Résultat du bac 2022 : dates et simulateur de notes

RESULTAT BAC 2022. Quelles sont les dates du résultat du bac 2022 ? Comment calculer son "score" potentiel au bac grâce à un simulateur de note ? Découvrez les infos clés des résultats du baccalauréat dans cette page spéciale.

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 17h29] Que vont donner les résultats du bac en 2022 ? Lors de la précédente édition du bac, fortement marquée par la pandémie de Covid, l'examen avait été passé à 82% en contrôle continu (!) et près de 94% des 732 800 candidats au baccalauréat avaient décroché le précieux sésame à l'issue de la première session de rattrapage. Dans notre page spéciale, consultez les dates et détails sur les épreuves et les résultats, ou encore le rattrapage.

Où trouver un simulateur de note du bac ? Quelles sont les dates de résultat du bac pour cette session, du bac général (et de français) aux bac techno ou pro ? Comment seront-ils accessibles ? Quel est l'impact du résultat du baccalauréat sur le processus Parcoursup ? Comment fonctionne la communication du résultat des oraux de rattrapage ? Retrouvez les réponses à ces questions tout au long de cette page.

La date des résultats du baccalauréat général, technologique et professionnel 2022 est connue : ce sera à partir du mardi 5 juillet.

Il faudra bien entendu attendre la fin des prochaines épreuves du baccalauréat pour consulter le résultat du bac 2022. Pour le moment, c'est l'ensemble des résultats du bac 2021 qui est connu et publié, et ce depuis la mi-juillet 2021, résultat des épreuves de rattrapage compris. Utilisez notre moteur de recherche pour savoir qui a été admis dans l'académie de votre choix, que ce soit du premier coup ou au rattrapage. Comme chaque année, Linternaute a mis en place un dispositif spécial, comprenant également une carte (cf. ci-dessous) permettant de retrouver les résultats du bac par académie et par ville.

Attention ! Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont disponibles seulement à titre individuel. Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom dans la liste des admis via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Les lycées d'appartenance de chaque candidat ne sont plus, eux non plus, rendus publics par le ministère depuis 2012.

Le résultat du bac technologique est consultable le même jour que les résultats du bac technologique et du bac professionnel, en centre d'affichage ou sur resultat.siec.education.fr . Lors de la précédente édition du baccalauréat, les élèves de ces filières ont pu prendre connaissance du verdict à la date du 6 juillet.

Chaque année, les résultats de l'examen du Bac Pro sont consultables dans le centre d'affichage indiqué par la convocation des élèves concernés, sur laquelle est également indiquée la date de publication des résultats. Ils ont aussi la possibilité de connaître gratuitement leurs résultats via internet sur resultat.siec.education.fr. Mais il leur faut de toute façon se rendre dans le centre de délibérations affichant les résultats pour récupérer le relevé de notes, à conserver. Les candidats au bac pro peuvent aussi avoir à aller chercher ce relevé de notes dans leur établissement de formation, si leur chef d'établissement le précise.

Les résultats des épreuves anticipées du bac de Français sont communiqués dans la première quinzaine de juillet. Leurs horaires de publication sont parfois donnés sur les sites des différentes académies. Les candidats peuvent consulter leur résultat en ligne sur le site de leur académie en se connectant avec leur identifiant personnel. Il reçoivent également leur relevé de notes par courrier quelques jours plus tard. Pour plus d'informations sur le bac de français cette année, retrouvez sur Linternaute.com notre page spéciale consacrée au bac de français.

Sur le site officiel de la plateforme d'orientation post-bac Parcoursup, il est indiqué que les commissions d'examen des vœux des formations Parcoursup disposent des notes suivantes pour l'examen des dossier des candidats :

Année de première Bulletins scolaires Notes obtenues pour le baccalauréat, notamment les épreuves anticipées de français (pour les lycéens généraux et technologiques)

Année de terminale Bulletins scolaires des 1er et 2e trimestres (ou 1er semestre)



Par ailleurs, les épreuves de spécialité ayant été reportées cette année, leurs notes ne figureront pas dans les dossiers Parcoursup pour l'examen des vœux. "Les formations disposeront des moyennes indiquées dans vos bulletins scolaires de Première et Terminale pour évaluer votre engagement dans les enseignements de spécialité que vous avez suivis.", précise à ce sujet le site officiel Parcoursup.

Les résultats du bac du second groupe (suite aux oraux de rattrapage) sont disponibles l'après-midi même du jour du passage des oraux.