Black Friday smartphone : l'iPhone XR reconditionné à moins de 300 euros

BLACK FRIDAY TELEPHONE. Le Black Friday est un peu en avance. Amazon propose déjà plusieurs belles offres sur plusieurs téléphones comme le Samsung Galaxy S20 et l'iPhone X à prix canon !

Black Friday 2021 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La marque chinoise Xiaomi a débarqué en 2018 en Europe et aux Etats-Unis et a depuis inondé le marché d'une floppée de smartphones, que bien souvent on confond pour peu qu'on ne soit pas un connaisseur du secteur. Mais dans ce capharnaüm, Xiaomi dispose généralement pour le Black Friday de quelques modèles très agressifs sur les prix. Le constructeur dispose de plusieurs gammes qui peuvent très bien s'adapter à votre budget.

Tout d'abord, les Xiaomi 11T et 11T Pro qui sont sortis le 12 octobre 2021. Ces derniers représentent le haut de gamme de la marque et proposent des caractéristiques puissantes tout en restant abordables. Ils disposent notamment d'un appareil photo de 108 Mpx, d'un écran AMOLED avec un taux de rafraichissement à 120 Hz, et d'une compatibilité avec les réseaux de communication 5G. S'il sera éventuellement possible de les retrouver pendant le Black Friday, ces téléphones sont toujours disponibles à l'achat.

Xiaomi 11T 5G - Smartphone 8+256 GB, 6,67" AMOLED Flat DotDisplay de 120 Hz, Med 599,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Les précédents smartphones Xiaomi, les 10T et 10T Lite, sont toujours disponibles à la vente et demeurent de très bons téléphones. La sortie de leurs successeurs leur permettent même de devenir bien plus abordable qu'à leur sortie, en proposant tout de même 6 à 8 Go de mémoire vive pour faire tourner l'ensemble de vos applications avec fluidité et précision. Vous pourrez également compter sur leur jolie autonomie ainsi qu'un très bon appareil photo de 64 Mpx.

Xiaomi Mi 10T - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Lunar Silver 369,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

En termes d'offres intéressantes pour le Black Friday 2021, on peut aussi parler de la gamme Mi Note du même Xiaomi qui offre une génération quasi équivalente, avec le Mi Note 10 (décliné en Mi Note 10 Pro et Mi Note 10 Lite). Ces smartphones, sortis respectivement en novembre 2019 et avril 2020, sont globalement plus petits et offrent des caractéristiques et des performances un peu moindres, mais restent dans les smartphones au rapport qualité-prix plus qu'intéressants.

Dans la nébuleuse Xiaomi, rappelons que Redmi, qui était auparavant une gamme du constructeur chinois, est devenue une marque à part entière dernièrement. Les séries 8 (sortie en 2019) et 9 (sortie en 2020) du Redmi ont donc elles aussi leur carte à jouer lors du Black Friday. Parmi elles, le Redmi Note 9 et ses déclinaisons Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9S, sorties entre mars et avril 2020, jouent la carte du smartphone proche des cadors du secteur, mais à un prix très inférieur, généralement sous les 200 voire sous les 150 euros (les prix ont été mis à jour).

Quelques offres de Black Friday commencent à apparaître sur plusieurs références de téléphones. Les Redmi 10 et 9 sont notamment toujours disponibles à petit prix chez plusieurs revendeurs spécialisés. N'hésitez pas à en profiter tant que des stocks sont disponibles.

Xiaomi Redmi 10 Dual-SIM 4/64 Go Gris 179,00 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Xiaomi ne se limite pas à ces déjà nombreuses gammes. On peut encore ajouter les séries POCO très récentes ou encore le Mi Max 3 sortie en 2018 qu'il faut aussi scruter de près (les prix ont été mis à jour).

On a souvent tendance à les oublier, mais les Pocophones sont d'excellents appareils distribués chez nous par Xiaomi. Ils font d'excellents candidats pour le Black Friday. Ces derniers sont régulièrement cités comme les meilleurs smartphones pour leur tranche de prix, grâce à des caractéristiques très puissantes pour un tarif abordable. Qu'il s'agisse du Poco X3, X3 Pro ou du F3, vous devriez disposer d'un excellent produit à un tout petit prix. Ces derniers sont régulièrement concernés par de jolies offres de promotion pendant le Black Friday.

Le nouveau Poco M4 Pro 5G ne devrait supposément pas bénéficier d'offres de promotion. Ce produit est très récent et son prix déjà très accessible, mais nous ne sommes pas à l'abri de surprises tant les smartphones Poco ont pour tradition d'être peu onéreux !

La marque Huawei a beau être dans une situation délicate, elle propose toujours d'excellents smartphones à des prix souvent très intéressants lors du Black Friday. Leur tête de file est représentée par les smartphones P40 qui se déclinent également en P40 lite et P40 Pro. Chaque budget y trouve ainsi son compte et peut profiter de tout le savoir faire de Huawei en matière de smartphone. L'ensemble de la gamme est notamment compatible avec la 5G, et d'un appareil photo allant de 50 à 64 Mpx. La marque est toujours soumise à l'embargo des Etats-Unis, et ne dispose donc pas des applications Google. Il existe cependant une boutique d'applications dédiées aux téléphones Huawei, avec de nombreux équivalents !

De plus en plus sollicités d'année en année, les smartphones Google Pixel s'imposent comme une nouvelle référence dans le monde des téléphones. Leur dernier en date, le Google Pixel 6 est déjà cité comme l'un des meilleurs produits de l'année. Bien que ce dernier ne sera sûrement pas concerné par le Black Friday, les autres références comme le Google Pixel 5 et le Pixel 4 pourraient bien voir leurs prix baisser pendant quelques offres.

Les nouveaux Google Pixel 6 semblent cartonner, et des ruptures de stock apparaissent un peu partout. Cela compromet ainsi fortement leur participation au prochain Black Friday ! Ces nouveaux produits lancés par Google sont, de toute façon, bien trop récents pour disposer de grosses réductions de prix avant quelques semaines.

D'autres marques telles que Sony ou OPPO pourraient également rejoindre le mouvement Black Friday en proposant de jolies offres de promotion. Nous ne manquerons évidemment pas de tenir cet article à jour avec les meilleures baisses de prix. Notez que les prix affichés sur cet article peuvent très rapidement évoluer en fonction des stocks disponibles et/ou et l'actualité.