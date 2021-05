"Brevet 2021 : dates, révisions, notation et résultat... Le récap'"

Si l'ensemble des épreuves du brevet 2021 est maintenu en présentiel malgré le Covid, l'examen comporte toujours une part importante de contrôle continu. Dates, programme des épreuves, révisions, notation ou encore résultats... Voici les infos clés sur le DNB cette année.

Brevet des collèges 2021 : les collégiens en demi-jauge risquent-ils d'être désavantagés ? Didier Georges, le principal du collège de la Grange aux Belles dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, cité par LCI, a déclaré le 26 mai souhaiter la fin des demi-jauges dans les collèges des quinze départements restant soumis à des restrictions sanitaires (mais où la situation sanitaire s'améliore, puisqu'ils sont repassés sous le seuil d'alerte maximal). Depuis début mai, il dit en effet percevoir une démotivation préoccupante chez certains de ses élèves : "On a eu déjà des alertes, notamment avec des élèves qu'on voit se connecter en ligne pour travailler, mais très tard, à des heures qui ne sont absolument pas logiques pour un enfant de 13 ou 14 ans, ou des élèves qui ne participent plus maintenant aux séances de visio-conférence". Le sujet des demi-jauges pourrait être abordé au Conseil de défense du mercredi 26 mai. Comment a été calculée la note du brevet des collèges lors de la session inédite de 2020 ? La session 2020 du brevet n'a pas été comme les autres : en raison de la suppression de l'épreuve orale (une annulation liée à la pandémie de Covid-19), le diplôme a été évalué sur 700 points, contre 800 points habituellement. Les 100 points habituellement dédiés à cet examen oral ont été supprimés. Pour le reste, le contrôle continu a représenté 400 points, comme les années précédentes, pour les huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Sont donc restés 300 points pour le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, l'enseignement moral et civique et les sciences. La note en question était composée de la moyenne des moyennes trimestrielles obtenues dans chacune des disciplines. Quel a été le taux de réussite du brevet en 2020 ? Selon le ministère de l'Education, le taux de réussite global au brevet 2020 s'est élevé à 90,5%. 754 000 élèves ont été admis. Un taux de réussite en hausse de +4 points par rapport à celui de l'année 2019. "Détail" important : les épreuves écrites et l'épreuve orale du brevet des collèges ont été annulées cette année-là, en raison de l'épidémie du coronavirus. La notation prévue pour ce diplôme a donc été modifiée, de la même manière que pour le baccalauréat. Le brevet 2020 a donc été évalué à 100% sur la base du contrôle continu.

L'an dernier, le brevet (tout comme le bac) avait pour rappel été passé à 100% en contrôle continu en raison de la pandémie. Si l'ensemble des épreuves du brevet 2021 sont maintenues en présentiel, il sera tout de même particulier du fait de la crise sanitaire. Comment va-t-il se dérouler ? Les élèves de troisième devront avant tout suivre le protocole sanitaire en vigueur dans les établissements scolaires.

Pour ce qui est de l'évaluation des élèves, la version 2021 du brevet doit par ailleurs mettre en avant les "engagements civiques" des collégiens, ce qui permet de donner une nouvelle dimension au premier examen national passé par les élèves en France.

Le contrôle continu représente la moitié de la note finale du brevet, soit 400 points. Les 400 points restants se répartissent entre les épreuves finales (le français, les mathématiques, l'histoire-géographie + enseignement moral et civique, les sciences et l'oral individuel ou collectif).

Voici les dates et heures des épreuves du brevet 2021 en France, selon le ministère de l'Education :

En métropole, à La Réunion et à Mayotte

Lundi 28 juin 2021

9h - 10h30 : Français 1re partie (grammaire et compétences linguistiques - compréhension

et compétences d'interprétation - dictée)

(grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d'interprétation - dictée) 10h45 - 12h15 : Français 2e partie (rédaction)

(rédaction) 14h30 - 16h30 : Mathématiques

Mardi 29 juin 2021

Tous candidats (sauf épreuve de langue vivante étrangère réservée aux candidats individuels)

9h - 11h : Histoire et géographie / enseignement moral et civique

13h30 - 14h30 : Sciences (physique-chimie et / ou sciences de la vie et la Terre et / ou technologie *)

(physique-chimie et / ou sciences de la vie et la Terre et / ou technologie *) 15h-16h30 : Langue vivante étrangère

* Deux disciplines sur les trois

En Guadeloupe et Martinique

Lundi 28 juin 2021

8h30 - 10h30 : Mathématiques

13h - 14h30 : Français 1re partie (grammaire et compétences linguistiques - compréhension

et compétences d'interprétation - dictée)

(grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d'interprétation - dictée) 14h45 - 16h15 : Français 2e partie (rédaction)

Mardi 29 juin 2021

Tous candidats (sauf épreuve de langue vivante étrangère réservée aux candidats individuels)

8h - 9h : Sciences (physique-chimie et / ou sciences de la vie et la Terre et / ou technologie *)

(physique-chimie et / ou sciences de la vie et la Terre et / ou technologie *) 9h15 - 11h15 : Histoire et géographie / enseignement moral et civique

13h30 - 15h : Langue vivante étrangère

* Deux disciplines sur les trois

En Guyane

Lundi 28 juin 2021

9h30 - 11h30 : Mathématiques

14h - 15h30 : Français 1re partie (grammaire et compétences linguistiques - compréhension

et compétences d'interprétation - dictée)

(grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d'interprétation - dictée) 15h45 - 17h15 : Français 2e partie

Mardi 29 juin 2021

Tous candidats (sauf épreuve de langue vivante étrangère réservée aux candidats individuels)

9h - 10h : Sciences (physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre et/ou technologie*)

(physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre et/ou technologie*) 10h15 - 12h15 : Histoire et géographie / enseignement moral et civique

14h30 - 16h : Langue vivante étrangère

A Saint-Pierre-et-Miquelon

Lundi 28 juin 2021

10h30 - 12h30 : Mathématiques

15h - 16h30 : Français 1re partie (grammaire et compétences linguistiques - compréhension

et compétences d'interprétation - dictée)

(grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d'interprétation - dictée) 16h45 - 18h15 : Français 2e partie (rédaction)

Mardi 29 juin 2021

Tous candidats (sauf épreuve de langue vivante étrangère réservée aux candidats individuels)

10h - 11h : Sciences (physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre et/ou technologie *)

(physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre et/ou technologie *) 11h15 - 13h15 : Histoire et géographie / enseignement moral et civique

15h30 - 17h : Langue vivante étrangère

* Deux disciplines sur les trois

L'oral du brevet a chaque année lieu en amont des épreuves écrites. Il se déroule à partir du mois d'avril, à des dates fixées par les établissements scolaires et qui peuvent donc varier.

Prêt(e) pour huit heures d'épreuves sur table au total ? Les quatre épreuves écrites du DNB sont bien connues. Il s'agit des écrits de français, mathématiques, histoire-géographie-EMC (enseignement moral et civique) et sciences (physique-chimie / SVT / Technologie : 2 épreuves sur les 3, annoncées à l'avance). Un oral s'y ajoute, passé plus tôt dans l'année.

L'oral du brevet peut être réalisé seul ou en groupe. La mission des élèves ? Présenter un projet réalisé pendant l'année de troisième en parcours éducatif (Parcours Avenir, Citoyen, éducation artistique et culturelle ou santé) ou en histoire des arts, ou dans le cadre d'un EPI (enseignement pratique interdisciplinaire).

N.B. : les candidats dits "individuels" ou "libres" (scolarisés au-dessus de la troisième ; inscrits dans un établissement privé hors contrat ou suivant l'école à la maison ; voire étant des adultes non-inscrits au sein d'un établissement) doivent passer une épreuve écrite de langue vivante en plus des autres épreuves écrites, mais n'ont pas d'oral.

Un petit avertissement utile pour commencer : trop se précipiter sur le web pour réviser peut entraîner un effet de saturation, prévient Valérie Rambaud, enseignante dans un lycée du Loir-et-Cher : "L'élève aura l'impression de 'savoir' sans maîtriser toutes les notions de fond. Cela dit, ces sites peuvent être utiles avant de grandes échéances, pour réactiver des connaissances."

Pour réviser en s'amusant, notre partenaire, Le Figaro Etudiant, propose cinq applications qui facilitent la préparation aux examens. Objectif : s'entraîner sans s'ennuyer. Découvrez les ici !

Voici par ailleurs une sélection de sites pour réviser les épreuves du brevet sereinement :

La "Khan Academy" pour réviser sur mesure : depuis 2013, cette plateforme lancée par un ancien de Harvard propose des cours gratuits en langue française sur des matières à la carte.

Afterclasse.fr : site collaboratif gratuit et intéractif développé par des éditeurs de manuels professionnels

Schoolmouv.fr : créé par un étudiant de Toulouse Business School en 2013, ce site propose des cours en vidéo (accès gratuit à un certain nombre d'entre elles, sans inscription, sur Youtube). Il est partenaire du magazine Phosphore édité par Bayard Presse.

Edité par la la direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Eduscol est le site web officiel d'information et d'accompagnement des professionnels de l'éducation. Il met notamment en ligne des sujets zéro et des sujets d'annales pour aider à préparer le DNB : voir ici.

Pour connaître les pronostics de sujets du brevet 2021, consultez nos contenus dédiés par matière :

Comment s'établit le barème du brevet 2021 ? L'essentiel : le brevet est noté sur 800 points, et il faut un minimum de 400 points pour l'obtenir.

Contrôle continu : toute l'année scolaire est prise en compte dans la notation, y compris les projets réalisés en classe, à l'instar des EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires). Les nombres de points par matières fonctionnent comme suit : 10 points pour une maîtrise "insuffisante" ; 25 points pour une maîtrise "fragile", 40 points pour un travail "satisfaisant" et 50 points pour une "très bonne" maîtrise. Si vous récoltez 50 points partout, vous accumulez le maximum possible pour la partie contrôle continu du brevet, soit 400 points (pour rappel, il s'agit de la moitié de la totalité des points du diplôme).

Epreuves finales : elles ne représentent donc "que" la moitié du barème total du brevet. Il y en a cinq, notées sur 400 points : l'oral (noté sur 100 points), les épreuves écrites de français et de mathématiques (notées sur 100 points chacune), ainsi que celles d'histoire-géographie et de sciences (chacune évaluée sur 50 points). Il est possible de gagner jusqu'à 20 points en plus si vous suivez une option facultative.

Les mentions du brevet

Les mentions du brevet des collèges s'établissent normalement comme suit, sachant que les mention "Bien" et "Très bien" donnent droit à une bourse au mérite au lycée à certaines conditions détaillées par le Ministère :

au moins 480 points obtenus (12/20) : mention "Assez bien"

obtenus (12/20) : mention "Assez bien" au moins 560 points obtenus (14/20) : mention "Bien"

obtenus (14/20) : mention "Bien" au moins 640 points obtenus (16/20) : mention "Très bien"

► Consulter les annales et les sujets zéros mis à disposition des élèves par le ministère de l'Education nationale sur son site

La date du résultat du brevet 2021 s'étale entre le jeudi 8 juillet et le samedi 10 juillet. A l'intérieur de cette fourchette du calendrier, les dates et heures de communication des résultats varient en fonction des académies.