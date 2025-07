Prime Day 2025 : iPhone, Macbook, AirPods... Notre sélection des vrais bons plans

16:11 - Cette tablette Microsoft Surface est en promo pour le Prime Day 2025

Evidemment qu'une exclusivité Amazon allait être en promotion pendant le Prime Day ! Microsoft propose la Surface Pro (avec chargeur et Copilot+ inclus) pour le joli prix de 885 euros pendant l'événement. Cette tablette dispose notamment d'un joli processeur Snapdragon X Elite et de 16 Go de mémoire vive pour faire tourner efficacement tous vos jeux et applications avec une fluidité exemplaire.