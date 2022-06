"Poème pour papa : comment dire "je t'aime" en vers pour la Fête des pères"

A l'occasion de la fête des pères 2022, exprimez vos sentiments pour votre père en vers grâce à nos "poèmes pour papa", à personnaliser à votre guise.

Pour la fête des pères 2022, un poème pourrait être très apprécié par le principal intéressé. Voici, ci-dessous, des exemples de "poèmes pour papa" qui sauront à coup sûr l'émouvoir, du plus épique (exemple 1 et 3) au plus nostalgique (exemple 2), en passant par le plus maritime (exemple 4). Vous pouvez tout à fait personnaliser les vers qui vous plaisent pour les mettre à votre sauce. Amusez-vous bien et découvrez dans cette page une nouvelle manière de célébrer votre père. C'est parti !

Quels exemples émouvants de poèmes pour papa ?

Exemple 1

Si j'avais eu le choix, / Je n'en aurai pas voulu un autre que toi. / Chaque jour je remercie le Ciel, / De t'avoir comme papa.

Avec ton épée, / Tu pourfends les méchancetés, / Avec ton bouclier, / Des mauvais sorts, tu parviens à nous protéger.

Comme un roi ou un cavalier, / Ton coeur, tu laisses parler, / Pour nous guider vers le bonheur, / Pour nous inculquer des valeurs.

Si j'avais eu le choix, / C'est toi que j'aurai désigné du doigt, / Toi que j'aurai choisi pour être mon Papa.

Exemple 2

Sur tes genoux, / Je rebondis comme un chamois. / Dans tes bras, je ris aux éclats.

Tu inventes pour moi, / Une épée magique, un cheval de bois / Et nous chevauchons les plaines et les bois.

Par la main, tu me tiens, / Pour franchir des mers imaginaires / Et se jouer de sombres corsaires.

Aujourd'hui, l'écho de nos jeux d'enfant / A traversé les péripéties et les ans / Et forme autour de nous un joli ruban.

Héros mythique, chevalier de légende, prince de roman,

Tu es l'un, / Tu es l'autre, / Tu es moi, / Et je suis toi, / Je t'aime de tout mon coeur, Papa.

Quel exemple nostalgique de poème pour les papas ?

Quand j'avais froid, / Tu étais là. / Quand j'avais peur, Tu étais là.

Quand je manquais de confiance en moi, Tu étais là.

Si un soir d'hiver, tu as froid, / Que tu as peur ou que tu manques de confiance en toi, / Je serai là.

Fort(e) de tout l'amour qu'au printemps de ma vie, tu m'as donné / Fièr(e) de pouvoir, avec toi, Papa, le partager.

Quel exemple maritime de poème pour mon père ?

Phare dans la nuit, / Capitaine du navire, / Contre les vents contraires, / Tu souris, / Et tu déposes un baiser sur ma joue endormie.

À maman tu confies / que mon battement de cils te ravit / Oubliées marées et avaries, / Tu souris, Et tu déposes un baiser sur sa joue endormie. / Au petit matin, / Quand tu es parti, / À maman, je dis / Que tu es le plus grand des marins, / Qu'en rêve, je t'ai vu affronter des requins. / Maman sourit, / Et dépose un baiser sur ma joue, / Comme tu le fais si bien, mon Papa Chéri.

