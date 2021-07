"Résultat du brevet 2021 : les premières listes d'admis dévoilées dès ce mercredi [dates et heures]"

Pour le passage du DNB, l'évaluation du niveau de maîtrise des huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture se fait sur 400 points, la moitié de la note finale. Pour apprécier la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture lors du conseil de classe du troisième trimestre, les points sont attribués de la façon suivante pour chaque composante :

Au sein des établissements français à l’étranger, on compte 23 241 candidats inscrits pour cette session du brevet des collèges 2021, précise par ailleurs le ministère de l'Education sur son site officiel.

Pour cette session, 860 037 candidats étaient inscrits au passage du brevet des collèges en France métropolitaine et dans les départements et régions d’Outre-mer (DROM), selon le ministère de l'Education. Ils sont réparties en deux séries :

14:55 - Un brevet presque comme les autres ? Toutes les épreuves terminales du brevet ont été maintenues

Pour rappel, lors du passage du DNB 2021 (Diplôme national du brevet), toutes les épreuves terminales ont été maintenues : les quatre épreuves écrites, les 28 et 29 juin, mais aussi l'épreuve orale, dont les dates sont fixées différemment par chaque établissement scolaire et qui devaient cette année être passées en présentiel entre le 3 mai et le 29 juin.