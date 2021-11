Black Friday PS5 et PS4 : des stocks imminents ?

BLACK FRIDAY PS5. A l'approche du Black Friday 2021, il est toujours aussi difficile de dénicher une PlayStation 5, la tant désirée PS5. Quelques maigres stocks sont signalés mais cela pourrait changer ces prochains jours. On fait le point.

[Mis à jour le 14 novembre 2021 à 08h10] Pour dénicher la PS5, il faut encore être malin, se lever tôt et avoir un sacré coup de chance. Les stocks sont toujours aussi faibles en raison des difficultés d'approvisionnement en pièces électroniques nécessaires à la fabrication de cette nouvelle PlayStation 5. Ces derniers jours, des stocks ont été signalés chez Micromania ou dans des enseignes de supermarché mais ils ont été vite épuisés.

Pour beaucoup, ce Black Friday 2021 est synonyme de fol espoir : celui de se procurer une PS5 qui leur échappe depuis sa sortie à la fin de l'année 2021. La console next gen de Sony a été rattrapée par la crise sanitaire et ses conséquences sur les approvisionnements en puces électroniques et matériaux nécessaires aux produits high-tech, dont sa fameuse console PS5. Résultat, les ruptures de stock sont quasi permanentes. Mais cela pourrait enfin changer ! Ce Black Friday 2021 serait la belle occasion pour les revendeurs de faire de la précieuse console PlayStation 5 un formidable produit d'appel.

Aux Etats-Unis, les gros revendeurs tenteraient d'accumuler des PS5 pour ne pas être à court à l'approche des fêtes de fin d'année... Et du Black Friday bien sûr. Il pourrait en être de même dans l'Hexagone où le Black Friday est devenu en quelques années "LE" moment à ne pas manquer pour les cyber-marchands. Celui qui proposera des PS5 pourrait attirer de nombreux internautes et clients potentiels. Or, quand on commence à remplir son panier, la tentation est grande de le compléter d'autres produits...

La PS5 pourrait ainsi agir comme un énorme levier et comme un produit d'appel incontournable. Le suspense restera entier sans doute jusqu'aux derniers jours de novembre, le jour officiel du Black Friday 2021 étant prévu le 26 novembre prochain. Linternaute.com se mobilise pour vous offrir une fois encore cette année les meilleures offres du Black Friday. Retrouvez d'ores et déjà ci-dessous dans cet article spécial Black Friday PS5 notre sélection des produits à surveiller durant cette édition.

Dur, dur pour l'heure de se procurer la nouvelle console de Sony. La PS5 reste un Graal tant les stocks sont rares et les maigres approvisionnements vite épuisés.

Pour réagir au plus vite, mieux vaut avoir en favori les pages PS5 des sites de vente en ligne. En voici quelques-unes :

Le Black Friday est souvent l'occasion de profiter de gros rabais sur les différentes offres d'abonnement. Le gaming en fait partie avec des promos régulières sur l'abonnement PlayStation Plus qui permet notamment de jouer en ligne.

Les difficultés d'approvisionnement de la PS5 profitent à sa devancière, la PS4, qui voit sa durée de vie allongée et bénéficie toujours de jeux très récents et d'un catalogue bien plus fourni. Pour ce Black Friday 2021, les offres devraient être légion. Amazon a déjà dégainé quelques offres sur des jeux mais les bons plans les plus intéressants devraient apparaître prochainement en ligne.