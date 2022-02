"Message de Saint-Valentin 2022 : des modèles de textes d'amour pour vous inspirer"

A l'occasion du Jour des amoureux, inspirez-vous grâce à nos meilleurs modèles de messages pour la Saint-Valentin 2022. De la citation d'amour à la déclaration en passant par le mot d'amour informel ou par la lettre, vous trouverez forcément des idées de textes qui vous correspondent dans cette page !

Que l'on soit débutant ou amoureux expérimenté, on manque vite d'inspiration pour écrire les mots d'amour susceptibles de toucher l'élu de son coeur ! Et si la panne d'idée a lieu le jour de la Saint-Valentin, c'est encore plus pénible. Les modèles rassemblés dans cette page sont là pour servir de base à l'élaboration de vos propres mots d'amour ! Citations d'amour, meilleurs messages de la Saint-Valentin, déclarations d'amour en bonne et due forme, poème d'amour vibrant ou encore traditionnelle lettre d'amour, vous y trouverez forcément de quoi fourbir votre plume... ou votre clavier.

Exemple 1 de message de Saint-Valentin

Car c'est toi qui m'éclaire chaque jour, me stimule et me donne envie d'avancer. Car cette vie, je veux plus que tout la passer à tes côtés. Ce jour n'est qu'un prétexte de plus pour te l'avouer, mais il me tarde de te voir rentrer et pouvoir te le dire : je t'aime.

Exemple 2

Plus je te vois, et plus il m'est difficile de te détourner de mes pensées. Plus on avance ensemble et plus mon cœur s'allège. Plus je te découvre et plus je t'aime.

Exemple 3

Bonne Saint-Valentin mon amour ! Cette journée s'éternise... Mais l'idée de te retrouver à sa fin me comble de bonheur.

Exemple 4 de message de Saint-Valentin

Mon amour, je te souhaite la plus belle des Saint-Valentin. Je suis heureux de la passer une nouvelle fois à tes côtés. Si bien même que j'envisage avec bonheur de vivre avec toi pour le restant de mes jours.

Exemple 5

Je rêve de beaucoup de choses ces derniers temps... Que je suis dans un autre monde, que le soleil rayonne, que de merveilleux paysages s'étalent devant mes yeux, voire que je ne travaille davantage ! Mais le plus incroyable se produit lorsque je me réveille et que je constate que la réalité qui s'offre à moi au petit matin est encore plus belle que tout ce que j'ai pu imaginer. Tu es ma merveille, celle qui me comble bien plus que tous les chefs-d'œuvre du monde.

En matière d'amour aussi, une citation bien choisie vaut parfois mieux que mille mots... Voici quelques exemples de citations d'amour à piocher pour la Saint-Valentin. En cliquant ici, vous pourrez par ailleurs accéder à notre recueil de 500 citations d'amour.

"L'amour, d'abord, ça ne se dit pas, ça se fait" Frédéric Dard

"La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, Et vous aurez vécu, si vous avez aimé" Alfred de Musset

"Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel" Jean Cocteau

"L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi" Honoré de Balzac

"Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction" Antoine de Saint-Exupéry.

"Chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain" Rosemonde Gérard

Dire je t'aime, prouver son amour à l'homme ou à la femme dont on rêve en secret... Voici des exemples de textes pour faire votre déclaration à l'élu(e) de votre coeur et lui avouer que vous brûlez d'amour pour lui/elle !

Te dire je t'aime me semble bien trop banal pour cet amour naissant entre nous. Tu sais depuis longtemps que je ne suis pas insensible à ton charme et tu m'as prouvé que toi aussi tu ressens quelque chose pour moi. Alors je te propose de me retrouver [lieu] à [heure] pour que nous puissions enfin vivre notre amour au grand jour et nous prouver mutuellement que notre histoire survivra à tout ce que l'on entreprendra.

Ce ne sont que des mots, mais je t'aime est celui qui me paraît le plus juste pour ce que j'ai à te dire. Je meurs d'envie de le crier au monde entier et de prouver que notre amour peut être plus fort que tout, malgré ceux qui voudront nous mettre des bâtons dans les roues.

Si un grain de sable était un baiser, je t'offrirais les déserts du monde entier. Si une goutte d'eau était un baiser, je t'offrirais les océans du monde entier. Si mes lèvres pouvaient t'offrir un baiser, je t'embrasserais jusqu'à la fin de l'éternité.

Et si la Saint-Valentin était un moment rêvé pour une déclaration d'amour ? © 123ucas / 123RF

Risquons-nous au jeu du flirt éhonté, écris-moi ce qu'il se passe au fond de tes pensées. Je t'exprimerai mon amour en retour, et te le prouverai pour le restant de mes jours.

Mon coeur te dit je t'aime ; mon esprit te dit j'en rêve ; mais toi, je crois que tu ne le vois pas...

Je ne suis pas un grand auteur pour te dire ce que j'ai sur le coeur, mais je sais rester moi-même et malgré le stress et la peur, je me lance pour te l'avouer : je t'aime depuis longtemps et pour toujours. Je t'attendrais si tu sais ce que symbolise pour toi mon amour...

Loin des yeux, loin du coeur... Cette citation ne nous concerne pas. Même à des kilomètres de ton coeur, je ne te mentirais pas. Notre amour est plus fort que tout malgré la distance. Même si c'est parfois difficile, j'essayerai toujours de te surprendre. Mais au plus profond de mon coeur qui bat la chamade pour toi, je reste amoureuse de toi et te le dis encore et encore : je t'aime.

Une lettre d'amour, gage de romantisme à coup sûr ! © lemontreeimages / stock.adobe.com

Grand ou grande romantique, vous aimeriez lui signifier votre amour sur papier ? Si les mots peinent à venir, rendez-vous sur notre page spéciale "Modèles de courrier romantique" qui vous permettra de rédiger sans difficulté des lettres d'amour pour lui ou pour elle et de les personnaliser à l'envi. Et surtout, de faire grande impression à votre amoureux/se : si la lettre d'amour peut revêtir un caractère désuet, la missive romantique reste à coup sûr une marque de romantisme intemporelle. Alors, partez à la découverte de nos lettres-type en forme de déclaration d'amour !

Vous manquez d'idées pour rédiger un poème romantique à l'élu de votre coeur, sur le mode poème d'amour pour la Saint-Valentin ? Voici des modèles et exemples poétiques qui devraient vous redonner du "coeur" à l'ouvrage ! Dans la poésie romantique, le poète tente de parler de ce qu'il ressent au plus profond de lui, comme s'il faisait une confidence à son lecteur. L'amour, la mort, la peur, et les épreuves sont donc au coeur de son discours. Voici quelques poèmes dont le style et les thématiques s'inspirent de la poésie romantique. Vous pouvez aussi les reprendre pour construire votre propre texte.

Exemple 1 de poème d'amour pour la Saint-Valentin

Le matin, à la fenêtre de ma chambre, / La mer danse et me charme de ses yeux bleus,

Je pense à toi.

Le midi à la plage, / Le sable doré coule entre mes doigts paresseux,

Je pense à toi.

Le soir sur le port, / Le soleil rouge irradie les cieux

Et tu brilles alors de mille feux,

Car enfin, tu t'avances vers moi. / Enfin, la nuit nous appartiendra.

Exemple 2

Caresse, tendresse, / Tu es mon altesse,

Celle qui règne sur mon coeur.

Coquine, mutine, / Tu es ma clandestine,

Celle qui pique mon coeur.

Canaille au teint cannelle, / Tu es ma coccinelle,

Celle qui me porte bonheur.

Exemple 3

Les poèmes d'amour de la Saint-Valentin ont de beaux jours (et de belles nuits) devant eux... © Назар Ріжка / stock.adobe.com



La mélancolie m'emporte au loin / Et pourtant, toujours j'en reviens,

Car je sais que tu es là.

Sur le rivage, tu me contemples, / Tes genoux sagement repliés sous ta longue robe de soie.

Sur le rivage, là est ton temple,

Déesse de l'

Tu m'arraches à l'ennui, / Ensemble, nous célébrons la J'aime, dans les plis de la rivière, / Perdre mon regard, devenir amer.La mélancolie m'emporte au loin / Et pourtant, toujours j'en reviens,Car je sais que tu es là.Sur le rivage, tu me contemples, / Tes genoux sagement repliés sous ta longue robe de soie.Sur le rivage, là est ton temple,Déesse de l' amour douée pour la joie.Tu m'arraches à l'ennui, / Ensemble, nous célébrons la vie

Exemple 4 de poème d'amour pour la Saint-Valentin

La nuit est un parfum, / Celui de l'encens et du thym.

La nuit vole les espoirs, repeint les murs en noir,

La nuit est au creux de mon lit, / Parfois, je rêve que j'en finis.

La nuit me susurre que tu m'as trahi, étrangle ma gorge, libère ma folie,

La nuit détruit ce qui, le jour, bâtit ma vie. / Parfois, je rêve que le monde entier s'évanouit.

Quand les lueurs du jour pointent, / Je reste là, étonnée, les mains jointes,

À humer la rose et le romarin, / Qui embaument l'aube dorée, le petit matin.

La nuit est partie sans bruit. / La nuit m'a rendu la vie.

Exemple 5



Toi qu'on dit si lointaine, / Toi qui me regardes hautaine,

Quitte la Voie lactée / Et dans mes bras, vient te nicher.

Étoile, ma belle amie, / Si l'avenir, tu ne peux me dire,

Si muette, tu dois rester, / Une chose, je peux te prédire,

Jamais je ne te laisserai regagner / Les rivages dorés de ta belle Voie Lactée

Et dans mes bras, tu resteras, accablée.

Étoile, ma belle amie, / Un mot, enfin tu as prononcé,

Une merveilleuse indication tu m'as délivrée,

Mille mercis je t'adresse, ma Reine de la nuit,

Mille tendresses pour toi et tes fidèles amies.

J'ouvre les bras, et déjà, tu t'envoles, / Tandis qu'ivre de joie, je gambade dans les herbes folles,

Prêt à affronter demain / Avec un éternel entrain. Étoile, ma belle amie , / Guide au loin mes pas, raconte-moi la vie Toi qu'on dit si lointaine, / Toi qui me regardes hautaine,Quitte la Voie lactée / Et dans mes bras, vient te nicher.Étoile, ma belle amie, / Si l'avenir, tu ne peux me dire,Si muette, tu dois rester, / Une chose, je peux te prédire,Jamais je ne te laisserai regagner / Les rivages dorés de ta belle Voie LactéeEt dans mes bras, tu resteras, accablée.Étoile, ma belle amie, / Un mot, enfin tu as prononcé,Une merveilleuse indication tu m'as délivrée,Mille mercis je t'adresse, ma Reine de la nuit,Mille tendresses pour toi et tes fidèles amies.J'ouvre les bras, et déjà, tu t'envoles, / Tandis qu'ivre de joie, je gambade dans les herbes folles,Prêt à affronter demain / Avec un éternel entrain.

