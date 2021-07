"Résultat du bac 2021 : tous les résultats dévoilés, carte et moteur de recherche"

BAC 2021. Les résultats du bac sont en train d'être dévoilés par le ministère de l'Education, académie par académie. Trouvez une liste de résultat dans votre ville ou cherchez le nom d'un candidat avec notre moteur de recherches...

Les résultats du bac 2021 sont dévoilés ce mardi 6 juillet par le ministère de l'Education nationale. Comme chaque année, Linternaute.com met en place un dispositif spécial. Notre direct permet de suivre la publication des résultats dans chaque académie, en temps réel. Les listes d'admis sont disponibles depuis chacune de nos pages avec une carte et un moteur de recherche (cf. ci-dessus) permettant de retrouver les résultats du bac par académie et par ville ou de chercher directement le nom d'un candidat.

À l'annonce des résultats du bac, une question subsiste : celle du taux de réussite pour cette édition 2021. L'an dernier, ils étaient pas moins de 91% des candidats à avoir obtenu leur diplôme avant même de passer leur oral de contrôle (plus de 95% après le rattrapage). Cette année, malgré un bac "nouvelle formule", le pourcentage des admis promet d'être à nouveau très élevé, notamment grâce aux aménagements mis en place en raison de la pandémie de coronavirus.

Vers 11 heures , nous avions reçu près de 260 000 résultats. Sur cet ensemble encore très provisoire, le taux de réussite s'élevait à 88.9% (taux définitif de 95.34% l'année dernière). Il était déjà de 95.12% pour le bac général, 89.53% pour le bac technologique et de 81.82% pour le bac pro. Le pourcentage de candidats ayant obtenu une mention s'élevait à 64.14% (65.3% l'année passée).

Un résultat du bac 2021 "bienveillant" ?

Ce bac 2021 aura de nouveau été très particulier. Pour cette première édition du "bac Blanquer", le contrôle continu représentait au minimum 82% de la note finale des candidats au bac général et technologique, plusieurs examens sur table ayant été annulés en raison de la crise sanitaire. Seuls l'écrit de philosophie et le grand oral, nouveauté de ce bac 2021, ont été maintenus. Les lycéens ont également bénéficié d'aménagements en philosophie afin de tenir compte des perturbations dans l'enseignement cette année. C'est notamment la meilleure note qui a été retenue pour le résultat du bac, entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu.

Le résultat du bac 2021 aura donc, pour chacun, un suspense limité. Le principe de "bienveillance", déjà appliqué l'année dernière pour la correction du bac, a de nouveau été de rigueur lors de cette édition 2021. Le ministère de l'Education et plusieurs recteurs d'académie ont rappelé que le "principe de bienveillance" primerait pour la session 2021 du bac. A fortiori car c'est la première fois que les lycéens passent le grand oral. Les critères d'évaluation souples du grand oral (pas de barème, grille d'évaluation indicative...) ont aussi pu favoriser certains candidats au baccalauréat 2021 au moment des résultats.

Par ailleurs, concernant les matières évaluées au contrôle continu lors du bac 2021, les moyennes annuelles ont été examinées par un jury et ont pu être modulées pour faire passer les élèves un peu juste au dessus de la moyenne. Des "commissions d'harmonisation" ont, comme chaque année, consulté les livrets scolaires anonymes des élèves pour se faire une idée des appréciations de leurs professeurs, du niveau de leurs lycées... Le jury a également eu connaissance des moyennes annuelles des élèves de terminale des différents lycées pour les années 2017-2018 et 2018-2019 ainsi que les sessions du bac correspondantes.

C'est à partir de toutes ces données qu'il a pu décider de modifier la note d'un élève, à la hausse comme à la baisse, "notamment dans le cas de discordances manifestes pour l'ensemble des candidats d'un même établissement au regard des sessions précédentes", précise le ministère de l'Éducation nationale.

Attention ! Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont disponibles seulement à titre individuel. Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom dans la liste des admis via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Les lycées d'appartenance de chaque candidat ne sont plus, eux non plus, rendus publics par le ministère depuis 2012.

Le résultat du bac technologique est consultable le même jour que les résultats du bac technologique et du bac professionnel. C'est donc le mardi 6 juillet 2021 également que les élèves de ces filières pourront connaître le verdict pour le bac 2021.

Chaque année, les résultats de l'examen du Bac Pro sont consultables dans le centre d'affichage indiqué par la convocation des élèves concernés, sur laquelle est également indiquée la date de publication des résultats. Ils ont aussi la possibilité de connaître gratuitement leurs résultats via internet sur resultat.siec.education.fr. Mais il leur faut de toute façon se rendre dans le centre de délibérations affichant les résultats pour récupérer le relevé de notes, à conserver. Les candidats au bac pro peuvent aussi avoir à aller chercher ce relevé de notes dans leur établissement de formation, si leur chef d'établissement le précise.

Les résultats des épreuves anticipées du bac de Français devraient être communiquées à partir du jeudi 8 juillet. Leurs horaires de publication sont parfois donnés sur les sites des différentes académies. Pour plus d'informations sur le bac de français cette année, retrouvez sur Linternaute.com notre page spéciale consacrée au bac de français.

Officiellement nommé "épreuves du second groupe", le processus de rattrapage est destiné à tous les candidats dont la moyenne est comprise entre 8 et 9,99/20 à l'issue de la première session du baccalauréat. Chaque candidat doit choisir deux épreuves à repasser pour récupérer un maximum de points, au même coefficient qu'à la mi-juin. Les élèves soumis à la session de rattrapage sont fixés dès le début de la semaine suivant les résultats du bac, les repêchages ayant lieu dans les jours suivant le résultat du 1er groupe. Les dates et horaires précis des oraux de rattrapage sont traditionnellement communiqués au candidat sur son lieu d'examen, après avoir choisi les matières à repasser. Les résultats du bac du second groupe (suite aux oraux de rattrapage) doivent donc être connus du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021 inclus jusqu'à 19h. Ces résultats du rattrapage seront par ailleurs disponibles l'après-midi même du jour du passage des oraux.