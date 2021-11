Black Friday smartphone : le téléphone Samsung Galaxy S20 Ultra à moins de 600 euros !

BLACK FRIDAY TELEPHONE. La Black Friday Week est lancée depuis quelques jours et avant le Black Friday ce vendredi, les offres sur les smartphones s'intensifient. Ce mardi, le Samsung Galaxy S20 Ultra passe à moins de 600 euros chez Rakuten contre plus de 1000 euros ailleurs...

[Mis à jour le 23 novembre 2021 à 9h23] Nouvelle alerte sur les smartphones avant le Black Friday 2021 ! Le téléphone Samsung Galaxy S20 Ultra, en version 128 Go, passe à moins de 600 euros ce mardi 23 novembre chez Rakuten. On parle bien d'un téléphone neuf qui vaut actuellement plus de 1000 euros chez d'autres revendeurs (retrouvez cette promo choc ci-dessous dans nos alertes) ! La Black Friday Week est lancée depuis plusieurs jours déjà et de Samsung à Xiaomi en passant par OnePlus, Google Pixel et bien d'autres, les smartphones sont déjà à la fête. Découvrez le meilleur des promotions avant l'heure dans cet article.

Nous avons décidé de surveiller en continu les prix d'une poignée de produits vedettes tout au long du Black Friday. Voici les smartphones qu'il ne faut pas perdre de vue selon nous. Les prix ci-dessous sont théoriquement les plus bas chez nos partenaires, ils sont mis à jour très régulièrement :

Quelles sont les meilleures promos du Black Friday sur les smartphones ?

Chez Amazon, CDiscount, Darty ou encore Boulanger, le Black Friday 2021 ne fait que commencer mais les promos sont déjà très alléchantes à une semaine désormais du Jour-J. Amazon offre par exemple jusqu'à -250€ sur les smartphones Oppo (voir les offres), -260 sur des Samsung Galaxy (voir les offres), de belles réductions sur les smartphones OnePlus (voir les offres) ou encore jusqu'à -110 euros sur des produits Xiaomi (voir les offres).

Parmi les offres clés de cette Black Friday Week, citons encore ces réductions jusqu'à -25% sur une sélection de smartphones et de tablettes Xiaomi ou Doogee (voir les offres), jusqu'à -20% sur une sélection de smartphones et accessoires Realme (voir les offres) et même des réductions sur les Apple Watch Series 6 (voir les offres).

Quelles promos sur les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 ?

Cette année, pas de Samsung Galaxy Note à l'horizon pour le Black Friday. C'est logique puisque Samsung a décidé de tirer un trait sur sa gamme de smartphones-tablettes compatibles avec un stylet. Place désormais à la nouvelle gamme de téléphones pliables avec les Samsung Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3. Ces derniers sortent de l'ordinaire grâce à leurs puissantes caractéristiques, et leurs écrans pliables qui vous permettent de les ranger facilement dans votre poche ! Bien que le Z Flip 3 et le Z Fold 3 soient assez onéreux, il est déjà possible d'obtenir quelques petites promotions, notamment chez SFR avec un paiement en plusieurs fois ou chez Amazon qui propose le Galaxy Z Fold 3 pour le lancement de sa Black Week.

CDiscount propose également en ce moment d'un code promotionnel disponible jusqu'à ce que des stocks soient épuisés. Il vous suffit de rentrer le code "5HIGHTECH" lors de votre paiement pour bénéficier d'une réduction de 5% sur votre Samsung Galaxy Z Flip 3.

Quelles promos sur les Samsung Galaxy S21 et S20 ?

Samsung propose une large gamme de smartphones de milieu de gamme et haut de gamme. On les trouve habituellement en promotion durant le Black Friday et les premières réductions affichées pour la Black Week 2021 confirment cette impression avec une gamme de smartphones proposés à prix réduits, notamment chez Amazon. La sortie des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra a une conséquence : celle de voir les prix des S20 baisser en flèche. On a notamment déniché le S20 FE à prix cassé ! Pour rappel, les smartphones "Fan Edition" de chez Samsung reprennent les caractéristiques des téléphones premium de la marque, mais en faisant quelques compromis pour baisser leur coût. Vous disposerez ainsi d'un puissant appareil, tout en réalisant des économies. Le Galaxy S20 FE est disponible en deux versions : l'une compatible avec la 5G, et l'autre 4G.

La gamme de Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra figure aisément parmi les meilleurs smartphones de l'année. Ces derniers sont notamment compatibles avec les réseaux de communication 5G, et de capteurs photo très haute définition avec 64 Mpx pour le S21, et 108 Mpx pour le S21 Ultra. Les trois modèles disponibles disposent également de superbes écrans AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz pour une fluidité exemplaire. Mais les promos sont plus rares sur ce modèle haut de gamme très récent...

Samsung ne propose pas que des smartphones haut de gamme pour le Black Friday. La firme s'adresse à tous les budgets en proposant notamment différentes gammes de produits comme les Samsung Galaxy A52. Ces téléphones disposent de solides caractéristiques et peuvent notamment être compatibles avec les réseaux de communication 5G pour peu que vous disposiez d'un forfait adapté. Ils sont une solution idéale pour celles et ceux qui veulent s'équiper d'un smartphone Samsung sans pour autant devoir sacrifier leur budget réservé au Black Friday.

Si vous cherchez vraiment un Samsung à petit prix, vous pouvez opter pour les M32 ou A12 proposés à prix barré. Ici, pas de 5G au rendez-vous mais des performances encore tout à fait honorables notamment en terme de résolution d'écran mais aussi d'autonomie.

Quelles promotions sur les Google Pixel ?

De plus en plus sollicités d'année en année, les smartphones Google Pixel s'imposent comme une nouvelle référence dans le monde des téléphones. Leur dernier en date, le Google Pixel 6 est déjà cité comme l'un des meilleurs produits de l'année. Bien que ce dernier ne sera sûrement pas concerné par le Black Friday, les autres références comme le Google Pixel 5 et le Pixel 4 pourraient bien voir leurs prix baisser pendant quelques offres.

Les nouveaux Google Pixel 6 semblent cartonner, et des ruptures de stock apparaissent un peu partout. Cela compromet ainsi fortement leur participation au prochain Black Friday ! Ces nouveaux produits lancés par Google sont, de toute façon, bien trop récents pour disposer de grosses réductions de prix avant quelques semaines. Notez que les prix affichés sur cet article peuvent très rapidement évoluer en fonction des stocks disponibles et/ou et l'actualité.

Quelles réductions sur les Xiaomi 11T, 11T Pro, 10T et 10T Lite ?

La marque chinoise Xiaomi a débarqué en 2018 en Europe et aux Etats-Unis et a depuis inondé le marché d'une floppée de smartphones, que bien souvent on confond pour peu qu'on ne soit pas un connaisseur du secteur. Mais dans ce capharnaüm, Xiaomi dispose généralement pour le Black Friday de quelques modèles très agressifs sur les prix. Le constructeur dispose de plusieurs gammes qui peuvent très bien s'adapter à votre budget.

Tout d'abord, les Xiaomi 11T et 11T Pro qui sont sortis le 12 octobre 2021. Ces derniers représentent le haut de gamme de la marque et proposent des caractéristiques puissantes tout en restant abordables. Ils disposent notamment d'un appareil photo de 108 Mpx, d'un écran AMOLED avec un taux de rafraichissement à 120 Hz, et d'une compatibilité avec les réseaux de communication 5G. S'il sera éventuellement possible de les retrouver pendant le Black Friday, ces téléphones sont toujours disponibles à l'achat.

Pack Smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 6,55" Double SIM 128 Go Noir + Bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5 Noir Fnac 348,95 € 278,95 € Voir

Rakuten 344,99 € Voir

Xiaomi 11T 5G 8+256GB 599,00 € 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Les précédents smartphones Xiaomi, les 10T et 10T Lite, sont toujours disponibles à la vente et demeurent de très bons téléphones. La sortie de leurs successeurs leur permettent même de devenir bien plus abordable qu'à leur sortie, en proposant tout de même 6 à 8 Go de mémoire vive pour faire tourner l'ensemble de vos applications avec fluidité et précision. Vous pourrez également compter sur leur jolie autonomie ainsi qu'un très bon appareil photo de 64 Mpx.

POCO M3, POCO F3 et POCO X3

On a souvent tendance à les oublier, mais les Pocophones sont d'excellents appareils distribués chez nous par Xiaomi. Ils font d'excellents candidats pour le Black Friday. Ces derniers sont régulièrement cités comme les meilleurs smartphones pour leur tranche de prix, grâce à des caractéristiques très puissantes pour un tarif abordable. Qu'il s'agisse du Poco X3, X3 Pro ou du F3, vous devriez disposer d'un excellent produit à un tout petit prix. Ces derniers sont régulièrement concernés par de jolies offres de promotion pendant le Black Friday.

Parmi les offres déjà disponibles avec le "Black Friday avant l'heure", on retrouve notamment le POCO F3 en version 6 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace de stockage. Ce puissant smartphone qui avait fait sensation lors de sa sortie bénéficie notamment d'un sublime écran AMOLED de 6,67" capable d'afficher un taux de rafraichissement de 120 Hz. Vous pourrez également compter sur son puissant processeur Snapdragon 870 pour gérer vos jeux et applications préférés. Une excellente référence disponible en promotion.

Redmi 10 et 9

Dans la nébuleuse Xiaomi, rappelons que Redmi, qui était auparavant une gamme du constructeur chinois, est devenue une marque à part entière dernièrement. Les séries 8 (sortie en 2019) et 9 (sortie en 2020) du Redmi ont donc elles aussi leur carte à jouer lors du Black Friday. Parmi elles, le Redmi Note 9 et ses déclinaisons Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9S, sorties entre mars et avril 2020, jouent la carte du smartphone proche des cadors du secteur, mais à un prix très inférieur, généralement sous les 200 voire sous les 150 euros (les prix ont été mis à jour).

Quelques offres de Black Friday commencent à apparaître sur plusieurs références de téléphones. Les Redmi 10 et 9 sont notamment toujours disponibles à petit prix chez plusieurs revendeurs spécialisés. N'hésitez pas à en profiter tant que des stocks sont disponibles.

Quelles promos sur les Huawei P40, P40 lite et P40 Pro ?

La marque Huawei a beau être dans une situation délicate, elle propose toujours d'excellents smartphones à des prix souvent très intéressants lors du Black Friday. Leur tête de file est représentée par les smartphones P40 qui se déclinent également en P40 lite et P40 Pro. Chaque budget y trouve ainsi son compte et peut profiter de tout le savoir faire de Huawei en matière de smartphone. L'ensemble de la gamme est notamment compatible avec la 5G, et d'un appareil photo allant de 50 à 64 Mpx. La marque est toujours soumise à l'embargo des Etats-Unis, et ne dispose donc pas des applications Google. Il existe cependant une boutique d'applications dédiées aux téléphones Huawei, avec de nombreux équivalents !