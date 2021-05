"Bac 2021 : un grand oral aménagé ? Modalités, dates, résultats"

BAC 2021. Le ministre de l'Education s'est de nouveau exprimé sur le passage du baccalauréat fin juin. Modalités, dates, résultats... Consultez notre page spéciale.

[Mis à jour le 3 mai 2021 à 16h54] LA DERNIERE ACTU. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a donné une interview au Journal du Dimanche à la veille de la rentrée en présentiel des collégiens et lycéens le 3 mai, pour en détailler les nouveautés. Si l'interview avait essentiellement trait au protocole sanitaire, aux autotests, aux fermetures de classe ou encore aux vaccins des enseignants, il y a tout de même eu une question sur le bac. Et à l'interrogation "De nombreuses voix réclament l'annulation du grand oral du baccalauréat, pour des raisons sanitaires et d'équité. Des aménagements sont-ils possibles ?", le membre du gouvernement a répondu : "Nous avons déjà bien adapté le bac depuis le début de la crise sanitaire. Mais généraliser le contrôle continu – on est déjà à 80 % – ne me semble pas dans l'intérêt de l'élève. Nous devons faire preuve de bienveillance, en accentuant l'accompagnement personnel, pour l'épreuve de philosophie comme pour le grand oral. Ce dernier sera aménagé. L'élève pourrait, par exemple, présenter un mot de son professeur pour signaler les parties du programme non vues".

"Des conditions sanitaires strictes" pour le passage des deux épreuves en présentiel

Le 22 avril dernier, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer avait annoncé en conférence de presse que l'épreuve écrite de philosophie et le grand oral du baccalauréat restaient maintenus en présentiel en juin prochain. "Nous voulons assurer des examens en présence en assurant des conditions sanitaires strictes", avait alors souligné l'homme d'Etat. "C'est ainsi que le baccalauréat comporte une part de contrôle continu et une part de contrôle terminal. Nous maintenons donc les deux épreuves de terminale prévues, c'est à dire les écrits de philosophie et l'épreuve du grand oral qui auront lieu à la fin du mois de juin".

Dans une interview accordée à plusieurs titres de PQR (Presse quotidienne régionale) le 29 avril, dans laquelle il a dévoilé le calendrier du déconfinement, Emmanuel Macron a quant à lui réaffirmé que les épreuves finales du baccalalauréat évoquées le 22 avril (la philosophie et le grand oral, voir ci-dessous pour plus d'infos) auraient bien lieu en présentiel : "(...) Les deux épreuves qui ont des examens terminaux, la philosophie et le grand oral, seront maintenues". A la question "Y aura-t-il un bac normal cette année ?", le président a par ailleurs répondu : "En aucun cas, nous n'aurons des examens et des diplômes au rabais. Qu'il s'agisse du baccalauréat, des bac pro, des BTS ou des examens dans nos universités. Mais nous devons nous adapter. Pour le baccalauréat, certaines épreuves qui devaient se tenir en mars sont passées en contrôle continu du fait de l'épidémie".

Les épreuves de spécialité remplacées par du contrôle continu

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer l'avait par ailleurs annoncé le 21 janvier : les épreuves de spécialité du bac 2021, premières épreuves du "nouveau bac" initialement prévues le 15 mars, ont finalement été supprimées au profit du contrôle continu. Les résultats de ces épreuves dites de spécialité comptent pour 32% de la note finale du bac. Ils seront finalement calculés "sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale de ces enseignements", précise une lettre du ministère consultée par Le Monde. Autrement dit, c'est la moyenne annuelle obtenue pour chacune des matières de spécialité qui sera prise en compte pour l'examen. Dans Parcoursup, ce sont par conséquent les moyennes des deux premiers trimestres de chaque enseignement de spécialité qui remplaceront les résultats des épreuves de spécialité.

Les épreuves anticipées de français (à confirmer)

L'épreuve de philosophie

Le grand oral

Des aménagements sont à prévoir pour certaines de ces épreuves maintenues :

En français, les épreuves orales pourront se baser sur quatorze textes en première générale − au lieu de vingt − et sur sept textes en première technologique − au lieu de douze [L'épreuve écrite de français demeure, elle, inchangée].

En philosophie, les élèves vont avoir le choix entre trois sujets de dissertation au lieu de deux

►Consulter la page du ministère de l'Education dédiée au baccalauréat 2021

Pourquoi le gouvernement remplace-t-il les épreuves de spécialité du bac initialement prévues en mars par du contrôle continu ?

Dans un entretien au JDD daté du 24 janvier, Jean-Michel Blanquer répond : "Pour permettre aux élèves de travailler le plus longtemps et le plus sereinement possible. Organiser les épreuves en mars semblait trop incertain, et les lycéens ne bénéficiaient pas tous des mêmes conditions de préparation, les lycées ayant organisé les enseignements avec plus ou moins de distanciel". Le ministre de l'Education ajoute également : "Nous n'avons pas voulu reporter ces épreuves en fin d'année pour sauvegarder le mois de juin".

Quelles autres annonces avaient été faites auparavant sur les aménagements du bac 2021 ?

Deux aménagements en particulier avaient d'ores et déjà été annoncé par le ministre de l'Education nationale :

L'annulation des épreuves d'évaluation communes de Première et Terminale au profit du contrôle continu : les trois sessions d'évaluations communes, prévues par la réforme du bac qui devait entrer pleinement en vigueur cette année, ont été supprimées pour cette année. En contrepartie, les bulletins scolaires des élèves de première et de terminale seront de nouveau utilisés, comme pour le bac de l'an dernier. Une moyenne des notes remplacera donc les épreuves finales pour l'histoire-géographie, les langues vivantes et la spécialité qui n'est pas poursuivie en terminale . S'ajoute à cette liste les mathématiques pour le bac technologique et l'enseignement scientifique pour le bac général . Les évaluations communes de première sont également annulées.

au profit du contrôle continu : les trois sessions d'évaluations communes, prévues par la réforme du bac qui devait entrer pleinement en vigueur cette année, ont été supprimées pour cette année. En contrepartie, les bulletins scolaires des élèves de première et de terminale seront de nouveau utilisés, comme pour le bac de l'an dernier. Une moyenne des notes remplacera donc les épreuves finales pour . S'ajoute à cette liste . sont également annulées. Les épreuves de remplacement du bac 2021 auront lieu au mois de juin pour les élèves empêchés par un cas de force majeure.

Doit-on en conclure que le "nouveau bac" sera pour 2022 ?

Le ministre de l'Education s'est exprimé à ce sujet dans une interview au JDD le 24 janvier. "Non, c'est dès cette année", répond-t-il, "car nous gardons l'essentiel de la réforme : les enseignements de spécialité choisis par les élèves. Et on maintient en juin la nouvelle épreuve du grand oral et celle de philosophie".

Comment va-t-on garantir l'égalité d'évaluation entre les élèves, alors que la note se base sur 82% de contrôle continu ?

"Nous allons diffuser un guide d'évaluation du contrôle continu, ainsi que les sujets d'examen initialement prévus : les enseignants pourront s'en servir comme modèles", a promis Jean-Michel Blanquer lors de son interview au JDD du 24 janvier. Et d'ajouter : "Et nous mettons en place un dispositif pour harmoniser les notes".

Epreuves anticipées écrites de français (pour les élèves de première) : le jeudi 17 juin

(pour les élèves de première) : le jeudi 17 juin Epreuve anticipée orale de français (pour les élèves de première) : du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet

(pour les élèves de première) : du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet Epreuve de philosophie : le jeudi 17 juin

: le jeudi 17 juin Epreuves du grand oral : du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet

Résultats du bac

Linternaute.com vous permet de consulter les listes d'admis lors de la dernière édition du bac et de chercher un résultat grâce au moteur de recherche ci-dessous. Le taux de réussite au bac est exceptionnellement élevé cette année, compte tenu de la "bienveillance" de la notation en contrôle continu, sous les recommandations du ministère de l'Education nationale.

