"DIRECT. Résultat du bac 2021 : Qui est admis ? Découvrez tous les résultats"

BAC 2021. C'est le jour-J ! Les résultats du bac sont tous dévoilés ce mardi 6 juillet, certaines académies communiquent les listes des admis avant les autres... Voici le grand verdict du bac 2021 !

08:04 - Les résultats du bac 2021 tombent pour l'académie d'Aix-Marseille ! Les résultats du bac dans l'académie d'Aix-Marseille sont désormais en bonne partie disponibles. Sur 6902 candidats, 6166 ont été reçus. Le taux de réussite provisoire s'établit à 89,34% en 2021, contre 96,08% pour le taux de réussite final en 2020. 67,52% de mentions sont par ailleurs d'ores et déjà comptabilisés, dépassant les 65,72% de mentions de l'année dernière. Quant au taux de réussite au bac général 2021 dans l'académie, il s'élève pour l'heure à 89,94% quand celui du bac techno se chiffre à 87,27%. Les résultats du bac pro sont encore attendus. 08:01 - Les résultats du bac sont connus à la Réunion ! (Mise à jour) Première salve arrivée dès ce matin : le résultat du bac est connu à la Réunion. Les résultats de 5788 candidats sont disponibles sur notre plateforme, on compte 4894 admis. Le taux de réussite provisoire dans l'académie est de 84.55% contre 95.78% l'année dernière. On compte 57.03% de mentions (contre 63.59% l'année dernière). 95.15% des candidats au bac général ont déjà leur diplôme. Ils sont 87.71% pour le bac techno et 78.1% pour le bac pro. Consultez les résultats du bac à La Réunion 07:47 - Les résultats du bac publiés en avance dans l'académie de la Réunion Pour l'heure, seule l'académie de la Réunion a intégralement publié ses résultats du bac 2021. Une publication d'ailleurs intervenue en avance, puisqu'elle a eu lieu aux alentours de 7h alors qu'elle était programmée à partir de 8h pour les bac général et technologique et à partir de 9h pour les bac pro. 07:44 - Des résultats du bac tardifs en série professionnelle pour l'académie de Strasbourg Dans l'académie de Strasbourg, il est prévu que les candidats au bac des séries générale et technologique découvrent leur résultat en ligne à partir de 9h ce mardi 6 juillet. Les candidats au baccalauréat professionnel devront par contre attendre 16h, l'heure la plus tardive annoncée par une académie pour les résultats du bac cette année. 07:42 - A quelle heure sont délivrés les résultats du bac dans la plus grande académie de France ? Dans l'académie de Versailles, les résultats du bac des séries générale, technologique et professionnelle doivent être rendus publics à partir de 10h ce mardi 6 juillet. Versailles fait partie des académies où le résultat est transmis au même horaire pour les différentes séries. 07:35 - Les résultats du bac 2021 à Paris c'est à quelle heure ? Pour l'académie de Paris, ce n'est pas pour tout de suite : les résultats du bac sont communiqués aujourd'hui, mais dans la vague de 10h, par les services de l'académie. Evidemment, dès que les fichiers sont rendus publics, les listes des admis au bac dans l'académie de Paris seront disponibles et consultables depuis cette page. 07:31 - De sérieuses critiques en amont du résultat du "nouveau" bac De sérieuses critiques ont été formulées au sujet de ce bac 2021, en amont du résultat. Notamment en raison des nouveautés prévues par la réforme du baccalauréat. De nombreux professeurs de philosophie, chargés de corriger les épreuves du bac, se sont notamment dits en colère face à des retards de distribution de lots de copies, numérisées pour être corrigées sur ordinateur pour la première fois. L'épreuve du grand oral a aussi connu des perturbations avec des retards dans les envois de convocations aux élèves et aux enseignants devant composer les jurys. "Cette session du baccalauréat a été très chaotique, alors que le ministère n'avait que trois épreuves à organiser", la philosophie, le grand oral et le français pour les élèves de Première, commente Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. 07:31 - Pas de nouveaux résultats du bac avant 8h30 ! Nous avons déjà plusieurs centaines d'admis au bac dans les fichiers transmis par le ministère de l'Education nationale, essentiellement des candidats libres rattachés à des académies. Et désormais, il faut patienter un peu : c'est à 8h30 que les prochains résultats arrivent, ceux des candidats ayant passé le bac 2021 dans l'académie d'Orléans-Tours. 07:26 - Vous pensez être convoqué au rattrapage du bac ? Déjà quelques conseils à suivre Vous ne pensez pas avoir la moyenne, avant même les résultats du bac, et sentez venir la convocation à l'oral de rattrapage ? Consultez notre page spéciale "Oraux de rattrapage du bac 2021" pour vous préparer stratégiquement à cette épreuve déterminante pour la suite de votre avenir scolaire et professionnel. 07:25 - Blanquer tente de rassurer sur les résultats du bac après des problèmes techniques De nombreux problèmes logistiques ont émaillé la publication des résultats du bac 2021. En Ile-de-France notamment, des jurys ont encore dû se tenir ce lundi, alors qu'ils devaient délibérer la semaine dernière, en raison de dysfonctionnements informatiques. Ce contretemps ne devrait toutefois pas retarder la publication des résultats, selon le ministère de l'Education. "Mardi les résultats seront bien là, avec des élèves qui seront bien contents d'avoir vécu ce rituel, le bilan est très positif", a défendu Jean-Michel Blanquer, lors d'un déjeuner de presse à la veille des résultats du bac. "Il y a eu des problèmes logistiques mais sur le plan de l'examen lui-même, tout le monde a vu l'intérêt de faire ça, pour les élèves et pour les professeurs". 07:24 - De nombreux résultats du bac 2021 arrivent à 9h. C'est à 9h et à 10h que se situent les principales "vagues" d'officialisation du résultat du bac 2021 par les académies ce mardi 6 juillet. Au sens large, les résultats sont communiqués dans leur très grande majorité dans la matinée. L'académie d'Orléans-Tours devrait les donner un peu plus tôt, dans un peu plus d'une heure. 07:21 - Les 31 académies de France dévoilent le résultat du bac 2021 aujourd'hui Les 31 académies que comptent la France métropolitaine communiquent les résultats du baccalauréat 2021 sur un seul et même jour, ce mardi 6 juillet : celles de Paris ; Aix-Marseille ; Amiens ; Besançon ; Bordeaux ; Caen ; Clermont ; Corse ; Créteil ; Dijon ; Grenoble ; Limoges ; Lille ; Lyon ; Montpellier ; Nancy-Metz ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Poitiers ; Reims ; Rennes ; Rouen ; Strasbourg ; Toulouse et Versailles. Attention, à jour unique, horaires différents, que vous pouvez pour rappel consulter dans notre page. Nous avons déjà certains résultats : à Mayotte, à la Réunion et certains candidats libres attachés à l'académie d'Aix-Marseille et de Poitiers ! 07:20 - Les jurys ne sont pas censés booster les résultats du bac cette année Comme chaque année, les jurys d'harmonisation sont chargés d'étudier le cas des candidats à qui il manque une poignée de points pour obtenir le bac. Ces jurys, qui ont accès aux notes des élèves, à leurs appréciations et à des éléments statistiques des lycées, ont pour consigne d'harmoniser normalement cette année, alors que l'an dernier, ils devaient soit conserver les notes, soit les harmoniser à la hausse. "On s'attend à ce que le taux de réussite soit très bon", anticipe Jean-Rémi Girard, président du syndicat Snalc (secondaire) auprès de l'AFP. 07:19 - Résultats du bac 2021 : comment interpréter ce qui s'affiche sur l'une de nos pages académie ? Une fois sa barre de recherche dûment remplie, le moteur de recherche en haut de page va vous mener sur la page de l'académie où étudie l'élève dont vous cherchez le résultat. Si, une fois sur la page de l'académie, son nom s'affiche... c'est qu'il figure sur la liste des admis. Si son nom ne s'affiche pas, c'est que le candidat en question n'est pas admis du premier coup au baccalauréat 2021. 07:18 - Le verdict du baccalauréat 2021, disponible via cette page gratuitement et en temps réel ! En tapant le nom d'un élève et son académie dans le moteur de recherche en haut de cette page, vous pourrez découvrir en temps réel et gratuitement, tout au long de la journée, quel est son résultat au baccalauréat 2021 (bac décroché ou non ?) et s'il obtient ou non une mention en prime. Pour connaître l'horaire à partir duquel le résultat est censé être connu dans l'académie concernée, consultez notre tableau des résultats du bac par académie en haut de page. 07:15 - Autre moment clé de ces résultats du bac 2021 : ce soir avec le taux de réussite Les différents aménagements opérés lors de ce bac 2021 annoncent, comme l'année dernière, un taux de réussite particulièrement élevé. L'an dernier, 91,5% des candidats avaient été reçus d'emblée, un niveau record. Après les oraux de rattrapage, le taux de réussite avait grimpé à 95%. Pour connaître le pourcentage global de candidats reçus d'office au baccalauréat, il faudra attendre en revanche ce mardi soir. 07:11 - Des élèves déjà certains d'avoir le bac avec mention Certains élèves sont déjà certains d'obtenir ce bac 2021 avec mention. C'est le cas de Louis, élève en Terminale générale à La Rochelle, interrogé par l'AFP. "J'ai fait une simulation en mettant ma moyenne de l'année en philo et 10 pour le grand oral", explique la candidat. "Je devrais avoir mon bac avec mention donc je suis content !" Le jeune homme se connectera toutefois dès 9h pour découvrir ses résultats officiels. "J'ai quand même envie de savoir", précise-t-il. 07:11 - Des aménagements au bac de philo 2021 En plus du contrôle continu, les lycéens ont également bénéficié pour ce bac 2021 d'aménagements au cours de l'épreuve emblématique philosophie afin de tenir compte des perturbations dans l'enseignement cette année. Ils pouvaient choisir entre quatre sujets, au lieu de trois. Rappelons en outre que c'est la meilleure note qui est retenue, entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu, à condition d'avoir rendu sa copie. 07:06 - Un suspense très limité pour les résultats du bac 2021 L'organisation du bac 2021, chamboulée à cause d'une crise sanitaire qui perdure, aura considérablement limité le suspense pour cette première édition du "bac Blanquer", issu de la réforme de 2018. Le contrôle continu permet à de très nombreux candidats d'avoir déjà une idée précise de leur résultat au bac. Même l'épreuve de philosophie, maintenue cette année, ne comptera que si elle s'avère meilleure que les travaux réalisés en contrôle continu.

Les résultats du bac 2021 sont communiqués à tous ce mardi 6 juillet 2021 à partir de 8h30. Ils sont alors visibles par affichage dans les établissements où les candidats passent les examens du baccalauréat, et mis en ligne sur Linternaute.com. Voici les dates et heures de la diffusion des résultats, académie par académie :

Académie Date de publication Série générale Série techno Série pro Aix-Marseille Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 8h Amiens Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h Besançon Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 14h Bordeaux Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h Caen Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h Clermont-Ferrand Mardi 6 juillet 2021 9h 9h 9h Corse Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h Créteil Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h Dijon Mardi 6 juillet 2021 9h 9h 9h Grenoble Mardi 6 juillet 2021 9h 9h 9h Guadeloupe Mardi 6 juillet 2021 - - - Guyane Mardi 6 juillet 2021 - - - Lille Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h Limoges Mardi 6 juillet 2021 9h 9h 10h Lyon Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 8h30 Martinique Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h Mayotte Mardi 6 juillet 2021 - - - Montpellier Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h Nancy-Metz Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h Nantes Mardi 6 juillet 2021 9h 9h 9h Nice Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h Orléans-Tours Mardi 6 juillet 2021 8h30 8h30 10h30 Paris Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h Poitiers Mardi 6 juillet 2021 9h 9h 9h Reims Mardi 6 juillet 2021 10h 8h30 13h Rennes Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 9h Réunion Mardi 6 juillet 2021 8h 8h 9h Rouen Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h Strasbourg Mardi 6 juillet 2021 9h 9h 16h Toulouse Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h Versailles Mardi 6 juillet 2021 10h 10h 10h

Attention ! Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont disponibles seulement à titre individuel. Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom dans la liste des admis via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Les lycées d'appartenance de chaque candidat ne sont plus, eux non plus, rendus publics par le ministère depuis 2012.

Les résultats des épreuves anticipées du bac de Français devraient être communiquées à partir du jeudi 8 juillet. Leurs horaires de publication sont parfois donnés sur les sites des différentes académies. Pour plus d'informations sur le bac de français cette année, retrouvez sur Linternaute.com notre page spéciale consacrée au bac de français.

Le résultat du bac technologique est consultable le même jour que les résultats du bac technologique et du bac professionnel. C'est donc le mardi 6 juillet 2021 également que les élèves de ces filières pourront connaître le verdict pour le bac 2021.

Chaque année, les résultats de l'examen du Bac Pro sont consultables dans le centre d'affichage indiqué par la convocation des élèves concernés, sur laquelle est également indiquée la date de publication des résultats. Ils ont aussi la possibilité de connaître gratuitement leurs résultats via internet sur resultat.siec.education.fr. Mais il leur faut de toute façon se rendre dans le centre de délibérations affichant les résultats pour récupérer le relevé de notes, à conserver. Les candidats au bac pro peuvent aussi avoir à aller chercher ce relevé de notes dans leur établissement de formation, si leur chef d'établissement le précise.

Qui passe les épreuves de rattrapage ?

Officiellement nommé "épreuves du second groupe", le processus de rattrapage est destiné à tous les candidats dont la moyenne est comprise entre 8 et 9,99/20 à l'issue de la première session du baccalauréat. Chaque candidat doit choisir deux épreuves à repasser pour récupérer un maximum de points, au même coefficient qu'à la mi-juin. Les élèves soumis à la session de rattrapage sont fixés dès le début de la semaine suivant les résultats du bac, les repêchages ayant lieu dans les jours suivant le résultat du 1er groupe. Les dates et horaires précis des oraux de rattrapage sont traditionnellement communiqués au candidat sur son lieu d'examen, après avoir choisi les matières à repasser. Les résultats du bac du second groupe (suite aux oraux de rattrapage) doivent donc être connus du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021 inclus jusqu'à 19h. Ces résultats du rattrapage seront par ailleurs disponibles l'après-midi même du jour du passage des oraux.