"Brevet 2021 : son maintien à 100% en présentiel est confirmé ! Dates, épreuves, résultats"

L'intégralité des épreuves du brevet est maintenue en présentiel, a confirmé le ministre de l'Education le 22 avril. Dates, épreuves, résultats... Linternaute.com fait le point.

[Mis à jour le 22 avril 2021 à 19h54] "Le brevet est maintenu en tant que tel", a annoncé le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer lors de la conférence de presse du 22 avril sur la rentrée scolaire et le démarrage du déconfinement progressif en France. "Nous voulons assurer des examens en présence en assurant des conditions sanitaires strictes", a-t-il précisé, alors qu'il confirmait en parallèle le maintien de l'épreuve écrite de philosophie et du grand oral du baccalauréat ainsi que des épreuves de BTS en présentiel.

Le 6 avril, en visioconférence avec des collégiens des Alpes-de-Haute-Provence, depuis le palais de l'Elysée à Paris, Emmanuel Macron avait notamment répondu à la question suivante : "Le brevet sera-t-il ou non annulé ? Le chef de l'Etat avait alors répondu "Non, on y tient tous", signalant le maintien des quatre épreuves du brevet des collèges. "Cache ta joie", avait ensuite lancé avec humour le président à l'élève auteur de la question. Dates, épreuves, résultats... Consultez cette page spéciale pour connaître les infos clés du passage du brevet 2021 en France.

Voici les dates et heures des épreuves du brevet 2021 en France, selon le ministère de l'Education :

En métropole, à La Réunion et à Mayotte

Lundi 28 juin 2021

9h - 10h30 : Français 1re partie (grammaire et compétences linguistiques - compréhension

et compétences d'interprétation - dictée)

(grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d'interprétation - dictée) 10h45 - 12h15 : Français 2e partie (rédaction)

(rédaction) 14h30 - 16h30 : Mathématiques

Mardi 29 juin 2021

Tous candidats (sauf épreuve de langue vivante étrangère réservée aux candidats individuels)

9h - 11h : Histoire et géographie / enseignement moral et civique

13h30 - 14h30 : Sciences (physique-chimie et / ou sciences de la vie et la Terre et / ou technologie *)

(physique-chimie et / ou sciences de la vie et la Terre et / ou technologie *) 15h-16h30 : Langue vivante étrangère

* Deux disciplines sur les trois

En Guadeloupe et Martinique

Lundi 28 juin 2021

8h30 - 10h30 : Mathématiques

13h - 14h30 : Français 1re partie (grammaire et compétences linguistiques - compréhension

et compétences d'interprétation - dictée)

(grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d'interprétation - dictée) 14h45 - 16h15 : Français 2e partie (rédaction)

Mardi 29 juin 2021

Tous candidats (sauf épreuve de langue vivante étrangère réservée aux candidats individuels)

8h - 9h : Sciences (physique-chimie et / ou sciences de la vie et la Terre et / ou technologie *)

(physique-chimie et / ou sciences de la vie et la Terre et / ou technologie *) 9h15 - 11h15 : Histoire et géographie / enseignement moral et civique

13h30 - 15h : Langue vivante étrangère

* Deux disciplines sur les trois

En Guyane

Lundi 28 juin 2021

9h30 - 11h30 : Mathématiques

14h - 15h30 : Français 1re partie (grammaire et compétences linguistiques - compréhension

et compétences d'interprétation - dictée)

(grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d'interprétation - dictée) 15h45 - 17h15 : Français 2e partie

Mardi 29 juin 2021

Tous candidats (sauf épreuve de langue vivante étrangère réservée aux candidats individuels)

9h - 10h : Sciences (physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre et/ou technologie*)

(physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre et/ou technologie*) 10h15 - 12h15 : Histoire et géographie / enseignement moral et civique

14h30 - 16h : Langue vivante étrangère

A Saint-Pierre-et-Miquelon

Lundi 28 juin 2021

10h30 - 12h30 : Mathématiques

15h - 16h30 : Français 1re partie (grammaire et compétences linguistiques - compréhension

et compétences d'interprétation - dictée)

(grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d'interprétation - dictée) 16h45 - 18h15 : Français 2e partie (rédaction)

Mardi 29 juin 2021

Tous candidats (sauf épreuve de langue vivante étrangère réservée aux candidats individuels)

10h - 11h : Sciences (physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre et/ou technologie *)

(physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre et/ou technologie *) 11h15 - 13h15 : Histoire et géographie / enseignement moral et civique

15h30 - 17h : Langue vivante étrangère

* Deux disciplines sur les trois

Les mentions du brevet des collèges s'établissent normalement comme suit, sachant que les mention "Bien" et "Très bien" donnent droit à une bourse au mérite au lycée à certaines conditions détaillées par le Ministère :

au moins 480 points obtenus (12/20) : mention "Assez bien"

obtenus (12/20) : mention "Assez bien" au moins 560 points obtenus (14/20) : mention "Bien"

obtenus (14/20) : mention "Bien" au moins 640 points obtenus (16/20) : mention "Très bien"

Lors du DNB de l'an dernier, la notation avait changé, compte tenu de la suppression de l'oral et des 100 points liées à cette épreuve. Les mentions avaient donc, cette année-là seulement, été attribuées sur cette grille :

au moins 420 points obtenus (12/20 : mention "Assez bien"

obtenus (12/20 : mention "Assez bien" au moins 490 points obtenus (14/20) : mention "Bien"

obtenus (14/20) : mention "Bien" au moins 560 points obtenus (16/20) : mention "Très bien"

► Consulter les annales et les sujets zéros mis à disposition des élèves par le ministère de l'Education nationale sur son site