"Black Friday : découvrez les premières offres de l'édition 2021"

BLACK FRIDAY. Le Black Friday approche, mais les offres n'attendent pas ! Amazon a déjà dévoilé plusieurs offres dans le cadre de son opération "Black Friday avant l'heure". Retrouvez déjà les meilleurs promotions disponibles.

Black Friday 2021 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La date officielle du Black Friday 2021 est évidemment liée aux traditions américaines. Cette dernière se déroule le vendredi qui suit la fête de Thanksgiving. Cette dernière est fixé au dernier jeudi du mois de novembre. Il est donc logique que le Black Friday se déroule à partir du 26 novembre 2021. Notez cependant que les sites participants à l'opération peuvent tout à fait proposer des offres avant la date officielle, comme c'est souvent le cas depuis plusieurs années.

Vous souhaitez réaliser de bonnes affaires avant le Black Friday ? Pas besoin d'attendre. Certaines enseignes avaient déjà commencé à dévoiler leurs propres offres à l'avance, afin de profiter de l'effet d'engouement du Black Friday. Amazon a, quant à lui, relancé sa célèbre opération qui dispose de nombreuses promotions pour se préparer à celles très attendues du vendredi noir.

Comme indiqué précédemment, la date du 26 novembre 2021 n'est qu'une indication pour les grandes enseignes participantes au Black Friday. Ces dernières vont cependant commencer à proposer des offres avant le lancement officiel. Cela fait maintenant plusieurs éditions que des participants à l'évènement proposent des prix cassés avant même la date butoir du Black Friday. Cette période, baptisée "Black Friday Week", permet notamment aux consommateurs de bénéficier de premières offres très intéressantes. Il faudra donc vous tenir prêt à réaliser de bonnes affaires dès le milieu du mois de novembre.

Cette année, le "Black Friday avant l'heure" a été initié par plusieurs enseignes, mais surtout par Amazon dès le lundi 8 novembre. Le géant de l'e-commerce propose en effet plusieurs grosses offres très intéressantes avant le lancement officiel du Black Friday. Ces réduction prendront fin dès le 18 novembre prochain, afin de laisser la place aux véritables promotions tant attendues !

Le Black Friday est une gigantesque opération commerciale, née dans les années 1950 aux Etats-Unis, organisée traditionnellement le vendredi suivant la fête de Thanksgiving. Le Black Friday a été importé en Europe et en France dans les années 2010, à l'initiative des grands groupes de vente en ligne. Les enseignes et grandes marques proposent des rabais souvent importants sur une sélection d'articles, avec à l'appui une immense campagne de publicité pour attirer les consommateurs. Les promotions concernent absolument tous les domaines pour le Black Friday. Alors que durant les soldes, ce sont les vêtements à prix réduits qui sont les plus recherchés, les consommateurs sont en revanche plus encore en recherche de produits en tout genre lors du Black Friday. Il faut dire que de nombreux Français profitent de cette occasion pour commencer les achats de Noël.

En France, il aura fallu attendre quelques années pour que le Black Friday s'impose petit à petit comme un événement (majoritairement sur internet). En ligne, les produits high tech sont très sollicités. En parallèle, s'est développé un mouvement de contestation, de plus en plus audible au fil des années, pour dénoncer la surconsommation liée au Black Friday. De nombreux consommateurs préfèrent désormais se tourner vers les soldes, souvent plus respectueuses vis à vis notamment des petits commerçants.

La longue séquence du Black Friday s'achève chaque année par le Cyber Monday le lundi suivant le jour-J cette fois. Si le Black Friday se veut ouvert, mixant les promotions dans les commerces physiques comme celles des marchands en ligne, le Cyber Monday dernier jour de la grand opération commerciale, est, en théorie, réservé aux bonnes affaires sur le Web. Les catégories de produits sont un peu différentes également : le Cyber Monday porte plus sensiblement sur la tech, quand le Black Friday propose des promos tous azimut, des vêtements aux meubles en passant par l'équipement de la maison. Ce sont donc des smartphones, PC, et un ensemble de produits connectés, ou liés au numérique, qu'il faut alors surveiller.

Cette année, le Cyber Monday devrait se dérouler durant la journée du 29 novembre. Il vous faudra vous lever tôt pour profiter des dernières offres relatives aux promotions de fin d'année ! Le Cyber Monday marque surtout l'occasion idéale pour réaliser des économies si vous n'avez pas pu participer au Black Friday, ou si les enseignes participantes disposent encore de stock à écouler !

Vous avez hâte de participer au Black Friday et souhaitez déjà anticiper les différentes offres de promotion susceptibles d'apparaître ? Bien qu'il soit assez compliqué de deviner à l'avance quelles baisses de prix seront proposées pour le Black Friday, plusieurs références peuvent déjà être suivie et ajoutée à vos listes d'envies.

Lire aussi

Du côté de chez Sony, ne comptez pas sur d'éventuelles promotions pour la nouvelle console Playstation 5. Cette dernière est encore en rupture de stock, un an après sa sortie, et se vend toujours aussi bien. Il faudra plutôt surveiller les réapprovisionnement afin d'espérer disposer de cette nouvelle console sous la sapin, mais certainement au prix fort (~ 399 € pour la version digitale et 499 € pour la version classique).

A l'inverse, il ne serait pas étonnant que les dernières consoles Xbox Series X, et sa consœur digitale, la Xbox Series S, soient en promotion pour le Black Friday. Ces dernières apparaissent déjà régulièrement avec des promotions intéressantes, et cela pourrait bien s'accentuer davantage pour les promotions de fin d'année. Vous voulez offrir une console dernière génération pour Noel ? C'est peut-être chez Xbox que vous devriez craquer.

S'il y a bien un constructeur reconnu pour ne pas aimer les promotions, c'est bien Nintendo ! Il faut dire que sa console phare, la Nintendo Switch, continue de se vendre très facilement. Il est cependant déjà arrivé par le passé de voir apparaître des timides baisses de prix sur certains sites marchands. Si vous souhaitez craquer pour cette jolie console familiale ou même son nouveau modèle OLED, n'hésitez pas à garder l'œil ouvert !

C'est l'une des stars lors des opérations de promotion et du Black Friday. Les AirPods sont très régulièrement concernés par des offres depuis leur sortie initiale en 2016. Il faut dire que ces petits écouteurs d'Apple sont faciles à utiliser et proposent un son à la fois puissant et précis. Si vous espérer mettre la main sur des AirPods avant la fin de l'année, il serait peut-être plus sage de patienter en attendant le Black Friday et d'éventuelles baisses de prix plus intéressantes. Il n'est pas certain cependant que les nouveaux AirPods 3 soient concernés.

On a tendance à les sous-estimer : les vélos et trottinettes électriques continuent de s'arracher lors des opérations de promotions. Après avoir été les stars des précédentes éditions des French Days, les bons plans mobilité sur les vélos et trottinettes électriques seront certainement de retour pour le Black Friday 2021. Les grandes marques comme Xiaomi ou Moovway vont-elles proposer de belles références à bas prix ? Il faudra attendre le lancement des premières promotions pour le découvrir.

Apple n'est pas vraiment réputé pour proposer des promotions régulières sur ses nouveaux produits. Le nouvel iPhone 13 sorti il y a seulement quelques mois ne devrait donc pas être proposé avec une baisse de prix très intéressante. Il ne serait cependant pas étonnant que son prédécesseur, l'iPhone 12, soit concerné. Le Black Friday est une période propice pour écouler des stocks, surtout que ce téléphone a déjà subi quelques baisses de prix récemment.

Tous les commerçants sont libres d'organiser ou non une opération commerciale pour le Black Friday, que ce soit sur Internet ou en magasin. Les boutiques sont généralement nombreuses à proposer des rabais, avec un affichage promotionnel, comme le veut l'exercice, assez agressif. Les géants du web sont probablement les plus agressifs durant l'opération. Voici donc une liste non exhaustive : Amazon, La Fnac / Darty, CDiscount, Rue du commerce, Auchan, Leclerc, H&M, Undiz, Apple, AlloBébé, Auchan, 3 Suisses, Boulanger, Best buy, Carrefour, Comptoir des irlandais, Conforama, Pixmania, La Redoute, Yves Rocher, Sony, Sephora, Sarenza, iDrones, Zalando, Zara...

Quelles sont les sites web à surveiller le plus pour le Black Friday ? Cela dépendra surtout de ce que vous recherchez. Chaque revendeur spécialisé dispose de nombreux produits, mais certains se spécialisent dans un certain type de rayon. Pour les promotions les plus intéressantes, tâchez de rester connectés du côté d'Amazon, CDiscount, Rakuten et la Fnac. Ces derniers sont des acteurs majeurs de l'événement.

Amazon est l'un des principaux acteurs du Black Friday chaque année en France. C'est même sous l'impulsion de l'entreprise américaine que cette immense opération commerciale a été importée dans l'Hexagone. Durant une semaine (plusieurs jours avant le Black Friday et jusqu'au lundi suivant avec le Cyber Monday), Amazon propose chaque année des milliers de produits à prix réduits. Amazon a l'habitude d'axer ses promotions sur ses produits Kindle et Alexia et une sélection d'articles pour se démarquer : produits Apple, smartphones, aspirateurs (un classique chez Amazon), appareils photo, enceintes, casques et écouteurs, PC et tablettes essentiellement. Mais Amazon se montre aussi traditionnellement très ingénieux lors du Black Friday pour proposer d'autres types de produits, dans les rayons beauté, puériculture, bricolage et même épicerie.

Parmi les offres déjà disponibles avant le lancement officiel du Black Friday chez Amazon, on retrouve quelques promotions bienvenues sur de l'high tech, de l'électroménager et de l'équipement de cuisine. N'hésitez pas à vous promener sur la page spéciale des offres d'Amazon pour y retrouver quelques premières baisses de prix.

Le géant français de la vente en ligne tente chaque année lui aussi de se montrer attractif pour le Black Friday. L'enseigne propose de multiples offres lui aussi sur une très large palette d'articles, du high tech au bricolage, aux jeux vidéo en passant par l'électroménager. A noter : lors du précédent Black Friday, CDiscount aura été le premier à lancer les hostilités avec les premières promos mises en ligne dès 17 heures le jeudi précédent le "Vendredi Noir".

CDiscount dispose également d'une offre pour célébrer le lancement prochain du Black Friday. Baptisée "Noël s'invite chez vous", cette campagne de promotion permet de profiter de plusieurs baisses de prix sur une large gamme de jeux, jouets et calendriers de l'avent. De quoi se préparer pour les fêtes !

Depuis plusieurs années maintenant, Boulanger est un acteur majeur du Black Friday. Le site propose généralement de nombreuses bonnes affaires sur plusieurs rayons dont il est le spécialiste. Cette année encore, attendez-vous à y retrouver de belles promotions sur tout un tas de produits comme des l'électroménager, des ordinateurs portables ou même des smartphones. Vous pourrez ainsi comparer les différentes offres avec d'autres acteurs qui proposeront des promotions sur les mêmes types de produits.

Le Black Friday ne débutera que d'ici quelques semaines. Boulanger propose cependant une offre très intéressante avec jusqu'à 25% remboursés sur vos achats de chez Samsung. De quoi disposer d'un téléphone ou d'une télévision dernier cri tout en faisant quelques économies.

La Fnac est devenue en quelques années l'un des acteurs majeurs du Black Friday en France. Gros point fort pour l'enseigne : outre le site Internet, le groupe dispose de magasins physiques qui se consacrent eux aussi à l'événement commercial et permettent le click and collect. La Fnac est sans doute l'enseigne qui a proposé les plus gros écarts de prix lors du précédent Black Friday, notamment sur les PC portables et le téléviseurs qui affichaient parfois plus de 1000 euros d'économie. Les produits stars du Black Friday à la Fnac sont bien sûr le high tech, les smartphones, les consoles et jeux vidéo.

La Fnac dispose déjà de plusieurs offres solides en attendant le lancement officiel du Black Friday. Parmi ces dernières, on retrouve notamment une campagne promotionnelle pour les produits de chez Google. Baptisée "Les jours Google", elle permet notamment de disposer de Chromecast ou d'un Nest mini offerts pour l'achat d'un autre produit Google.

Encore davantage durant le Black Friday que lors des autres périodes de l'année, Darty se distingue par des offres intéressantes sur le petit et le gros électroménager. Il faut donc d'année en année s'attendre à des promotions sur les fours, les réfrigérateurs, les machines à laver, mais aussi sur les machines à café et les appareils destinées à la cuisine. Si vous l'ignorez, le site Internet de Darty permet aussi de retrouver toutes les offres, avec par ailleurs des articles high tech, comme des télévisions, des smartphones ou encore des casques et enceintes audio.

Depuis plusieurs années maintenant, Rakuten est un acteur majeur du Black Friday. Le site propose déjà régulièrement de très grosses promotions tout au long de l'année. Nul doute qu'il sera possible de bénéficier de baisses de prix exclusives pour le lancement du Black Friday ! En attendant, il est déjà possible de profiter de ventes flash sur tout un tas de produits bricolages pendant une durée limitée avec jusqu'à -70% sur certaines références.

Comment est encadré le Black Friday en France ?

Le Black Friday ne fait l'objet d'aucune réglementation particulière en France, l'opération étant du ressort des commerces eux-mêmes, dans le cadre conventionnel du Code du commerce et du Code de la consommation. Il faut donc bien avoir en tête que, contrairement à la période des soldes, où la vente à perte est exceptionnellement autorisée, les commerçants ne sont pas soumis à la même législation lors du Black Friday. L'encadrement de l'opération est, de ce fait, moins strict. Il est ainsi courant de voir sur des sites de e-commerce des prix barrés ne correspondant pas du tout aux prix actuels du marché. En réalité, de nombreux articles sont proposés avec des -50%, -70% ou -80% de manière abusive.

L'année dernière, l'AFOC avait par ailleurs tenu à alerter sur des pratiques malveillantes : "'L'AFOC met en garde les consommateurs tout d'abord contre des offres trop attractives sur les sites de vente en ligne notamment hors Union européenne. Elle rappelle notamment que les prix annoncés n'incluent pas toujours les taxes dues à l'entrée du produit en France et qu'en cas de litiges (non livraison, SAV défaillant…,) les recours peuvent être difficiles. L'AFOC rappelle également aux consommateurs que cet événement peut aussi être l'occasion pour les cybercriminels de profiter de la crédulité des internautes imprudents en quête de la "bonne affaire" : fausses annonces promotionnelles, faux sites Internet de marchands officiels, hameçonnage par SMS, téléphone ou courriel, faux transporteur, faux support technique, faux service après-vente, attaques par rançongiciels (ransomware en anglais)".