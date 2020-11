Black Friday smartphone : Samsung, Huawei, Xiaomi... Les offres de la Black Week

BLACK FRIDAY TELEPHONE. La Black Week est lancée pour les smartphones avec déjà de nombreuses offres chez les fabricants (Samsung, Xiaomi, Huawei) et les marchands (Amazon, Cdicount, Fnac, Rakuten). Voici les meilleures bons plans disponibles...

Le Huawei P30, et ses déclinaisons en P30 Pro et P30 lite, sont souvent présentés comme la meilleure alternative aux iPhone du côté des smartphones Android. Le P30 rivalise notamment avec l'excellent Samsung Galaxy S10 d'un point de vue technique, avec un réel avantage sur ses concurrents : son appareil photo qui serait l'un des meilleures du marché actuellement. Signe que le Black Friday sera probablement celui du Huawei P30, la firme chinoise a présenté son smartphone le 26 mars 2019, autrement dit il y a une éternité. Voici les meilleures prix affichés à quelques jours du Black Friday. Le P40 est aussi en promotion depuis la mi-novembre.

Pack Smartphone Huawei P40 6.1" Double SIM 128 Go 5G Gris + Montre connectée Huawei Watch Fit Noir 928,98 € 548,98 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

HUAWEI P30 128 Go Noir Amazon 649,00 € 389,00 € Voir

Cdiscount 389,00 € Voir

HUAWEI P30 Pro 128 Go Noir Cdiscount 522,50 € Voir

Boulanger 849,00 € 549,00 € Voir

Amazon 849,00 € 565,00 € Voir

Pack Smartphone Huawei P40 Lite E 6.39" Double SIM 64 Go Noir minuit + Enceinte portable sans fil Bluetooth Huawei CM510 Noir 228,95 € 158,95 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

OPPO Find X2 Neo 256Go Noir Amazon 699,00 € 499,00 € Voir

Cdiscount 499,90 € Voir

Le chinois Xiaomi a débarqué en 2018 en Europe et aux Etats-Unis et a depuis inondé le marché d'une floppée de smartphones, que bien souvent on confond. Mais dans ce capharnaüm, Xiaomi dispose avant ce Black Friday de quelques modèles déjà très agressifs sur les prix et qui pourraient faire mouche. Bref, il y a de bonnes affaires à faire pour peu qu'on s'y retrouve dans les multiples gammes du constructeur. Si on résume, on peut distinguer deux grandes gammes de smartphones à scruter pour ce Black Friday. Il y a d'abord la série Mi avec notamment les Mi 10 dévoilés tout au long de l'année 2020. C'est la gamme la plus haute de Xiaomi avec notamment un Mi 10 Pro qui dépassait pour la première fois les 1000 euros à sa sortie. S'il sera sans doute trop tôt pour voir des tarifs sur le Mi 10T dévoilé en septembre, le Mi 10 (notamment dans sa version Lite) et son prédécesseur le Mi 9 (avec des déclinaisons Lite et Pro) sont à surveiller de près.

Smartphone Mi 10 Lite 5G Gris Cdiscount 399,90 € 299,00 € Voir

Fnac 302,98 € Voir

Amazon 307,99 € Voir

La Redoute 367,99 € Voir

Xiaomi Mi 10T Lite - Smartphone 6+64GB, 6,67” FHD+ DotDisplay, Snapdragon 750G, 64MP AI Quad Camera, 4820mAh, Alexa Hands-Free, Pearl Gray (European Version + 2 Years Warranty) 379,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Xiaomi Mi 10 - Smartphone 128GB, 8GB RAM, Twilight Grey 571,08 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

On peut aussi parler de la gamme Mi Note du même Xiaomi qui offre une génération quasi équivalente, avec le Mi Note 10 (décliné en Mi Note 10 Pro et Mi Note 10 Lite). Ces smartphones, sortis respectivement en novembre 2019 et avril 2020, sont globalement plus petits et offrent des caractéristiques et des performances un peu moindres, mais restent dans les smartphones qu'il faudra bien surveiller à la fin novembre.

Xiaomi Mi Note 10 lite - Smartphone Débloqué 4G (6.53 Pouces, 6Go RAM, 64Go ROM, Double Nano-SIM) Violet - Version Française - [Exclusivité Amazon] 379,99 € 299,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pack Smartphone Xiaomi Redmi Note 9S 6.67" Double SIM 128 Go Gris + Bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 4 Noir 318,95 € 228,95 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Dans la nébuleuse Xiaomi, rappelons que Redmi, qui était auparavant une gamme du constructeur chinois, est devenue une marque à part entière dernièrement. Les séries 8 (sortie en 2019) et 9 (sortie en 2020) du Redmi vont donc elles aussi avoir leur carte à jouer lors du Black Friday. Parmi elles, le Redmi Note 9 et ses déclinaisons Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9S, sorties entre mars et avril 2020, jouent la carte du smartphone proche des cadors du secteur, mais à un prix très inférieur, généralement sous les 200 voire sous les 150 euros.

XIAOMI Smartphone 6.67'' FullHD+ 6Go 64Go Android REDMI NOTE 9 Pro Blanc Polaire Fnac 201,78 € Voir

Amazon 279,90 € 219,00 € Voir

Smartphone Redmi Note 9 Pro Gris Cdiscount 219,99 € Voir

Amazon 223,99 € Voir

La Redoute 249,00 € Voir

Boulanger 299,00 € 249,00 € Voir

XIAOMI Smartphone 6.67'' FullHD+ 6Go 64Go Android REDMI NOTE 9 Pro Gris Stellair Cdiscount 199,99 € Voir

Fnac 285,50 € Voir

Xiaomi Redmi 9C - Smartphone Débloqué 4G (6.53 Pouces - 2Go RAM - 32Go Stockage, 5000mAh) - Gris - Version Française 139,00 € 109,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Xiaomi Redmi Note 9 Smartphone,3GB RAM 64GB ROM Téléphone,6.53" Plein écran DotDisplay MTK Helio G85 Processeur 48MP + 8MP + 2MP + 2MP AI Quad Camera Hotshot Global Version(Gris) 149,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Xiaomi Redmi Note 8 Pro - Smartphone Débloqué 4G (6.53 Pouces - 6Go RAM - 128Go Stockage - Double Nano-SIM, Quad Caméra – NFC) Bleu - Version Française - [Exclusivité Amazon] 279,90 € 199,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pack Smartphone Xiaomi Redmi Note 9S 6.67" Double SIM 128 Go Gris + Bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 4 Noir 318,95 € 228,95 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Xiaomi ne se limite pas à ces déjà nombreuses gammes. On peut encore ajouter les séries POCO très récentes ou encore le Mi Max 3 sortie en 2018 qu'il faudra aussi scruter de près los de ce Black Friday.

Xiaomi Pocophone F2 Pro 6Go128Go Bleu 5G Smartphone Snapdragon 865 64MP + 20MP Caméras 6.67 - téléphone portable 4700mAh NFC 499,00 € 299,00 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Xiaomi Pocophone F2 Pro - Smartphone Débloqué 5G (6.67 Pouces, 6Go RAM, 128Go ROM, Double Nano-SIM) Bleu - Version Française - [Exclusivité Amazon] 599,90 € 399,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Autre marque chinoise qui est venue bousculer un marché dominé par Apple et Samsung il y a encore quelques années : OnePlus voit également plusieurs de ses modèles arriver à point nommé pour ce Black Friday 2020. Les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro sont sortis en 2019 et devaient faire l'objet de belles réductions, mais on s'attend aussi à ce que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, plus récents et qui embarquent la 5G, soient aussi légèrement bradés. Moins de certitudes sur le OnePlus Nord dévoilé en juillet 2020. On n'oubliera pas l'excellent Sony Xperia et ses différentes déclinaisons.

SONY Xperia 1 II Noir 5G Fnac 1198,98 € 795,00 € Voir

Cdiscount 812,97 € Voir

Amazon 1199,00 € 1033,14 € Voir

Smartphone OnePlus 8T 6.55" Double SIM 128 Go 5G Gris 558,70 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Smartphone Wiko View 5 Plus Silver Fnac 198,98 € 183,98 € Voir

Amazon 199,99 € 184,00 € Voir

Boulanger 199,00 € Voir

Pack Smartphone Asus Rog 3 6.59" Double SIM 512 Go Noir + Support Smartphone Asus Rog Clip Noir + Protection d'écran en verre trempé 898,95 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Smartphone Pixel 4a 5G 128GB Noir Fnac 459,00 € Voir

La Redoute 459,00 € Voir

Boulanger 499,00 € 459,00 € Voir

Smartphone Google Pixel 5 Simplement Noir 128Go 5G 764,48 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Ce Black Friday arrive d'ailleurs à un moment charnière : l'émergence de la 5G, embarquée sur nombre de nouveaux modèles (iPhone 12, Google Pixel 5, Samsung Galaxy S20 ou Note 20, LG Velvet 5G, OnePlus 8T...) va provoquer une rupture technologique importante entre l'ancienne et la nouvelle génération. Pour le consommateur, un dilemme va donc se présenter le 4 décembre prochain, devenue date officielle du Black Friday depuis son report : profiter des réductions qui seront probablement massives sur les anciens modèles ou attendre le bon moment pour acheter un téléphone rutilant, mais sans doute beaucoup (beaucoup) plus cher.

Si les opérateurs participeront probablement au Black Friday avec des réductions sur leurs forfaits, la course au smartphone "nu", débloqué, ou reconditionné devrait aussi être très courue fin novembre. Acheter un téléphone sans la carte SIM et le forfait qui vont avec est entré dans les habitudes de consommation. Amazon, CDiscount, la Fnac ou encore Darty devraient proposer de nombreuses offres. En cas d'achat d'un smartphone reconditionné, autrement-dit de deuxième main, assurez-vous que le modèle d'occasion a été revérifié par le fabricant ou le marchand.