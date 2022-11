CYBER MONDAY PC et MacBook : les meilleures promotions du moment

CYBER MONDAY PC. Le Cyber Monday remplace le Black Friday et les promotions continuent. Vous êtes à la recherche du PC portable idéal pour vos besoins ? On vous propose une sélection des meilleures offres PC existantes sur le marché !

Le Black Friday 2022 est terminé, le Cyber Monday prend le relais. Si vous n'aviez pas profité des deals du Black Friday pour saisir un PC portable à bon prix, il reste encore une chance de profiter de quelques offres et des réductions de prix. On vous propose une sélection des meilleurs produits PC qui bénéficient d'une promotion durant ce Cyber Monday 2022.

Si vous souhaitez par ailleurs saisir un PC en se basant principalement sur la performance, pensez à visiter l'article dédié aux meilleurs offres PC Gamer qui sont généralement les meilleurs coté performances.

Pour le travail/études, il existe plusieurs offres et réductions de PC portables tactiles, de Notebook, MacBook et Chromebook, ces PC ultraportables à petit prix qui sont idéaux pour les tâches bureautiques. Voici une sélection des 4 meilleures offres de PC portables ainsi qu'une sélection des meilleurs MacBook en réduction pendant ce Cyber Monday 2022.

Les meilleures offres PC Cyber Monday 2022

HP Chromebook x360 14b-cb0000sf : Équipé d'un système d'exploitation ChromeOS, une batterie longue durée et un tas d'apps sur le Play Store, le HP Chromebook vous offre une multitude d'options de travail. En effet, celui-ci peut être utilisé tel qu'un simple ordinateur portable, il peut être penché au degré que vous souhaitez et peut même être utilisé en position tablette. Son écran tactile de 14 pouces vous permet de scroller et naviguer plus aisément. Il dispose d'une RAM de 4Go, un stockage de 64 Go et 100 Go de stockage en ligne offerts avec l'offre d'essai Google One.

PC 2 en 1 HP Chromebook 4F6Y9EA#ABF 14 FHD Intel Pentium Silver N6000 4Go RAM DDR4 64Go eMMC ChromeOS Argent Neuf à partir de 249,00 € Amazon 359,70 € 249,00 € Voir

Fnac 318,98 € Voir

Darty 335,40 € Voir

PC Portable HP 14s-dq0003sf 64U97EA 14 HD Intel Celeron N4020 4Go RAM 64Go EMMC Win 11 Famille en Mode S Blanc Neuf à partir de 199,00 € Amazon 281,17 € 199,00 € Voir

Fnac 257,92 € Voir

Darty 294,65 € Voir

Acer Aspire 3 A317-53 - Core i5 I5-1135G7 2.4 GHz 8 Go RAM 512 Go SSD Argent AZERTY Neuf à partir de 599,99 € Amazon 749,00 € 599,99 € Voir

Fnac 734,59 € Voir

Rakuten 744,31 € Voir

Darty 808,17 € Voir

PC portable Lincplus Lincplus ordinateur portable p2,14 windows 10 s 4 go ram 64 go emmc netbook, 1080p full hd ips intel celeron n3350 pc, clavier français azerty Neuf à partir de 219,00 € Amazon 219,00 € Voir

Darty 459,90 € Voir

​​​​​Meilleures offres Cyber Monday sur les MacBook

Malgré que le Black Friday est fini, les réductions sur les MacBook sont toujours là. Si Apple a longtemps écarté tout rabais lors de cette opération, la marque à la pomme s'y convertit peu à peu, poussée aussi par les revendeurs qui proposent depuis plusieurs années des appareils Apple à prix cassé. Si vous souhaitez donc profiter d'un bon PC portable haut de gamme, Les MacBook sont votre meilleure option !

Le MacBook Air reste l'un des meilleurs MacBook d'Apple. Les MacBook en général possèdent des capacités de performance incroyables, une longue durée de vie de batterie et des plaques thermiques très efficaces. Il est difficile de déterminer quel MacBook est le meilleur sur le marché, car cela dépendra de votre budget, votre utilisation et de vos exigences.

Ordinateur Apple AIR New M1 8 256 Gris Sideral Neuf à partir de 998,50 € Occasion à partir de 870,00 € Fnac 998,50 € Voir

Amazon 1199,00 € 999,00 € Voir

Cdiscount 1148,50 € 999,00 € Voir

Rakuten 999,00 € Voir

La Redoute 1149,00 € 999,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Galeries Lafayette 1149,00 € 999,00 € Voir

Leclerc 1039,00 € Voir

Ubaldi 1129,00 € Voir

Materiel.net 1199,00 € Voir

LDLC.com 1199,00 € Voir Rakuten 999,00 € 870,00 € Voir

Fnac 998,50 € 1119,00 € Voir

MacBook Pro MNEH3FN/A MacBookPro 13 M2 256GB SSD Gris sidéral" Neuf à partir de 1398,50 € Occasion à partir de 1250,00 € Fnac 1598,50 € 1398,50 € Voir

Rakuten 1499,00 € Voir

Galeries Lafayette 1499,00 € Voir

Ubaldi 1509,00 € Voir

Cdiscount 1599,00 € Voir

Materiel.net 1599,00 € Voir

LDLC.com 1599,00 € Voir Rakuten 1499,00 € 1250,00 € Voir

Macbook Apple MacBook Air M2 (2022) Minuit (MLY43FN/A) Neuf à partir de 1648,50 € Occasion à partir de 1600,00 € Fnac 1848,50 € 1648,50 € Voir

Rakuten 1649,00 € Voir

Galeries Lafayette 1649,00 € Voir

Cdiscount 1739,00 € Voir

Materiel.net 1849,01 € Voir

LDLC.com 1849,01 € Voir Rakuten 1649,00 € 1600,00 € Voir

Ordinateur Apple AIR New M1 8 256 Or Neuf à partir de 998,50 € Occasion à partir de 800,00 € Fnac 998,50 € Voir

Amazon 1199,00 € 999,00 € Voir

Cdiscount 1181,18 € 999,00 € Voir

Rakuten 999,00 € Voir

La Redoute 1199,00 € 999,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Galeries Lafayette 1199,00 € 999,00 € Voir

Leclerc 1039,00 € Voir

Ubaldi 1100,00 € Voir

Materiel.net 1199,00 € Voir

LDLC.com 1199,00 € Voir Rakuten 999,00 € 800,00 € Voir

Fnac 998,50 € 984,98 € Voir

Les PC portables et les Chromebook sont généralement parmi les articles les plus soldés durant le Black Friday et le Cyber Monday. Si vous trouvez un PC qui correspond à ce que vous cherchez parmi notre sélection n'hésitez pas à le saisir durant cette période tant attendu de l'année !