Amazon Prime Day : l'opération d'Amazon débute à minuit, déjà une liste de prix barrés

PRIME DAY 2020 - Le jour-J est arrivé ou presque. Le Prime Day débute chez Amazon ce mardi 13 octobre 2020 à partir de minuit. L'opération commerciale, petit avant goût du Black Friday réservé aux abonnés Amazon Prime, va durer 48 heures...

[Mis à jour le 12 octobre 2020 à 16h28] Le Prime Day d'Amazon débute ce mardi 13 octobre 2020, à minuit. Cette opération commerciale, réservée aux abonnés du service Amazon Prime, a été lancée il y a quelques années et se déroule d'ordinaire en juillet. Mais, épidémie de coronavirus oblige, le géant du commerce en ligne a revu ses plans cette année. Les deux jours de promotions tous azimuts (car le Prime Day dure en réalité 48 heures) auront donc lieu ces mardi et mercredi. Le Prime Day se terminera mercredi 14 octobre à 23h59 très exactement. En attendant, des prix barrés sont déjà affichés chez Amazon. Voici ceux que nous avons dénichés pour vous :

A partir de minuit et pendant 48 heures, les ventes flashs vont s'accumuler pour les abonnés Amazon Prime exclusivement. Car le Prime Day est, comme son nom l'indique, réservé aux abonnés du programme de fidélité du cybermarchand. Fort heureusement Amazon propose et même incite à l'occasion du Prime Day de profiter de l'essai gratuit de 30 jours d'Amazon Prime.

Profiter de l'essai gratuit Amazon Prime

Une page est déjà consacrée à l'événement sur le site du cybermarchand. Pour faire monter la sauce encore un peu, Amazon propose d'ores et déjà des bons plans avec des "offres en avant-première" pour ses membres Prime. Ces derniers peuvent se rendre sur la boutique des petites et moyennes entreprises françaises dès aujourd'hui et bénéficier, pour 10 euros dépensés, d'un code promotionnel de 10 euros à utiliser pendant Prime Day. L'offre est valable jusqu'à ce lundi 12 octobre au soir, veille de l'opération.

Si vous n'êtes pas un ou une habitué(e) des grandes opérations commerciales, le Prime Day ne vous dit certainement pas grand chose. Petit frère du Black Friday, le Prime Day est une période de promos lors de laquelle la plateforme Amazon propose des milliers de réductions sur une large gamme de produits. Lancé en 2015, l'"Amazon Primeday", était à l'origine pensé comme un jour de soldes censé concurrencer le fameux Black Friday. Et force est de constater que l'idée s'est révélée être très porteuse et lucrative pour le géant américain. En 2016, plus de 500 000 articles étaient en promotion sur le site ; en 2017 Amazon avait mis en ligne 800 000 articles en promo et encore davantage en 2018 avec plus d'1 million d'articles à prix réduits.

Durant une journée à l'origine et étant réservé à un petit nombre de pays, le Prime Day s'est donc petit à petit élargi. Dans la durée d'abord puisque la dernière édition, en 2019, a duré 48 heures au total. Le Prime Day gagne aussi du terrain au niveau géographique puisque ce sont désormais près d'une vingtaine de pays qui participent à l'événement.

Au début du Prime Day, dès le milieu de la nuit, les fans d'Amazon et des achats en ligne vont bénéficier d'une flopée de réductions sur un nombre très conséquent de produits. Mais attention : le Prime Day est réservé aux abonnés à Amazon prime, le service premium du géant de la vente en ligne (voir les conditions ci-dessous). Ce qui n'empêche pas Amazon d'afficher des chiffres colossaux à chaque édition. L'année dernière, le Prime Day a abouti à la vente de plus de 175 millions de produits dans le monde, contre 100 millions l'année précédente. Plus de 3,5 millions de produits avaient été vendus en France lors des deux jours de rabais. Amazon indiquait l'année dernière que le Prime Day a alors surpassé le Black Friday au niveau mondial.

Les dates du Prime Day ont été dévoilées dans la nuit du 27 au 28 septembre dernier sur la homepage du site du géant du commerce en ligne : Amazon a confirmé que son Prime Day aurait bien lieu les 13 et 14 octobre 2020. Cette année, le Prime Day devancera le Black Friday de quelques semaines seulement. La mi-octobre est une première pour l'opération, Covid oblige. Le Prime Day avait été programmé lundi 15 juillet et mardi 16 juillet l'année dernière. Amazon semble vouloir s'installer sur le créneau de la mi-juillet puisqu'en 2018, le Prime Day avait eu lieu à la même période.

Attention, pour bénéficier des offres du Prime Day, il est nécessaire d'être membre d'Amazon Prime, l'offre premium du site. Et cela a un coût. Il est possible de bénéficier du Prime Day grâce à l'essai gratuit de la formule (s'inscrire ici). Mais après la période d'essai de 30 jours, Amazon Prime coûte 49 euros par an. Il ne faut donc pas oublier de se désabonner une fois l'opération terminée.

A savoir : en plus du Prime Day, Amazon Prime permet d'avoir la livraison en un jour ouvré gratuitement, l'accès à la plateforme de streaming Prime Video, le stockage illimité de photos sur Prime Photos ou encore l'emprunt gratuit d'un livre par mois sur Kindle. Il est aussi possible de souscrire un abonnement pour 5,99 euros par mois.

Quelques semaines avant le Black Friday, événement autrement plus large pour l'ensemble du commerce, difficile de savoir quels produits et quelles marques seront bradés pendant ce Prime Day. Si on se base sur les précédentes éditions, les consoles de jeu, les smartphones, l'électronique grand public et les produits d'équipement de la maison, seront en tout cas les plus attendus. Côté consoles, le marché est encore suspendu à la sortie effective de la PlayStation 5 et la XBox Series est encore toute fraîche. On peut espérer des deals sur les PS4 et XBox ancienne génération, mais il est probable que le Black Friday soit privilégié par Amazon pour sortir les éternels packs et bundles. Attention néanmoins, chez Sony les manettes PS4 ne fonctionneront pas sur les jeux PS5, alors que chez Microsoft tous les accessoires Xbox, à l'exception de Kinect, seront compatibles avec les séries X et S. La Nintendo Switch ne devrait pas non plus voir son prix baisser lors du Prime Day, en dehors peut être de la Switch Lite qui reste à surveiller.

Même situation ou presque du côté des smartphones avec un iPhone 12 encore dans les cartons. Il est rare que les modèles phares soient bradés lors du Prime Day, mais l'iPhone 11 pourrait bénéficier tout au plus de cartes cadeaux ou de bons de réduction. Ce sont surtout les accessoires qui pourraient afficher de belles réductions. Dans le détail, les membres Amazon Prime ont pu bénéficier de deals sur certains produits Apple ces dernières années. Cette année, la Série 5 d'Apple Watch sera très observée, après la récente sortie de la Série 6 et de l'Apple Watch SE. L'iPad 8 est lui aussi très récent, la troisième génération d'iPad Air, revue en septembre, ainsi que la quatrième génération, pourraient offrir les opportunités les lus intéressantes. L'iPad Pro ancienne génération pourrait également être vendu à prix réduit.

Le Prime Day devrait surtout concerner les produits habituellement mis en avant lors des opérations promotionnelles d'Amazon. On pense aux produits Amazon eux-mêmes, comme la liseuse Kinde ou les enceintes connectées Echo et Echo Dot. L'historique des événements commerciaux d'Amazon ces dernières années donne de précieux indices sur les autres marques susceptibles d'afficher des prix barrés : casques et enceintes Bose et Sony, téléviseurs LG, PC portables Asus ou HP, aspirateurs Dyson, iRobot, Neato, équipements Seb, Bosch, Philips et autres cafetières Krups sont à surveiller.

Des offres sur les petits appareils de cuisine, dont les marques OXO et Instant Pot, sont assez habituelles elles aussi et peuvent atteindre jusqu'à 50% de réduction. Attention toutefois, les offres sur les petits appareils de cuisine seront certainement plus délicates cette année que lors des précédents Prime Days, car la pandémie de coronavirus a entraîné une énorme demande pour certains produits et marques recherchés. Certains types d'aspirateurs, comme les aspirateurs robots Roomba et les aspirateurs sans fil de Dyson ont historiquement eu les meilleures offres du Prime Day.

Dans un communiqué publié fin septembre, Amazon s'est contenté pour sa part d'indiquer que pendant l'opération, "les membres Prime pourront bénéficier d'offres incroyables sur les produits high tech, les jouets, les produits de la cuisine et de la maison, ainsi que sur les produits Amazon, tout au long de ces deux jours".