"Bonne fête papa : textes et cartes spécial bonne fête des Pères 2022"

Vous séchez sur le texte approprié pour souhaiter une bonne fête des Pères 2022 de manière originale ? Voici des exemples de messages de "Bonne fête papa" en tout genre, ainsi que des cartes en ligne pour vous inspirer...

Pour la fête des Pères 2022, textes et cartes peuvent vous permettre de marquer le coup d'une manière durable (la carte peut être gardée et relue). Et si vous n'êtes pas un adepte des vers proposés par la page spéciale "poème pour papa", il vous reste les différentes formules ci-dessous à souffler à l'oreille de votre enfant ou à adapter pour en faire une missive de grand enfant, justement, qui aime toujours autant son père. De la version enfantine aux versions courte et longue, en passant par la version poétique en prose, découvrez nos exemples de textes de fête des Pères ! Vous pouvez aussi explorer nos cartes virtuelles de "bonne fête des Pères", plus bas dans la page.

Quels sont nos modèles de versions enfantines du "Bonne fête papa" ?

Version enfantine mixte

Aujourd'hui à l'école, la maîtresse nous a dit qu'avant, la fête des Pères n'existait pas. Nous avons tous été surpris, car comme moi, beaucoup de mes copains et copines adorent leur papa. Ce n'était donc pas juste que les mamans soient les seules à qui l'on puisse dire bonne fête ! En tout cas, si la fête des Pères n'avait pas existé, moi je l'aurais créée juste pour toi ! Bonne fête papa !

Version enfantine féminine

Papa, toutes les petites filles comme moi rêvent de devenir une princesse, de vivre dans un château et d'épouser un prince charmant. Même si maman ne sera sans doute pas d'accord, je t'annonce aujourd'hui que mon prince charmant c'est toi ! Bonne fête papa !

Quel modèle de version poétique du "Bonne fête papa" peut-on imaginer ?

Quoi de mieux que la figure d'un père pour apprendre à devenir grand ? Quoi de mieux que de voir dans le regard de son père tout le pouvoir des sentiments ? Il n'existe, sur Terre, pas de meilleures solutions que d'avoir un père à ses côtés pour appréhender la vie plus sereinement. À l'occasion de la fête des Pères, je te remercie pour ta présence dans mon passé, mon futur et mon présent. Bonne fête des Pères !

Dites-lui "Je t'aime" en lui envoyant une carte en ligne Grâce à nos cartes de voeux spécial Fête des pères, numériques et programmables gratuitement, faites une surprise au "meilleur papa du monde" en toute simplicité.

La version courte du "Bonne fête papa"

Papa, c'est aujourd'hui que l'on célèbre la fête des Pères. Je profite de cette occasion pour te dire à quel point tu as été et continue d'être important dans ma vie. Bonne fête papa !

La version longue du "Bonne fête papa"

Depuis toutes ces années où j'ai grandi dans l'espoir de te rendre fier, j'ai pu constater dans tes yeux tout l'amour que tu as pour moi. Tu m'as servi de guide et de repère lorsque je ne savais pas où aller, tu m'as aidé à prendre des décisions et à faire les bons choix. Certains disent que l'équivalent du lien maternel n'existe pas chez les pères. Je n'ai, moi, pas besoin d'une étude qui prouve son existence, car je sais qu'il existe bel et bien entre toi et moi. Bonne fête papa !