DIRECT. Black Friday 2021 : le Cyber Monday est lancé ! Les meilleures offres en live

BLACK FRIDAY. Le Black Friday est terminé, vive le Cyber Monday ! En réalité, les promotions de fin d'année se poursuivent ce lundi 29 novembre. Mais cette fois, c'est vraiment le dernier jour pour en profiter. Voici notre sélection des meilleures offres !

08:20 - Au fait, c'est quoi le Cyber Monday ? Au fait, c'est quoi le Cyber Monday ? Comme le Black Friday n'est censé durer qu'une journée (c'est loin d'être le cas en réalité comme on a pu s'en apercevoir depuis le début du mois), les marchand se sont dit qu'il pouvait être très intéressant de faire durer un peu le plaisir. Le Cyber Monday a été imaginé comme un jour de clôture de l'opération réservé aux bonnes affaires sur le Web et plutôt orientées tech. Le Cyber Monday porte donc plus sensiblement sur la tech, quand le Black Friday propose des promos tous azimuts, des vêtements aux meubles en passant par l'équipement de la maison. Reste à vérifier que le champs défini sera respecté. D'année en année, le Cyber Monday s'est transformé en un Black Friday "bis" sans distinction dans les catégories de produits. 08:01 - On attend beaucoup de Rakuten pour ce Cyber Monday On ne peut pas terminer ce tour des géants du commerce sur le Web sans évoquer Rakuten. Pendant toute la période du Black Friday, l'enseigne a proposé des prix cassés sur des très très gros morceaux comme les iPhone, ou les smartphones at autres watchs en général. Vérifiez donc dès ce matin ce qui se trame sur cette page dédiée du site pour voir si le Cyber Monday donne lieu à de nouvelles offres. 07:42 - Boulanger continue aussi ses promos pour le Cyber Monday Le Cyber Monday étant traditionnellement "le Black Friday de la tech", Boulanger aura aussi son rôle à jouer dans les promos qui vont s'accumuler ce lundi. L'enseigne spécialisée dans l'électroménager et l'électronique grand public devrait aussi proposer une poignée de nouveaux rabais. Retournez voir ce qui se passe sur la page de Boulanger consacrée aux grandes promos de cette semaine très spéciale qui s'achève ce soir. 07:29 - Quel Cyber Monday à la Fnac et Darty ? La Fnac et sa cousine Darty participent aussi au Cyber Monday. Si vous cherchez à dénicher les promos de ce dernier jour de Black Friday, rendez-vous sur cette page de la Fnac et sur cette autre page chez Darty. La Fnac a notamment offert des prix assez incroyables toute la semaine dernière sur les PC portables. Le Cyber Monday étant en théorie consacré plus particulièrement à la tech, cette catégorie sera à surveiller de très près ce matin. 07:14 - Le Cyber Monday se déroula aussi chez CDiscount Amazon n'est évidemment pas la seule enseigne à participer au Cyber Monday. Le Français CDiscount propose et va proposer une série de nouvelles offres ce lundi sur toute une série de produits. Découvrez les promos du Cyber Monday sur cette page de CDiscount. Nous allons scruter toute la journée les meilleures offres pour vous les livrer dans ce direct. 07:00 - C'est parti pour le Cyber Monday Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à la suite du Black Friday, autrement dit au Cyber Monday qui doit clore ce lundi l'ensemble de la grande opération commerciale de fin d'année. Les yeux ce tournent évidemment ce matin vers Amazon qui a été le plus prompt depuis près d'un mois pour ouvrir le robinet à promos. Découvrez les premiers deals de ce Cyber Monday sur cette page du géant américain.

Quelles autres promotions pour le Cyber Monday ?

Chaque année le Black Friday se prolonge le week-end et est même suivi d'une autre grande journée de promotions : le Cyber Monday. Cette date est fixée tout simplement le lundi suivant, soit ce lundi 29 novembre 2021 cette année. Si le Black Friday se veut ouvert, mixant les promotions dans les commerces physiques comme celles des marchands en ligne, le Cyber Monday dernier jour de la grand opération commerciale, est, en théorie, réservé aux bonnes affaires sur le Web. Les catégories de produits sont un peu différentes également : le Cyber Monday porte plus sensiblement sur la tech, quand le Black Friday propose des promos tous azimuts, des vêtements aux meubles en passant par l'équipement de la maison. Ce sont donc des smartphones, PC, et un ensemble de produits connectés, ou liés au numérique, qu'il faut alors surveiller.

Quelles enseignes et quels magasins participent au Black Friday et au Cyber Monday ?

Tous les commerçants sont libres d'organiser ou non une opération commerciale pour le Black Friday et/ou le Cyber Monday, que ce soit sur Internet ou en magasin. Les boutiques sont généralement nombreuses à proposer des rabais, avec un affichage promotionnel, comme le veut l'exercice, assez agressif. Les géants du web sont probablement les plus actifs durant l'opération. Voici donc une liste non exhaustive de participants réguliers : Amazon, La Fnac / Darty, CDiscount, Rue du commerce, Auchan, Leclerc, H&M, Undiz, Apple, AlloBébé, Auchan, 3 Suisses, Boulanger, Best buy, Carrefour, Comptoir des irlandais, Conforama, Pixmania, La Redoute, Yves Rocher, Sony, Sephora, Sarenza, iDrones, Zalando, Zara...