si le premier jour du Ramadan est le 18 ou le 19 janvier.

Le Conseil théologique musulman de France (CTMF) qui fonde sa décision sur les calculs scientifiques, a déjà assuré que le premier jour du ramadan en France sera plutôt le 18 février. Le CFCM, lui, a retenu la date du 19 février, en se basant sur ses calculs. La Grande Mosquée de Paris "demeure attachée à cette tradition de la Nuit du Doute, qui préserve l'unité des musulmans au seuil du mois béni de ramadan, et leur permet de s'y préparer", explique-t-elle pour justifier la tenue de la nuit du doute.

Cette tradition vient du "hadith", une déclaration orale du Prophète. Celui-ci aurait dit : "Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et rompez le jeûne lorsque vous le verrez aussi." Il est important de savoir qu'une Nuit du Doute est également organisée pour connaître la date de début du ramadan. La pratique de l'observation de la Lune pendant la Nuit du Doute est donc ancrée dans la tradition islamique depuis les premiers temps. Les érudits religieux et les autorités compétentes se rassemblent dans les mosquées et les centres communautaires pour surveiller le ciel après le coucher du soleil. La Nuit du Doute renforce aussi les liens communautaires, car les musulmans se réunissent dans les mosquées et les centres islamiques pour participer à l'observation de la lune ensemble. C'est l'occasion pour la communauté de se rassembler, de prier ensemble, de multiplier les actes d'adorations et de renforcer leur connexion spirituelle.