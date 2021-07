"DIRECT. Résultat du brevet 2021 : qui est admis au DNB ? Les premiers résultats dévoilés !"

Le résultat du brevet dans les académies est ce mercredi publié de façon ponctuelle. S'il en est de même, le verdict du brevet dans les académies de Nantes et Rennes devrait être délivré dans quelques minutes à peine. Il sera accessible via cette page en temps réel.

Les élèves de troisième de cette génération seront-ils meilleurs au DNB que ceux de l'an dernier ? Les élèves précédents étaient 93,72% a avoir décroché le brevet, un record ! Mais rappelons que l'année dernière, les épreuves écrites du brevet des collèges sous forme d'examen avaient été annulées, à cause de l'épidémie de coronavirus. Cette année, les candidats ont passé toutes les épreuves : français, histoire-géographie, sciences et maths.

Ce mercredi, les résultats du brevet sont accessibles via la page spécial "Résultat du brevet" Linternaute.com, sur laquelle vous vous trouvez, qui mène à des pages Académie. Les résultats du brevet sont également diffusés sur les sites académiques et affichés dans les centres d'examen.

Le brevet des collèges reste obligatoire quand il s'agit de candidater à certains concours administratifs de catégorie C. Impossible par exemple de devenir magasinier de bibliothèque ou surveillant pénitentiaire sans avoir le diplôme en poche, de même que travailler à la mairie ou aux douanes. Les mentions "bien" ou "très bien" au brevet peuvent aussi donner droit à jusqu'à 1000 euros par an de bourse au mérite une fois au lycée (pour les élèves déjà boursiers sur critères sociaux).

15:49 - La cérémonie républicaine de remise du diplôme national du brevet, ça date de quand ?

La cérémonie républicaine de remise du diplôme national du brevet a été instaurée en 2016. Elle "permet de rappeler le rôle essentiel de l’école dans la République et de féliciter les élèves qui ont obtenu leur premier diplôme", précise le ministère de l’Éducation nationale. Concrètement, et toujours selon le ministère, elle a lieu "de préférence, dans les quinze jours précédant les vacances de la Toussaint" et "son organisation relève des chefs d’établissement". L'an dernier, elle n'avait pas pu avoir lieu dans les établissements à cause des restrictions sanitaires. Les élèves avaient dû retirer leurs diplômes individuellement auprès du secrétariat de leur établissement.