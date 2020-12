Black Friday & Cyber Monday : les toutes dernières offres

CYBER MONDAY 2020. Le Black Friday s'achève vraiment ce lundi 7décembre 2020 avec les ultimes offres estampillés "Cyber Monday". La conclusion de l'opération correspond à une journée de promos en ligne...

La longue séquence du Black Friday 2020 s'achève donc comme chaque année par le Cyber Monday ce lundi 7 décembre. Si le Black Friday se veut ouvert, mixant les promotions dans les commerces physiques comme celles des marchands en ligne, le Cyber Monday dernier jour de la grand opération commerciale, est, en théorie, réservé aux bonnes affaires sur le Web. Les catégories de produits sont un peu différentes également : le Cyber Monday porte plus sensiblement sur la tech, quand le Black Friday propose des promos tous azimut, des vêtements aux meubles en passant par l'équipement de la maison. Ce sont donc des smartphones, PC, et un ensemble de produits connectés, ou tout au plus liés au numérique, qu'il faut alors surveiller.

Pour cette année 2020 très particulière, le Cyber Monday a lui aussi été impacté par le chamboulement du calendrier. Alors qu'en France, le Black Friday a été décalé d'une semaine et donc le Cyber Monday avec lui, beaucoup de marques internationales ont organisé leur Cyber Monday dès le lundi 30 novembre. C'est le cas de la marque chinoise de smartphones Xiaomi par exemple, qui affichait en grand sur son site des promos estampillées "Cyber Monday". Le cas d'Amazon est également particulier : le géant américain n'évoquait ni le Cyber Monday ni même le Black Friday sur son site français jusqu'au 30 novembre, tandis que les versions anglaise ou espagnole étaient déjà passées au Cyber Monday, autrement dit à la fin de l'opération.

Pour faire des affaires lors du Black Friday et jusqu'au Cyber Monday, il est conseillé, comme lors de chaque opération commerciale, de scruter les prix des produits que vous convoitez plusieurs jours voire plusieurs semaines en amont. Il vous faudra en effet bien savoir ce que vous voulez acheter et bien connaitre les tarifs initiaux avant de vous lancer. Le tout dans le but de bien apprécier les rabais affichés une fois l'opération lancée. Si vous n'avez pas pu le faire, des comparateurs de prix comme Idealo.fr ou LeDénicheur.fr vous permettent d'entrer une référence produit et de voir l'évolution de son prix dans le temps. Ensuite, nous vous recommandons de faire une veille régulière des pages produit avant le Black Friday et tout au long de l'opération. On le répète aussi d'année en année : fixez-vous un objectif ou un montant maximal pour un produit ou pour l'ensemble de vos achats lors du Black Friday. Vos emplètes n'en seront que plus efficaces et vous vous concentrerez sur l'essentiel. Enfin, repérez aussi les bonnes adresses chez les marchands comme Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger, CDiscount, Electro Dépôt, La Redoute ou Mano Mano. Plusieurs liens sont proposés en haut de cette page pour accéder directement aux offres du Black Friday.

A l'origine, le Black Friday durait une journée, un vendredi comme son nom l'indique. Il a ensuite été prolongé le week-end suivant, puis toute la semaine précédente avec la Black Friday Week. Le Cyber Monday est quant à lui arrivé en cours de route, ajoutant encore une journée à la grand opération commerciale de fin d'année. A priori, c'est bien ce lundi soir que toutes les offres devraient prendre fin. Mais il n'est pas impossible qu'un marchand décide de jouer encore un peu les prolongations cette semaine. En tout état de cause, qu'on parle de Black Friday, de Cyber Monday ou de tout autre appelation, ce n'est pas la fin des promotions en ligne. Amazon, CDiscount, Fnac, Darty, Boulanger... Chaque commerce en ligne participant devrait poursuivre ses offres de Noël jusqu'au 24 décembre. De quoi faire encore de très bonnes affaires au moment d'acheter les cadeaux.