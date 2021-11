Cyber Monday 2021 : c'est ce lundi ! Quelles promos cette année ?

Après le Black Friday vient le grand moment du Cyber Monday 2021 ! Les promotions seront bien là et nombreuses en ligne ce lundi 29 décembre.

La grande opération commerciale du Black Friday, en cette fin du mois de novembre, est l'un des grands temps forts de 2021 pour les e-commerçants. D'autant que de nombreuses sites et enseignes ont proposé, cette année, de nombreuses promotions très tôt, parfois deux semaines avant le vendredi noir. Et il faut savoir que cette période s'achève avec le Cyber Monday, lundi 29 novembre, avec les ultimes rabais. Ce "lundi spécial" du Cyber Monday permet de dénicher quelques produits à prix réduits, si tant est que l'on sait où se diriger. Plusieurs géants de la vente en ligne propose en effet un Cyber Monday 2021 qui se distingue du Black Friday : c'est le cas de la Fnac, de Darty, de CDiscount, Rue du Commerce... Il faut aussi savoir que de nombreux constructeurs de produits informatiques proposent ce jour-là des offres uniques, pour se démarquer du Black Friday et jouer leur singularité.

Cela étant, la grande majorité des sites de vente en ligne prolongent tout simplement les offres du Black Friday le lundi suivant, pour bénéficier de l'engouement - certes de plus en plus restreint - que suscite le Cyber Monday auprès des consommateurs. Il s'agit surtout, somme toute, d'une journée de rab du Black Friday. C'est encore le cas cette année pour Amazon notamment et l'immense majorité des sites de vente en ligne français. Mais il faut aussi savoir que certains acteurs du e-commerce jouent le tout pour le tout sur cette toute dernière journée, avec des offres nouvelles et plus fortes encore que lors des jours précédents. Et cela est surtout vrai sur les produits High Tech et encore plus sur l'informatique et matériel PC, pour les sites spécialisés qui suivent la tradition originelle du Covid-19.

Cette année le Cyber Monday a lieu le lundi 29 novembre 2021. Pour la petite histoire, la date du Black Friday est elle-même traditionnellement fixée à la suite de Thanksgiving, une période où les achats pour Noël débutent. Historiquement, le Black Friday et donc son petit frère le Cyber Monday ont été lancés par les commerçants américains pour combler une période de l'année un peu creuse entre la rentrée et les fêtes de fin d'année. Le "vendredi noir" étant fixé au 4e ou 5e vendredi de novembre, la date du Cyber Monday correspond toujours ou presque au dernier lundi de ce même mois de novembre, le quatrième ou le cinquième.

Depuis 2005, le concept marketing du Cyber Monday, "Cyber Lundi" en français, lancé par les gros sites de vente en ligne américains, tend à prolonger autant que concurrencer sur le Web le Black Friday, journée de promos historique dans la société anglo-saxonne. En intervenant le lundi suivant ce "Vendredi Noir", le Cyber Monday fonctionne selon un principe simple : proposer des offres éclair sur de nombreux produits sur les sites de vente en ligne.