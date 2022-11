Black Friday PS5 : enfin du stock ! Découvrez où trouver la console aujourd'hui

Le Black Friday a déjà débuté bien avant sa date officielle ! L'occasion idéale pour tenter de se procurer une PS5 au vu des nombreux réassorts qui arrivent sur les sites marchands.

Black Friday 2022 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

[Mis à jour le 21 novembre 2022 à 09h20] Le Black Friday se rapproche à grands pas et déjà certaines enseignes débutent leurs promotions. Une semaine de ristournes qui sera sans aucun doute le moment de se procurer une console Playstation 5, avec de nombreux retours en stock sur l'ensemble du web. Mais la console reste toujours extrêmement demandée par les consommateurs français, d'où la nécessité de réagir dans la minute lors d'une vente de la console. Pour vous aider, voici notre suivi des offres quotidiennes de la PS5 durant le Black Friday, toutes les promotions les plus alléchantes sur les produits Playstation et nos conseils d'achat, juste ci-dessous.

LES OFFRES PS5 NEUVES DU BLACK FRIDAY AUJOURD'HUI

09h00 : Pour l'instant, pas de remise en stock de la Playstation 5 ce lundi

L'AFFAIRE DU JOUR

Sonic Frontiers 29,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

C'est l'une des grosses sorties les plus récentes qui voit son prix drastiquement baissé aujourd'hui. Sonic Frontiers, la nouvelle création de SEGA est proposé à 29,90 € chez Amazon sur Playstation 5. Une aubaine pour tous ceux qui souhaitaient découvrir cette nouvelle aventure du hérisson bleu, dans un titre en 3D et en monde ouvert qui contraste drastiquement avec les derniers jeux Sonic. Il faut dire que le jeune rongeur ne l'est plus tant, ayant fêté ses trente ans il y a moins d'un an. Une célébration qui a encouragé SEGA à nous proposer quelque chose de différent avec Sonic Frontiers.

Les offres PS5 d'occasion du Black Friday

Console Sony PS5 Edition Standard Neuf à partir de 629,90 € Occasion à partir de 635,00 € Amazon 629,90 € Voir

Rakuten 829,99 € Voir

Darty 967,92 € Voir

Fnac 1199,99 € Voir Rakuten 829,99 € 635,00 € Voir

Amazon 629,90 € 849,00 € Voir

Fnac 1199,99 € Voir

Quelles seront les meilleures offres sur la PS5 pendant le Black Friday ?

Pour l'instant, il est extrêmement difficile de prévoir de quelconques offres sur les consoles Playstation 5. Les stocks de ces dernières sont extrêmement limités, et ce même deux ans après sa sortie. Les lignes de production de consoles de salon ressentent toujours les stigmates de la pandémie de coronavirus et son impact sur le marché des métaux semiconducteurs. Résultat, les réassorts de la console sont souvent maigres et tout le temps imprévisibles. Il ne faudra donc pas s'attendre à des promotions sur le prix des consoles Standard et Digitale, mais plutôt sur les jeux et accessoires PS5.

Manette PS5 DualSense White V1 Neuf à partir de 49,99 € Occasion à partir de 48,00 € Cdiscount 49,99 € Voir

Fnac 64,99 € Voir

Amazon 79,00 € Voir

Darty 78,11 € Voir

Rakuten 152,72 € Voir Rakuten 152,72 € 48,00 € Voir

Fnac 64,99 € 49,99 € Voir

Amazon 79,00 € 76,00 € Voir

FIFA 23 PS5 Neuf à partir de 52,24 € Occasion à partir de 48,58 € Amazon 54,99 € 52,24 € Voir

Cdiscount 54,00 € Voir

Fnac 69,99 € 56,99 € Voir

Rakuten 58,38 € Voir

Leclerc 60,36 € Voir

Darty 74,91 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Galeries Lafayette 79,99 € Voir Amazon 54,99 € 48,58 € Voir

Rakuten 58,38 € 55,00 € Voir

Fnac 69,99 € 59,27 € Voir

God Of War Ragnarok PS5 Neuf à partir de 63,81 € Occasion à partir de 62,99 € Fnac 72,99 € 63,81 € Voir

Amazon 79,99 € 69,99 € Voir

Rakuten 69,49 € Voir

Cdiscount 72,99 € Voir

Darty 78,99 € Voir

Micromania 69,99 € 79,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Galeries Lafayette 79,99 € Voir Rakuten 69,49 € 62,99 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Fnac 72,99 € 121,94 € Voir

Death Stranding Cut - Jeu PS5 Neuf à partir de 19,99 € Occasion à partir de 14,90 € Rakuten 19,99 € Voir

Fnac 49,99 € 19,99 € Voir

Micromania 49,99 € 19,99 € Voir

Cdiscount 27,11 € Voir

Amazon 52,99 € 28,77 € Voir

Darty 29,51 € Voir

Boulanger 49,99 € Voir

Galeries Lafayette 49,99 € Voir Rakuten 19,99 € 14,90 € Voir

Amazon 52,99 € 30,00 € Voir

Micromania 49,99 € 29,99 € Voir

Fnac 49,99 € 32,93 € Voir

Marvel's Guardians Of The Galaxy PS5 Neuf à partir de 14,99 € Occasion à partir de 19,00 € Micromania 29,99 € 14,99 € Voir

Cdiscount 23,01 € Voir

Fnac 29,99 € 24,93 € Voir

Amazon 26,01 € Voir

Rakuten 26,30 € Voir

Boulanger 29,99 € Voir

Galeries Lafayette 29,99 € Voir

Leclerc 37,90 € Voir Rakuten 26,30 € 19,00 € Voir

Fnac 29,99 € 25,00 € Voir

Micromania 29,99 € 24,99 € Voir

Amazon 26,01 € 29,73 € Voir

Les titres Black Friday en promo ! La PS5 possède de nombreux jeux incontournable, c'est d'ailleurs ce qui fait sa force sur le marché des consoles de salon. Un parti pris de la part de Sony qui a réussi à se forger des univers très populaires auprès des joueurs. Pour le début du Black Friday 2022, on retrouve déjà de très gros titres en promo dans le catalogue des jeux de la PS5 ou de la PS4. Death Stranding, The Last of Us, ainsi que de très belles promos sur des titres de 2022. Nous surveillerons les prochains offres de la journée en temps-réel pour vous fournir les meilleurs deal possibles sur les jeux et accessoires PS5.

La PS5 sera-t-elle chez CDiscount pour le Black Friday ?

Si vous voulez une information qui vaut son pesant d'or sur le marché des Playstation 5 ces derniers temps, CDiscount est de très loin le revendeur français à proposer des consoles PS5 le plus régulièrement. Avec une solide moyenne d'un réassort par semaine, le site de e-commerce reste la meilleure option à surveiller si vous souhaitez enfin vous procurer le précieux sésame vers la next-gen. Attention cependant, la console de Sony n'y est que très rarement proposée seule, mais plutôt dans des packs comprenant également des jeux et des accessoires. Ces packs peuvent parfois atteindre des prix relativement conséquents.

La PS5 sera-t-elle chez Micromania pour le Black Friday ?

Bien que très populaire en France, l'enseigne Micromania n'est pas le meilleur élève quand il s'agit de vendre des consoles Playstation 5. Les réassorts chez ce revendeur sont très limités, entrainant de fortes présences sur le site lorsque la PS5 est remise en ligne. Résultat, à moins de réagir dans la minute après l'annonce d'une vente de Playstation 5, difficile d'espérer dépasser les queues interminables de joueurs et de joueurs sur les pages produit PS5. Mais il est toujours possible avec un peu de chance et beaucoup de persévérance, d'obtenir le précieux Graal. Surtout pendant le Black Friday 2022.

Pourquoi il y aura-t-il peu de stocks en 2022 ?

Comme depuis sa sortie il ya maintenant exactement deux ans, la PLaystation 5 est toujours victime d'importantes ruptures de stock. Ce phénomène est dû en grande partie aux conséquences de la pandémie de Coronavirus sur la production de métaux semiconducteurs en Asie du Sud-Est. Essentiels à la fabrication de puces électroniques, cette matière première fait défaut depuis les interruptions de production pendant la pandémie, impactant directement les lignes de production de Sony. Ajoutez à cela la grande popularité des Playstation en France et vous aurez un cocktail assez néfaste pour la vente de PS5.

Quels sont les prix de la PS5 pour le Black Friday ?

Certains chanceux ont pu obtenir leur PS5 ces derniers jours lors de courtes opérations événements orchestrées par Veepee, Carrefour ou Micromania. D'autres se sont heurtés à des sites pris d'assaut et rapidement plantés. Bugs, lenteurs, sites hors-service... Les plaintes des gamers ont été nombreuses, autant que les critiques envers ceux qui revendent ensuite la PS5 à un prix gonflé. Même après le Black Friday, on peut d'ailleurs trouver des consoles PS5 sur des market places à des prix très supérieurs au tarif officiel. Comptez parfois jusqu'à 1000 euros pour une console vendue habituellement 549 euros, bien loin de la "bonne affaire" prônée par le Black Friday. Mais en ces temps de crise et de problème d'approvisionnement, nul doute que ces rares consoles trouvent preneurs rapidement...

La PS4 sera-t-elle bradée pendant le Black Friday ?

Sony PlayStation 4 Slim F 500 Go Neuf à partir de 599,99 € Occasion à partir de 180,00 € Rakuten 599,99 € Voir

Fnac 999,90 € Voir

Darty 999,99 € Voir Rakuten 599,99 € 180,00 € Voir

Amazon 299,99 € 290,00 € Voir

Fnac 999,90 € 329,99 € Voir

Les difficultés d'approvisionnement de la PS5 profitent à sa devancière, la PS4, qui voit sa durée de vie allongée et bénéficie toujours de jeux très récents et d'un catalogue bien plus fourni. Pour ce Black Friday, les offres étaient légion, que ce soit sur la console elle-même mais aussi sur de nombreux jeux soldés ou proposés en packs comprenant plusieurs jeux, parfois des opus phares de la PS4.

Si après toute tentative, il n'y a pas moyen de vous munir d'une PS5 et que vous tombez sur un bon deal, la PS4 pourrait être rentable. Cependant, si vous décidiez d'acheter une PS4, il y a quelques mises en garde à prendre en compte. En effet, le meilleur modèle, la PlayStation 4 Pro, n'est plus en production, vous risquez donc de payer plus cher si vous trouvez celle-ci en magasin.

La version PS4 valable sur le marché et potentiellement en réduction sera la PS4 Slim. Il faut noter que sa résolution est limitée à 1080p, vous ne pourrez donc pas bénéficier du format 4K. En revanche, il ne faut pas nier que plusieurs jeux exclusifs PS4 méritent d'être essayé et pourraient valoir la peine de se procurer la console. Certains de ces fameux titres incluent, God of War : Ragnarök, Bloodborne, Persona 5, FIFA 23...

Les abonnements PlayStation Plus au Black Friday

Abonnement Playstation Plus 12 Mois Sony Neuf à partir de 59,90 € Cdiscount 59,90 € Voir

Rakuten 59,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Darty 79,98 € Voir

Amazon 89,99 € Voir

Le Black Friday est souvent l'occasion de profiter de gros rabais sur les différentes offres d'abonnement. Le gaming en fait partie avec des promos régulières sur l'abonnement PlayStation Plus qui permet notamment de jouer en ligne.

Quels sont les meilleurs jeux PlayStation 5 au Black Friday ?

Afin de pouvoir profiter des jeux exclusif PS5, il faudra d'abord trouver un réapprovisionnement de la console, ce qui risque d'être difficile. Mais il est certain que Sony s'est assuré que les chanceux gamers ayant mis leurs mains sur une PS5 n'ont pas besoin de se retourner vers leurs anciennes consoles PlayStation. Parmi les meilleurs jeux exclusifs PS5 on peut citer, The Last of Us Part 1, Ghost of Tsushima: Director's Cut et Spider-Man Remastered.

En ce qui concerne le Black Friday, on pourrait plus ou moins espérer des réductions sur les jeux qui sont sortis en début d'année et qui ont fait le buzz tel que Elden Ring. On pourrait également s'attendre à des réductions sur les jeux qui viennent de sortir sur PS5 comme par exemple Horizon Forbidden West, God of War : Ragnarök et The Last of Us Part I.