Black Friday PS5 : enfin du stock pour la console ? Les ventes en direct

Après le début des premières opérations en amont du Black Friday 2022, on s'attendait à un retour de la PS5 en stock chez différents revendeurs. Pour l'instant, les signes sont positifs, voici les ventes de PS5 de la journée.

[Mis à jour le 22 novembre 2022 à 08h00] Ce mardi, retrouvez toutes les offres de la Playstation 5 en direct ! En effet, la console de Sony est sous le feu des projecteurs pendant cette "Black Week", avec de nombreux signes annonciateurs positifs pour tous les acheteurs en quête d'une console PS5. Car la console est de retour en stock sur différents sites de manière régulière, et l'on s'attend à une journée chargée de ce côté là. Suivez en direct les ventes de Playstation 5 de la journée et bénéficiez des meilleures remises sur les jeux et accessoires PS5 juste ci-dessous.

LES OFFRES PS5 NEUVES DU BLACK FRIDAY AUJOURD'HUI

08h00 : Pour l'instant, pas de remise en stock de la Playstation 5 ce mardi

L'AFFAIRE DU JOUR

FIFA 23 PS5 Neuf à partir de 49,99 €

C'est l'une des grosses sorties les plus récentes qui voit son prix drastiquement baissé aujourd'hui. Sonic Frontiers, la nouvelle création de SEGA est proposé à 29,90 € chez Amazon sur Playstation 5. Une aubaine pour tous ceux qui souhaitaient découvrir cette nouvelle aventure du hérisson bleu, dans un titre en 3D et en monde ouvert qui contraste drastiquement avec les derniers jeux Sonic. Il faut dire que le jeune rongeur ne l'est plus tant, ayant fêté ses trente ans il y a moins d'un an. Une célébration qui a encouragé SEGA à nous proposer quelque chose de différent avec Sonic Frontiers.

Les promotions pour les jeux PS5 sont nombreuses lors de ce Black Friday 2022. Aujourd'hui, c'est FIFA 23 qui est la star sur Amazon, le titre d'EA étant proposé à 45 € au lieu de 70 €. Une bonne raison d'enfin se lancer dans cette simulation de football si populaire, nous ayant apporté le système de motion-capture Hypermotion 2 et la nouvelle compétition Coupe du Monde 2022. Par ailleurs, le jeu fait la part belle au football féminin, un pas en avant conséquent qui salue le talent des athlètes comme Sam Kerr, co-égérie de FIFA 23 avec Kylian Mbappé.

Les offres PS5 d'occasion du Black Friday

Console Sony PS5 Edition Standard Neuf à partir de 629,90 € Occasion à partir de 635,00 €

Quelles seront les meilleures offres sur la PS5 pendant le Black Friday ?

FIFA 23 PS5 Neuf à partir de 49,99 € Occasion à partir de 46,49 €

God Of War Ragnarok PS5 Neuf à partir de 60,90 € Occasion à partir de 51,00 €

Death Stranding Cut - Jeu PS5 Neuf à partir de 19,99 € Occasion à partir de 14,80 €

Micromania 49,99 € 19,99 € Voir

Marvel's Guardians Of The Galaxy PS5 Neuf à partir de 14,99 € Occasion à partir de 19,00 €

La PS5 sera-t-elle chez CDiscount pour le Black Friday ?

Si vous voulez une information qui vaut son pesant d'or sur le marché des Playstation 5 ces derniers temps, CDiscount est de très loin le revendeur français à proposer des consoles PS5 le plus régulièrement. Avec une solide moyenne d'un réassort par semaine, le site de e-commerce reste la meilleure option à surveiller si vous souhaitez enfin vous procurer le précieux sésame vers la next-gen. Attention cependant, la console de Sony n'y est que très rarement proposée seule, mais plutôt dans des packs comprenant également des jeux et des accessoires. Ces packs peuvent parfois atteindre des prix relativement conséquents.

La PS5 sera-t-elle chez Micromania pour le Black Friday ?

Chez Micromania, on ne peut pas se vanter de mettre en vente de nombreuses consoles PS5 ces derniers temps. L'enseigne de vente de jeux vidéo n'a pas remis la console en vente depuis quelques semaines, un fait rare mais logique au vu des pénuries sévissant encore sur le marché des consoles de salon et de l'approche du Black Friday 2022. En effet, il se pourrait que Micromania réserve ses stocks pour une occasion pareille, il faudra donc surveiller de près le site de e-commerce. Pour rappel, sur Micromania, vous avez l'option d'ajouter la PS5 à votre liste d'envies, vous permettant de l'acheter plus facilement le jour où elle est remise en stock.

Pourquoi il y aura-t-il peu de stocks en 2022 ?

Comme depuis sa sortie il ya maintenant exactement deux ans, la PLaystation 5 est toujours victime d'importantes ruptures de stock. Ce phénomène est dû en grande partie aux conséquences de la pandémie de Coronavirus sur la production de métaux semiconducteurs en Asie du Sud-Est. Essentiels à la fabrication de puces électroniques, cette matière première fait défaut depuis les interruptions de production pendant la pandémie, impactant directement les lignes de production de Sony. Ajoutez à cela la grande popularité des Playstation en France et vous aurez un cocktail assez néfaste pour la vente de PS5.

Quels sont les prix de la PS5 pour le Black Friday ?

Certains chanceux ont pu obtenir leur PS5 ces derniers jours lors de courtes opérations événements orchestrées par Veepee, Carrefour ou Micromania. D'autres se sont heurtés à des sites pris d'assaut et rapidement plantés. Bugs, lenteurs, sites hors-service... Les plaintes des gamers ont été nombreuses, autant que les critiques envers ceux qui revendent ensuite la PS5 à un prix gonflé. Même après le Black Friday, on peut d'ailleurs trouver des consoles PS5 sur des market places à des prix très supérieurs au tarif officiel. Comptez parfois jusqu'à 1000 euros pour une console vendue habituellement 549 euros, bien loin de la "bonne affaire" prônée par le Black Friday. Mais en ces temps de crise et de problème d'approvisionnement, nul doute que ces rares consoles trouvent preneurs rapidement...

La PS4 sera-t-elle bradée pendant le Black Friday ?

Sony PlayStation 4 Slim F 500 Go Neuf à partir de 599,99 € Occasion à partir de 180,00 €

La PS5 lutte toujours pour se faire une place sur les étagères des revendeurs, la faute à une pénurie de microcomposants qui affecte le marché des puces électroniques. La production de la dernière console next-gen est donc ralentie, ce qui profite à son aîné la PS4, qui peut se vanter de toujours tenir le coup sur le plan technique malgré son âge (sortie en 2013). Par ailleurs, ce statu quo dans l'évolution des consoles de salon force également les studios à créer des jeux cross-génération, compatibles à la fois avec la PS5 que la PS4. Autant vous dire que le catalogue de jeux de la Playstation 4 est encore bien chargé.



Cependant, si vous décidiez d'acheter une PS4, il y a quelques mises en garde à prendre en compte. En effet, le meilleur modèle, la PlayStation 4 Pro, n'est plus en production, vous risquez donc de payer plus cher si vous trouvez celle-ci en magasin.

La version PS4 valable sur le marché et potentiellement en réduction sera la PS4 Slim. Il faut noter que sa résolution est limitée à 1080p, vous ne pourrez donc pas bénéficier du format 4K. En revanche, il ne faut pas nier que plusieurs jeux exclusifs PS4 méritent d'être essayé et pourraient valoir la peine de se procurer la console. Certains de ces fameux titres incluent, God of War : Ragnarök, Bloodborne, Persona 5, FIFA 23...

Les abonnements PlayStation Plus au Black Friday

Abonnement Playstation Plus 12 Mois Sony Neuf à partir de 59,90 €

Le Black Friday est souvent l'occasion de profiter de gros rabais sur les différentes offres d'abonnement. Le gaming en fait partie avec des promos régulières sur l'abonnement PlayStation Plus qui permet notamment de jouer en ligne mais aussi d'accéder à des services différents en fonction de votre niveau d'abonnement, comme un catalogue de jeux, l'accès au cloud gaming pour des jeux de chaque génération de Playstation.