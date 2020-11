Black Friday : Darty, Cdiscount... Promos en avant-première

Ce vendredi 27 novembre 2020 signe le début de la "Black Friday week" en France, alors que le Black Friday lui-même a été programmé au 4 décembre. Fnac, Darty, Cdiscount, Boulanger... Sur de nombreux sites marchands, les promotions de Noël sont déjà largement lancées. Découvrez notre sélection...

La date du Black Friday a été décalée, en France, au 4 décembre 2020. Ce report, réclamé par certains représentants des artisans et commerçants pénalisés par le confinement, a reçu l'appui du gouvernement. Finalement, Carrefour, Leclerc puis Amazon ont annoncé qu'ils acceptaient de repousser la méga-opération commerciale de l'année. Le vendredi 20 novembre, le ministère de l'Economie s'est félicité de l'accord "unanime" de la grande distribution, du commerce et du commerce en ligne pour ce report. Pour autant, plusieurs enseignes ne se sont pas prononcées.

Comme chaque année, cette date ne correspond qu'au jour où les promotions les plus importantes seront proposées : en réalité, le Black Friday a déjà débuté, il ne fera que s'intensifier dans les prochains jours. Lors des dernières éditions du Black Friday, les sites de e-commerce ont pris l'habitude de faire débuter leur campagne de prix cassés plusieurs jours avant la date officielle, avec une "Black Friday week". Celle-ci pourrait donc débuter le vendredi 27 novembre.

Il s'agit d'une gigantesque opération commerciale, née dans les années 1950 aux Etats-Unis, organisée traditionnellement le vendredi suivant la fête de Thanksgiving. Le Black Friday a été importé en Europe et en France dans les années 2010, à l'initiative des grands groupes de vente en ligne. Les enseignes et grandes marques proposent des rabais souvent importants sur une sélection d'articles, avec à l'appui une immense campagne de publicité pour attirer les consommateurs. Les promotions concernent absolument tous les domaines pour le Black Friday. Alors que durant les soldes, ce sont les vêtements à prix réduits qui sont les plus recherchés, les consommateurs sont en revanche plus encore en recherche de produits en tout genre lors du Black Friday. Il faut dire que de nombreux Français profitent de cette occasion pour commencer les achats de Noël. En ligne, les produits high tech sont très sollicités. Cette année, les consoles de jeu (notamment la PS4 et la Xbox One) pourraient figurer parmi les produits stars du Black Friday.

Pour faire des affaires lors du Black Friday, il est conseillé, comme lors de chaque opération commerciale, de scruter les prix des produits que vous convoitez plusieurs jours voire plusieurs semaines en amont. Il vous faudra en effet bien savoir ce que vous voulez acheter et bien connaitre les tarifs initiaux avant de vous lancer. Le tout dans le but de bien apprécier les rabais affichés une fois l'opération lancée. Pour vous aider, des comparateurs de prix comme Idealo.fr ou LeDénicheur.fr vous permettent d'entrer une référence produit et de voir l'évolution de son prix dans le temps. Ensuite, nous vous recommandons de faire une veille régulière des pages produit à partir d'une semaine ou deux avant le Black Friday. La plupart du temps, les meilleures offres sont mises en ligne chez les marchands le lundi précédent le Black Friday et à la date du "Vendredi noir", autrement dit le Jour-J lui-même. On le répète aussi d'année en année : fixez-vous un objectif ou un montant maximal pour un produit ou pour l'ensemble de vos achats lors du Black Friday. Vos emplètes n'en seront que plus efficaces et vous vous concentrerez sur l'essentiel. Enfin, repérez aussi les bonnes adresses chez les marchands comme Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger, CDiscount, Electro Dépôt, La Redoute ou Mano Mano.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

A ce stade, Amazon, qui a annoncé un report de son Black Friday au 4 décembre, dispose déjà d'une page dédiée à l'opération et celle-ci propose pour l'instant des offres similaires à sa page de promotions et ventes flash. La Fnac n'a pas communiqué pour sa part sur un éventuel report de son Black Friday. Mais de nombreuses promotions sont déjà disponibles sous d'autres appellations, notamment "Préparez Noël en avance". La Fnac promet aussi le lancement du Black Friday "bientôt" sur une autre page du site. Il en va de même pour Darty qui a déjà lancé son opération "Des promos plein la hotte". Une page est aussi dédiée au Black Friday sur le site du marchand. Autre lien utile : CDiscount a aussi une page dédiée au Black Friday sur son site Internet, qui annonce des promos monstres "très prochainement". Le marchand 100% en ligne français propose déjà des offres estampillées "Noël s'invite chez vous" dans sa "Boutique de Noël".