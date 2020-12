Black Friday & Cyber Monday PC, MacBook : encore des promos, notre sélection

ORDINATEURS & MAC - Ce lundi 7 décembre, les promotions du Black Friday se poursuivent, avec des offres estampillées "Cyber Monday". Voici les promotions qui valent le coup d'oeil.

[Mis à jour le 7 décembre 2020 à 10h52] Encore des ordinateurs portables en promos aujourd'hui ! Traditionnellement, le lundi qui suit le Black Friday est l'occasion pour les enseignes de la vente en ligne d'organiser un "Cyber Monday", avec de nouvelles offres promotionnelles. Cette année, force est de constater que les géants du e-commerce ont surtout profité de ce "cyber" lundi, ce 7 décembre, pour poursuivre l'opération Black Friday 2020. On retrouve les promotions phares du week-end, et quelques nouveautés. A quelques semaines de Noël, il est encore temps de consacrer un peu de temps aux achats consacrés à l'informatique, aux PC et aux MacBook.

Si vous manquez de temps, Linternaute.com vous propose d'en gagner, avec notre sélection effectuée pour l'occasion. On retrouve des promotions sur des ordinateurs d'entrée de gamme, accessibles autour de 250 ou 300 euros. Nous avons aussi repéré des réductions importantes, voire spectaculaires, sur les modèles les mieux équipés et aux performances les plus élevées. Certains PC habituellement vendus plus de 2000 euros bénéficient de rabais de plusieurs centaines d'euros. Bonne nouvelle cette année : les MacBook bénéficient de promotions, qui permettent de faire de bonnes affaires. Les offres sont à retrouver sur tous les sites de vente en ligne, mais il faut parfois chercher longtemps pour dénicher les perles rares. Des promotions sur les ordinateurs portables sur les Asus, Dell, HP, Samsung sont à bien considérer. Voici les PC et Mac que nous avons sélectionnés, afin d'effectuer une bonne affaire Black Friday.

DELL Inspiron 3793-2880 - Noir Darty 799,00 € 559,99 € Voir

Boulanger 649,00 € 599,00 € Voir

Rue du Commerce 629,99 € Voir

PC Ultra-Portable Huawei MateBook X Pro 13,9" Intel Core i7 16 Go RAM 1 To SSD Gris Anthracite + Housse en cuir 999,00 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

LENOVO PC Portable Ideapad L340-17IRH Gaming Cdiscount 1099,00 € 849,00 € Voir

Fnac 899,99 € 865,34 € Voir

Amazon 899,00 € Voir

Darty 899,99 € Voir

PC Gamer Predator Helios 300 PH317-54-7677 La Redoute 1649,99 € Voir

Boulanger 2299,00 € 1649,99 € Voir

HP PC Portable 17-cd1082nf - 17-HD - i5 - RAM 8Go - Stockage 128Go SSD + 1To HDD - Windows 10 Amazon 1149,00 € 999,00 € Voir

Cdiscount 1079,99 € Voir

Fnac 1238,99 € Voir

Ordinateur MACBOOK AIR New I3 8 256 Argent Darty 1199,00 € 999,99 € Voir

Cdiscount 1199,00 € 1049,99 € Voir

La Redoute 1174,99 € Voir

Fnac 1199,49 € 1199,99 € Voir

APPLE Macbook Air 13,3 2015 reconditionne I5 / 8 GO / 256 GO SSD Grade A+ 799,94 € VOIR L'OFFRE sur Electro Dépôt

Ordinateur MACBOOK Pro 13 Touch Bar I5 1.4Ghz 256 Argent Cdiscount 1299,00 € Voir

Fnac 1522,89 € 1499,99 € Voir

La Redoute 1518,99 € Voir

Ordinateur MACBOOK Pro 16 Touch Bar I7 512 Gris Sidéral Amazon 2699,00 € 2299,00 € Voir

Cdiscount 2299,00 € Voir

La Redoute 2299,00 € Voir

Darty 2699,00 € 2299,99 € Voir

Boulanger 2449,00 € 2299,00 € Voir

Fnac 2699,49 € 2429,49 € Voir

Ordinateur Apple Macbook Pro 13 Touch Bar I5 2Ghz 16go 512 Gris Amazon 2129,00 € 1799,00 € Voir

La Redoute 1799,00 € Voir

Darty 2129,00 € 1799,99 € Voir

Boulanger 1929,00 € 1799,00 € Voir

Cdiscount 2056,14 € 1879,00 € Voir

Fnac 2129,49 € 1916,49 € Voir

MacBook Pro 13'' Touch Bar 256 Go SSD 8 Go RAM Intel Core i5 Quadricœur à 1.4 GHz Gris sidéral Darty 1499,00 € 1299,99 € Voir

Fnac 1537,99 € 1499,99 € Voir

La Redoute 1518,99 € Voir

Cdiscount 1929,00 € Voir

Ordinateur portable Surface Laptop 3 13.5 i5 8 128 Platine Amazon 1149,00 € 839,00 € Voir

Cdiscount 945,59 € Voir

Fnac 1149,69 € 977,69 € Voir

La Redoute 976,65 € Voir

Boulanger 1149,00 € 976,65 € Voir

Darty 1149,00 € 977,49 € Voir

Ordinateur portable IdeaPad 5 14IL05-334 Amazon 899,00 € 699,00 € Voir

La Redoute 799,36 € Voir

Boulanger 949,00 € 799,36 € Voir

Fnac 822,15 € Voir

Cdiscount 830,66 € Voir

PC portable MateBook 13 I5 Cdiscount 699,99 € Voir

La Redoute 812,21 € Voir

Fnac 1049,58 € 899,58 € Voir

Darty 1049,00 € 899,99 € Voir

Amazon 915,85 € Voir

Asus Zenbook UX325EA-EG041T PC Portable 13' 999,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Lenovo ThinkPad X280 12.5- I3 8 Go Noir 256 Go Cdiscount 1049,00 € 649,00 € Voir

Darty 649,00 € Voir

Fnac 1049,00 € Voir

PC portable Asus UX434FA-A5144T Darty 1299,00 € 999,99 € Voir

Amazon 1179,99 € Voir

PC portable ASUS Zenbook Duo UX481FA-BM099T 14'' FHD - Core i5-10210U - Screenpad Plus - RAM 16Go - Stockage 512 Go SSD - Windows 10 999,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

HP EB x360 1040 G6 i7-8565U 14p 8Go/512 Darty 1560,41 € Voir

Fnac 1869,00 € Voir

Amazon 1989,00 € Voir

PC portable Asus E410MA-EK901TS 379,00 € 299,99 € VOIR L'OFFRE sur Darty

PC portable Hp 15-dw1024nf Darty 849,00 € 649,99 € Voir

Amazon 785,99 € Voir

PC portable Hp Spectre x360 15-eb0016nf Fnac 2199,49 € 1649,49 € Voir

Darty 2199,99 € Voir

Amazon 2553,99 € Voir

PC Hybride / PC 2 en 1 Microsoft Nouveau Pack MS Surface PRO 7 Platine I5/8Go/256Go Fnac 1719,69 € 1319,69 € Voir

Darty 1664,00 € 1319,99 € Voir

PC portable Hp 15-ep0082nf Fnac 3499,49 € 2449,49 € Voir

Darty 3499,00 € 2449,99 € Voir

Cdiscount 4172,72 € Voir

PC Portable Gaming Millenium ML3 15,6" Intel Core i7 16 Go RAM 512 Go SSD Noir Fnac 1996,99 € 1796,99 € Voir

Amazon 1799,99 € Voir

Darty 1799,99 € Voir

Cdiscount 1895,25 € Voir

PC portable Hp PACK HP 13-aq1003nf + Souris + Housse + Microsoft 365 Personnel 1 an Darty 1199,00 € 999,99 € Voir

Fnac 1199,63 € Voir

LENOVO Notebook Legion Y540-15IRH Cdiscount 1299,00 € 799,99 € Voir

Darty 903,26 € Voir

Fnac 925,69 € Voir

Amazon 1305,99 € Voir

Ordinateur portable 14 ASUS E410MA-BV170TS 299,91 € VOIR L'OFFRE sur Electro Dépôt

TOPOSH PC Ordinateur Portable 10.1 Pouces 2Go+32Go eMMC Intel Atom 1.92 GHz, Intel HD Graphique Laptop Notebook, Carte TF Extension Disque Bluetooth 4.0 WiFi HDMI Supportable- Blanc 222,88 € 169,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Chromebook Asus C423NA-EC0153 469,00 € 399,00 € VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Unite centrale gaming HP PAVILLON TG01-1000nf Fnac 849,49 € 699,49 € Voir

Electro Dépôt 699,93 € Voir

Unité centrale S01-aF0017nf La Redoute 399,00 € Voir

Boulanger 449,00 € 399,00 € Voir

PC Gamer Omen GT12-0231nf La Redoute 1499,00 € Voir

Boulanger 1699,00 € 1499,00 € Voir

*Certains liens proposés dans cet article sont des liens d'affiliation qui renvoient vers des sites marchands, ce qui permet à Linternaute.com d'être rémunéré en cas d'achat. Notre sélection de bons plans est cependant réalisée en totale indépendance. Attention : les prix mentionnés dans cet article sont susceptibles d'évoluer.