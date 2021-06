Prime Day : infos, dates et conseils pour se préparer

PRIME DAY. Le Prime Day 2021 sera lancé lundi prochain. D'ici là, n'hésitez pas à consulter l'ensemble des informations disponibles pour vous préparer, nos conseils pour trouver les meilleures offres, et les promotions déjà disponibles.

Plus que quelques jours avant le lancement du Prime Day 2021. Cette année encore, de nombreuses promotions sont attendues pour les membres abonnés à Amazon Prime. Cette campagne de promotion se tiendra pendant 48h seulement et à partir du lundi 21 juin prochain.

Lors du Prime Day 2020, de nombreuses références étaient en promotion. On y retrouvait notamment des smartphones Huawei, Samsung, et Apple qui furent les grands favoris de l'édition. D'autres produits high tech comme des montres connectées ou des accessoires gaming furent également au rendez-vous à prix cassés. Si l'édition 2020 du Prime Day avait été décalée à octobre en raison de la crise sanitaire, la prochaine opération spéciale d'Amazon sera bien disponible en juin comme c'était le cas les autres années depuis son inauguration en 2015.

Bien que l'Amazon Prime Day 2021 ne soit pas encore lancé, plusieurs offres de promotions sont déjà disponibles pour les membres inscrits à Amazon Prime. Ces dernières permettent déjà de réaliser de belles économies, ou de se préparer pour le lancement du Prime Day :

8 euros offerts en rechargeant 80 euros sur Amazon (offre réservée aux premiers rechargements).

6 euros offerts pour l'achat de 50 euros de chèques-cadeaux Amazon.

10 euros offerts lors du Prime Day si vous dépensez 10 euros chez une PME française partenaire avec Amazon.

D'autres offres sont également d'ores-et-déjà disponibles si vous êtes abonné au service Amazon Prime. Vous disposez notamment de quelques bonus dans certains jeux vidéo, de -50% sur votre premier abonnement Twitch, de 2 livres audio gratuits sur le site Audible, et de plusieurs grands jeux offerts chaque comme Battlefield 4 et Batman : The Telltale Series durant ce mois de juin.

L'ensemble des offres déjà disponibles est à retrouver sur le site officiel d'Amazon.

La date de la prochaine édition du Prime Day vient d'être dévoilée sur la page d'accueil d'Amazon qui confirme ainsi que le Prime Day 2021 se tiendra les 21 et 22 juin 2021. Pour rappel, la dernière édition en date s'était tenue à la mi-octobre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Cette précédente édition avait notamment été critiquée à cause de sa proximité avec le Black Friday qui se tenait au mois de novembre 2020.

Si vous souhaitez profiter du Prime Day, gardez en tête que ce dernier n'est disponible qu'aux membres abonnés à Amazon Prime, l'offre payante du géant de l'e-commerce américain.

Attention : le Prime Day est réservé aux abonnés Amazon prime, l'offre premium du site. Cette dernière dispose cependant d'une offre d'essai gratuite de 30 jours si vous souhaitez participer au Prime Day sans débourser un centime. N'oubliez cependant pas de désactiver le renouvellement automatique qui s'élève à 5,99 euros par mois et 49 euros par an !

Notez que le Prime Day n'est pas le seul avantage lié à l'abonnement Amazon Prime. Ce dernier vous permet également de disposer de livraisons en un jour ouvré gratuitement, de l'accès au service de streaming Prime Video, de différents bonus sur vos jeux vidéo avec Prime Gaming, et bien d'autres services intégrés.

Le Prime Day est l'une des plus grandes opérations commerciales proposées par Amazon et souvent comparée au célèbre Black Friday. Le Prime Day est une très courte période de 2 jours durant lesquels Amazon propose de nombreuses promotions sur tout un tas de références diverses. Il s'agit d'un jour de soldes lancé à l'origine en 2015 pour célébrer les 20 ans du site web d'Amazon.

Uniquement disponible pendant une seule journée lors de son lancement, le Prime Day est désormais un rendez-vous incontournable pour les consommateurs du monde entier. Amazon propose de plus en plus d'articles en promotion au fil des éditions, au point que certains utilisateurs préfèrent désormais cet événement au Black Friday. En 2019, l'événement avait notamment dénombré plus de 3,5 millions de produits vendus rien qu'en France. Le Prime s'étend désormais sur deux jours entiers, afin de laisser davantage de temps aux internautes pour profiter de millions de promotions disponibles.

Cette opération marketing n'est cependant pas accessible à tous, puisque les promotions proposées durant le Prime Day ne sont accessibles que pour les membres inscrits à Amazon Prime, l'abonnement payant de la plateforme.