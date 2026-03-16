Nuit du doute 2026 : la date est connue et dévoilée par la Grande mosquée

La Grande Mosquée de Paris a fixé le rendez-vous de la "Nuit du doute" pour la fin du mois du Ramadan.

Le jeûne du Ramadan constitue l'un des cinq piliers de l'Islam, au même titre que l'aumône (Zakat), le pèlerinage (Hajj), la profession de foi (Chahada) et la prière (Salat). Contrairement au calendrier grégorien, le calendrier hégirien est lunaire. Ce décalage explique pourquoi le mois de Ramadan recule d'environ onze jours chaque année par rapport au calendrier solaire, nécessitant une observation minutieuse du ciel pour déterminer le passage d'un mois à l'autre.

La Nuit du doute, ou Laylat al-Chak en arabe, est une pratique ancestrale. Elle consiste à scruter l'horizon au coucher du soleil pour y déceler le fin croissant de lune (hilal). Si ce dernier est visible, le nouveau mois commence le lendemain ; sinon, le mois en cours est complété à trente jours.

Pour marquer la fin du jeûne et l'annonce de l'Aïd al-Fitr, la Grande Mosquée de Paris réunira sa commission religieuse ce mercredi 18 mars 2026 dès 18 heures. Cette commission rassemble les grandes fédérations musulmanes françaises (FFAIACA, Foi et Pratique, Musulmans de France et le Rassemblement des Musulmans de France) dans une quête de consensus et d'unité nationale.

En France, deux méthodes coexistent pour fixer le calendrier. D'un côté, le Conseil français du culte musulman (CFCM) et le CTMF privilégient les données scientifiques. Ces instances annoncent souvent les dates plusieurs semaines à l'avance grâce aux calculs astronomiques, offrant ainsi une visibilité précieuse aux familles et aux entreprises pour organiser la fête de l'Aïd.

De l'autre, la Grande Mosquée de Paris reste attachée à l'observation visuelle. Pour le recteur Hafiz, cette tradition n'est pas qu'un rite technique, elle est un ciment communautaire. Elle permet de rassembler physiquement les représentants des différentes sensibilités de l'Islam en France, créant un moment de communion spirituelle et symbolique fort.

Un calendrier rythmé par la lumière

La Nuit du doute suit un rituel précis : après la prière du Maghrib, des observateurs scrutent le ciel occidental. Conformément au "hadith" (parole prophétique) — "Jeûnez à sa vue et rompez le jeûne à sa vue" — l'observation se fait prioritairement à l'œil nu, bien que des instruments optiques modernes soient désormais acceptés pour confirmer les résultats.

La décision prise ce mercredi 18 mars déterminera si l'Aïd al-Fitr sera célébré le jeudi 19 ou le vendredi 20 mars 2026. Au-delà de la date, cette nuit reste l'occasion pour la communauté de renforcer sa connexion spirituelle et de célébrer ensemble la fin d'un mois d'efforts et d'adoration.