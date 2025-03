Nuit du Doute : quand aura lieu la fin du ramadan 2025 ? La date est fixée

La fin du ramadan arrive à grands pas. Pour connaître la date exacte de la fin de ce mois saint, la Grande Mosquée de Paris organise une Nuit du Doute.

Les musulmans du monde entier viennent de passer un mois saint, de prières et de jeûne, à l'occasion du ramadan. La fin de celui-ci est célébrée avec la fête de l'Aïd el-Fitr, mais la date n'est pas fixe. En effet, le ramadan correspond au neuvième mois du calendrier lunaire de l'islam. Il n'est pas lié au calendrier que nous utilisons au quotidien. Alors, pour connaître la date exacte de fin du ramadan, les musulmans sont invités à observer le ciel pendant la Nuit du Doute afin de voir si la nouvelle Lune est observable dans le ciel. Cela correspond à la tradition, organisée notamment à la Grande Mosquée de Paris. Si le croissant de lune est observable, le ramadan est terminé. Sinon, il dure un jour de plus.

Mais de très nombreux musulmans préfèrent plutôt la méthode astronomique, basée sur des calculs et non l'observation. Celle-ci permet d'établir que la lune sera bien visible dans le ciel le 29 mars, ce qui correspond donc à la fin du ramadan. En général, la méthode de l'observation permet de déterminer la même date que la méthode astronomique, mais une mauvaise visibilité du ciel, due à des nuages ou à la pollution, peut empêcher de voir la Lune. Cela dit, le ciel sera dégagé cette nuit sur une grande partie de la France, à l'exception des côtes de la Manche et de la mer du Nord.

Quand aura lieu la Nuit du Doute ?

La Grande Mosquée de Paris a officialisé la date du 29 mars 2025 comme étant la Nuit du Doute via un communiqué de presse diffusé le 24 mars, ce qui correspond au 29e jour du mois lunaire en cours dans le calendrier hégirien. Elle "demeure attachée à cette tradition de la Nuit du Doute, qui préserve l'unité des musulmans au seuil du mois béni de ramadan, et leur permet de s'y préparer" et d'ajouter que "l'Aïd aura lieu le dimanche 30 mars 2025 ou le lundi 31 mars 2025".

Cette tradition vient du "hadith", une déclaration orale du Prophète. Celui-ci aurait dit : "Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et rompez le jeûne lorsque vous le verrez aussi." Il est important de savoir qu'une Nuit du Doute est également organisée pour connaître la date de début du ramadan. La pratique de l'observation de la Lune pendant la Nuit du Doute est donc ancrée dans la tradition islamique depuis les premiers temps. Les érudits religieux et les autorités compétentes se rassemblent dans les mosquées et les centres communautaires pour surveiller le ciel après le coucher du soleil. La Nuit du Doute renforce aussi les liens communautaires, car les musulmans se réunissent dans les mosquées et les centres islamiques pour participer à l'observation de la lune ensemble. C'est l'occasion pour la communauté de se rassembler, de prier ensemble et de renforcer leur connexion spirituelle.