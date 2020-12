Cadeau de Noël pour homme : nos idées et sélection 2020

CADEAUX POUR HOMMES - Facile de dénicher le cadeau de Noël parfait pour tout homme avec notre sélection 2020. Déco, high-tech, livres, vêtements objets insolites... Suivez le guide : il y'en a pour tous les âges, tous les goûts et tous les budgets !

Meilleure idée cadeau de Noël homme Meilleur Choix Platine vinyle Sony PS-LX310BT Bluetooth Noir Fnac 229,41 € 199,41 € Voir

La Redoute 199,00 € Voir

Darty 229,00 € 199,99 € Voir

Boulanger 229,00 € 199,00 € Voir Constructeur: Sony

Caractéristiques complémentaires: Interrupteur phono/ligne et sélecteur de gain (low/mid/high)

Plateau: 296 mm de diamètre, aluminium moulé Arrêt / retour / démarrage automatique Réponse en fréquence : 20Khz

Alimentation: 110 - 240 (secteur)

Disponibilité des pièces détachées: 2 ANS

Sortie(s) audio: 1 RCA

Communication sans fil: Bluetooth

Couleur: Noir Le cadeau tendance vintage par excellence pour revivre l'expérience indémodable du vinyle avec des commandes simples et une connectivité Bluetooth !

Parfum pour homme JEAN PAUL GAULTIER LE MALE 125ml Eau de Toilette Vaporisateur 69,11 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Marque: Gaultier J.P.

Un produit de beauté unique et exclusif VOIR LE PRODUIT

Montre pour Homme Skagen Homme Analogique Quartz Montre avec Bracelet en Acier Inoxydable SKW6422 Amazon 159,00 € Voir

Darty 311,99 € Voir Épaisseur du boîtier: 8 mm; Taille du boîtier: 41 mm; Largeur du bracelet: 22 mm; Longueur du bracelet: 200+/- 5 mm

Matière du bracelet: Acier inoxydable; Étanchéité: 5 ATM; Mouvement: Trois aiguilles

Présenté dans un écrin Skagen

Le design des boîtes à montres Skagen se renouvelle à chaque saison

Analog

Skagen

Cadeau de Noël original pour homme Déco > Déco murale > Horloges murales et horloges à poser 24,99 € VOIR LE PRODUIT sur Maisons du Monde Dimensions (cm): H18.5 x L47 x PR8

Poids (kg): 0.5

Piles acceptées : LR06 AA 1,5 V

Matière principale : Métal

Nombre de piles nécessaires : 1 Une horloge originale en métal pour habiller un bureau, une commode ou une table de nuit. VOIR LE PRODUIT

Cadeau de Noël pas cher pour homme Led Zeppelin I Amazon 21,99 € Voir

Fnac 21,99 € Voir Interprète: Led Zeppelin

Date de parution: juin 2014 La version vinyle remastérisée d'après les bandes d'origine de l'album mythique du groupe anglais Led Zeppelin.

Cadeau de Noël pour un sportif Montre GPS Garmin Forerunner 235 239,99 € 199,00 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Montre de running GPS avec cardio au poignet

Autonomie de 15h en GPS et 9 jours en mode montre

Noir/Rouge Les Français sont de plus en plus nombreux à se mettre à la course à pied. Si vous souhaitez faire plaisir à un runner, optez pour une montre qui va lui permettre de noter sa progression. Cette montre GPS, qui peut être utilisée en mode running ou cyclisme, calcule la distance parcourue, l'allure et le temps de course. Elle mesure également la fréquence cardiaque au poignet. Autre point fort : elle décompte le nombre de pas effectués chaque jour, la distance parcourue en marchant, les calories dépensées, et analyse le sommeil. Un vrai partenaire de course ! La Garmin Forerunner 235 est disponible en différents coloris. VOIR LE PRODUIT

Cadeau de Noël pour un féru d'actu Offrez 6 mois de contenus exclusifs et illimités au Figaro 89,40€ € 39€ € VOIR LE PRODUIT sur boutique.lefigaro.fr Avec la carte cadeau du Figaro, offrez 6 mois d'abonnement 100% numérique. Votre proche accèdera notamment à tous les articles en illimité et aux magazines en version numérique (Le Figaro Magazine, Madame Figaro…). Et, il pourra partager son abonnement avec deux bénéficiaires de son choix. VOIR LE PRODUIT

Pull de Noël pour homme Harry Potter Pull De Noel Hogwarts Express Unisexe - M 41,99 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Produit officiel Harry Potter

100% tricot, le Hogwarts Express est intégré et non imprimé par dessus.

Disponible en toute taille (2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL) VOIR LE PRODUIT

Cadeau de Noël pour un gastronome Les copains d'abord - 80 recettes faciles et conviviales Amazon 30,00 € Voir

Fnac 30,00 € Voir Auteur: Pierre Gagnaire

Editeur: Solar

Date de parution: 21/11/2019

Collection: Cuisine

EAN: 9782263162442

Format: 22cm x 28cm

Poids: 1,3420kg

ISBN: 2263162445

Illustration: Illustrations couleur

Nombre de pages: 208

Format: 22,50 x 28,00 cm Chef trois étoiles internationalement reconnu, Pierre Gagnaire nous offre un incroyable livre de recettes conviviales et accessibles pour une cuisine de partage entre amis. Des plats estivaux en bord de mer, printaniers à la campagne ou bien au chaud au ski... en fonction des situations, de l'apéro informel aux dîners de fête, celui qui fut consacré comme le plus grand chef du monde par ses pairs nous livre les secrets de sa cuisine fait maison, celle qu'il prépare chez lui, pour sa famille ou ses copains, avec la convivialité qu'on lui connaît. Au final, on retrouve 80 recettes pour autant de plats conviviaux avec la touche inimitable et la pointe de fantaisie qu'il faut pour épater son monde.

Cadeau de Noël pour un amateur de vin Tire-Bouchon LM 250 de Screwpull 143,10 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Doté de la "Rotation Technology", qui permet d'enlever les bouchons naturels et synthétiques

Livré avec un coupe-capsule en polycarbonate

Vis en acier inoxydable avec revêtement anti-adhésif triple couche Si vous recherchez un cadeau pour un homme qui apprécie le vin et qui ouvre avec plaisir des bouteilles à chaque repas convivial, le tire-bouchon Screwpull LM 250 est un must. Cet instrument professionnel est doté de poignées ergonomiques qui facilitent la bonne prise en main. Il permet d'extraire les bouchons en liège ou synthétique avec une facilité déconcertante. Livré dans un coffret de rangement, il est garanti 10 ans par le fabriquant. VOIR LE PRODUIT

Cadeau de Noël pour un amateur de bière Kit de brassage de bière blonde (5 litres) 59,00 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Matériel : bonbonne, barboteur, bouchon, thermomètre, désinfectant, canne de soutirage et bouchons adaptables

Ingrédients : malts d'orge, houblons et levures.

1 guide de brassage détaillé multilingue Fabriquer sa bière soi-même dans sa cuisine : rien de plus simple avec ce kit de brassage, qui contient tout le matériel et les ingrédients nécessaires pour réaliser 5 litres de blonde "maison". Toutes les étapes de fabrication sont décrites, pas à pas, dans un guide. Le seul élément non fourni reste les bouteilles de bière en verre dans lesquelles vous allez verser votre liquide (pensez à garder les bières que vous avez bues récemment avant de vous lancer dans le brassage...). Le kit est réutilisable, il suffit de racheter des recharges de malts pour tester de nouvelles recettes. VOIR LE PRODUIT

Cadeau de Noël pour un geek Lampe - veilleuse Dark Vador Amazon 24,90 € 17,43 € Voir

Fnac 24,90 € Voir Lampe d'ambiance. Lumières diffusées au travers du masque

Dimensions de la lampe Dark Vador petit modèle : 17 x 16 x 14,5 cm

Nécessite 3 piles AAA (piles non incluses) Alors que la folie Star Wars va de nouveau déferler en décembre avec la sortie du 8e opus Les Derniers Jedi, les amateurs de l'univers seront comblés avec cette petite lampe Dark Vador. Diffusant une lumière très tamisée, comme celle d'une veilleuse, elle conviendra aux enfants comme aux adultes (qui sont parfois de grands enfants !). Ce gadget de décoration lumineuse, qui peut être posé sur une table de chevet ou de salon, existe aussi en modèle "Stormtrooper".

Cadeau de Noël pour un fan de photo Puzzle 1000 pièces : sélection photo des reporters du Figaro Magazine 65 € VOIR LE PRODUIT sur boutique.lefigaro.fr Fête des couleurs du Holî au Rajasthan, Ile de Padar en mer de Flores, Le sentier du Milford Track, La ville de Menton... Offrez un puzzle inédit de 1000 pièces réalisé à partir des photos des reporters du Figaro Magazine, en édition limitée ! Idéal pour occuper ses après midi ou soirées, seul ou en famille, pour se détendre et diminuer le stress. VOIR LE PRODUIT

Cadeau de Noël pour un amateur de sport Martin Fourcade - Un dernier tour de piste 19,90 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Auteur: Martin Fourcade

Editeur: Marabout

Date de parution: 30/09/2020

Format: 16cm x 21cm

Nombre de pages: 216 Martin Fourcade a pris sa retraite de biathlète après une brillante dernière saison qui l'a vu disputer le prestigieux Globe de cristal jusqu'à la dernière et émouvante manche de sa carrière. Le multiple champion olympique revient sur ces derniers jours de compétition avec un carnet de bord aux allures de journal intime, accompagné de très belles illustrations pour plonger dans le quotidien d'un champion. VOIR LE PRODUIT

Cadeau de Noël pour un super-héros Peignoir Captain America 35,61 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Taille unique (longueur totale de 120 cm)

100% Polyester

Couleur : bleu Votre conjoint ou votre papa est un super héros à vos yeux ? Offrez-lui un peignoir qui lui permettra de ne jamais vraiment quitter son costume de héros... Ce peignoir bleu en polyester reprend dans le dos la cible rouge, bleue et blanche et l'étoile, typique de Captain America. Confortable, il est en texture "polaire" et garantit donc d'être au chaud. A noter : le peignoir existe aussi en version Jedi, Harry Potter ou Assassin's Creed. VOIR LE PRODUIT

Cadeau de Noël pour gamer Console Bundle PS4 1 To PRO Ghost Of Tsushima Electro Dépôt 439,97 € Voir

Amazon 555,94 € Voir

Fnac 586,88 € Voir

Darty 588,56 € Voir Playstation 4 pro 1 to avec manette sans fil dualshock 4, deux fois plus puissante pour donner un coup de fouet à vos jeux.

Contrôle total du jeu grâce à la manette ergonomique et intuitive dualshock 4, Wi-Fi plus puissant pour échanger et partager en 1080P, accès au meilleur du divertissement en résolution 4K

Inclut le jeu Ghost of Tsushima Avant l'arrivée de la PS5, la PS4 est proposée en pack, y compris dans sa version Pro avec 1To de sotckage ! De quoi profiter pleinement de la puissance de la PS4 et d'un catalogue de jeux immense !

Cadeau de Noël pour grand-père T-shirt Grand-père peut tout réparer 19,99 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon 100% Coton Semi-peigné

Manches courtes

Disponible en gris, bleu marine, vert ou noir Pour faire un clin d'oeil à votre grand-père et vanter ses talents de bricoleur, optez pour ce t-shirt humoristique. Pas cher et amusant, il pourra être porté par Papi lors de ses travaux de bricolage ou de jardinage. En coton, à manches courtes, doté d'un col rond, il est disponible en plusieurs coloris et tailles (de S à XXL). Et si vous ne retenez pas cette idée pour Noël, gardez-la sous le coude pour la fête des grands-pères, célébrée le premier dimanche d'octobre ! VOIR LE PRODUIT

Cadeau de Noël pour un littéraire Pour l'amour de l'écrit et de la langue française (coffret de 3 ouvrages) 21,90 € VOIR LE PRODUIT sur boutique.lefigaro.fr Les 100 romans français qu’il faut avoir lus, Les 100 poèmes à connaître absolument, Les 100 plus belles lettres de la langue française... Découvrez les textes qui ont sublimé la littérature française, sélectionnés minutieusement par la rédaction du Figaro littéraire, enrichis d’anecdotes et d’éléments biographiques par la plume de Laurence Caracalla. VOIR LE PRODUIT

Jeu de société adulte de Noël Jeu de société CodeNames Cdiscount 17,90 € Voir

Amazon 19,84 € Voir

Fnac 19,99 € Voir

Darty 22,83 € Voir

La Redoute 23,44 € Voir Jeu de déduction et d'association d'idées

A partir de 14 ans

De 2 à 8 joueurs Depuis sa sortie en 2016, ce jeu de société fait fureur. Idéal entre amis et en famille, CodeNames est un jeu d'association d'idées dans lequel vous incarnez soit un maître espion, soit un agent en mission. Les 2 maîtres-espions de l'assistance connaissent l'identité exacte des 25 informateurs sur la table, tandis que les agents ne voient, eux, que leur nom de code. Leur but va être d'associer indics et noms de code, via des indices donnés par les maîtres-espions.

Cadeau de Noël pour un jardinier Coffret tablier de jardinage et coussin pour les genoux 18,36 € 14,78 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Tablier doté d'une poche supérieure et de 8 poches ventrales

Fermeture clipée et sangle ajustable à la taille. L 60cm x l 52cm

Coussin 40cm x 18cm Tous ceux qui ont passé plusieurs heures dans le jardin pourront en témoigner : cela fait mal aux genoux de rester au sol à nettoyer, planter, semer ! Ce kit du jardinier comprend un tablier de jardinage résistant et très pratique avec ses multiples poches, ainsi qu'un coussin pour protéger ses genoux de la dureté du sol. Le coussin, nettoyable facilement, retrouve sa forme originale après avoir été utilisé. Il est doté d'une poignée de transport. VOIR LE PRODUIT

Cadeau de Noël pour les barbus Kit pour la barbe 15,97 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Brosse en poils de sanglier (11.1cm x 5.3cm)

Peigne à barbe en bois (13.46cm x 5.08cm)

Livré avec un sac de transport en coton écologique Ce kit est idéal si vous cherchez une idée de cadeau pour un homme barbu ! La brosse est fabriquée à 100% avec des poils de sanglier. Elle est dotée d'un manche en bambou naturel. Elle permettra à celui à qui vous l'offrirez de mieux appliquer les huiles, baumes ou cires sur ses joues et son menton. Cette brosse est adaptée à tous les types de barbe (poils longs, courts, épais, fins...). Le peigne est, lui, conçu en bois naturel, avec de gros picots pour éviter de tirer sur les poils ou de les arracher. Un bel objet en plus d'être utile... VOIR LE PRODUIT

Station météo pour Noël Station Météo connectée Netatmo Fnac 239,93 € 149,00 € Voir

Darty 169,99 € Voir

Cdiscount 191,52 € Voir Entièrement pilotable depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Mesure de la qualité de l'air intérieur, du taux de CO2, du niveau sonore.

Température (intérieure et extérieure). Précision : ± 0.3°C.

Hygrométrie (intérieure et extérieure). Précision : ± 3%. Fini le baromètre à l'ancienne et le thermomètre classique ! Cette station météo, en liaison avec votre smartphone ou ordinateur, mesure la température, la pression barométrique, l'humidité, la concentration de CO2 à l'intérieur de la maison et le niveau sonore. Elle est compatible avec les appareils tournant au moins sous Android 4, avec les iPhone 6 Plus, 6, 5s, 5c, 5, 4s et 4, et les iPad mini, 4e génération, 3e génération et iPad 2. Sont inclus dans cette station météo : un module intérieur,, un module extérieur étanche, un câble USB et un adaptateur mural USB, un montage mural pour module extérieur et 2 piles AAA.