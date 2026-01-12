Nuit du Doute 2026 : la date pour déterminer le début du ramadan, c'est mi-février

Quand débute le ramadan 2026 ? Pour le déterminer, la tradition musulmane s'accorde sur l'organisation d'une nuit du doute. Et la date approche.

Quand débute le ramadan 2026 ? La date approche et les musulmans pratiquants du monde entier vont devoir se plier aux exigences morales des interdits et du jeûne très bientôt. Comme chaque année, la " Nuit du Doute " - laylat al-chak - jouera un rôle déterminant pour fixer officiellement le premier jour de jeûne. Pour 2026, cet événement aura lieu mi-février, conformément aux calculs astronomiques et aux traditions d'observation lunaire.

En effet, le ramadan correspond au neuvième mois du calendrier lunaire de l'islam. Il n'est pas lié au calendrier que nous utilisons au quotidien. Alors, pour connaître la date exacte de début du ramadan, les musulmans sont invités à observer le ciel pendant la Nuit du Doute afin de voir si la nouvelle Lune est observable dans le ciel. Si le croissant de lune est observable, le nouveau mois commence : le mois du ramadan s'ouvre dès le lendemain matin. Dans le cas contraire, il faut attendre un jour de plus.

Quelle est la date de la nuit du doute 2026 ?

D'après les calendriers islamiques et les données astronomiques, la nouvelle lune annonçant le ramadan 1447 devrait se produire autour du 18 février 2026. Le Conseil théologique musulman de France (CTMF) qui fonde sa décision sur les calculs scientifiques, a déjà assuré que le premier jour du ramadan en France sera bien le 18 février.

Compte tenu de ces projections, il est très vraisemblable - mais encore certain - que la Nuit du Doute se tienne dans la soirée du mardi 17 février 2026, après le coucher du soleil. C'est à ce moment-là que les commissions religieuses et les observateurs agréés tenteront d'apercevoir le premier croissant lunaire, à la Grande mosquée de Paris.

La Grande Mosquée de Paris donnera des précisions et une date officielle dans quelques jours. Cette institution "demeure attachée à cette tradition de la Nuit du Doute, qui préserve l'unité des musulmans au seuil du mois béni de ramadan, et leur permet de s'y préparer", explique-t-elle pour justifier la tenue de la nuit du doute.

Cette tradition vient du "hadith", une déclaration orale du Prophète. Celui-ci aurait dit : "Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et rompez le jeûne lorsque vous le verrez aussi." Il est important de savoir qu'une Nuit du Doute est également organisée pour connaître la date de début du ramadan. La pratique de l'observation de la Lune pendant la Nuit du Doute est donc ancrée dans la tradition islamique depuis les premiers temps. Les érudits religieux et les autorités compétentes se rassemblent dans les mosquées et les centres communautaires pour surveiller le ciel après le coucher du soleil. La Nuit du Doute renforce aussi les liens communautaires, car les musulmans se réunissent dans les mosquées et les centres islamiques pour participer à l'observation de la lune ensemble. C'est l'occasion pour la communauté de se rassembler, de prier ensemble et de renforcer leur connexion spirituelle.