Black Friday PS5 : la console est de retour en stock ! Les premières promos

La PS5 est au centre des attentions pour cette édition 2022 du Black Friday. Les premiers stocks de la console font leur apparition tandis que de grosses promotions débutent sur les manettes DualSense et les jeux PS5 et PS4.

[Mis à jour le 18 novembre 2022 à 09h16] Le Black Friday 2022 a débuté ! Enfin, si la date officielle de l'évènement est toujours fixée à la semaine prochaine, quelques enseignes ont déjà débuté leur "Black Week" comme la Fnac ou Amazon. Une excellente raison de commencer à chercher la Playstation 5 ! La console de Sony fête ses deux ans et pourrait bien faire quelques apparitions lors de la célèbre semaine de promotions. Nous vous proposons de suivre les stocks de Playstation 5 de la journée en direct, de bénéficier des meilleures promotions sur les jeux et les accessoires Playstation.

LES OFFRES PS5 NEUVES DU BLACK FRIDAY AUJOURD'HUI

07h00 : On retrouve la console aujourd'hui chez Showroomprivé dans un pack bien fourni !

L'AFFAIRE DU JOUR

Les titres Black Friday en promo ! La PS5 possède de nombreux jeux incontournable, c'est d'ailleurs ce qui fait sa force sur le marché des consoles de salon. Un parti pris de la part de Sony qui a réussi à se forger des univers très populaires auprès des joueurs. Pour le début du Black Friday 2022, on retrouve déjà de très gros titres en promo dans le catalogue des jeux de la PS5 ou de la PS4. Death Stranding, The Last of Us, ainsi que de très belles promos sur des titres de 2022. Nous surveillerons les prochains offres de la journée en temps-réel pour vous fournir les meilleurs deal possibles sur les jeux et accessoires PS5.

La PS5 sera-t-elle chez CDiscount pour le Black Friday ?

Pour le Black Friday, on a pu trouver quelques réassorts de PS5 chez CDiscount. Malheureusement, ces packs ont été vendus dans des quantités très limitées et seuls quelques rares chanceux sont parvenus à en obtenir. Mais il ne faut pas perdre espoir, la PS5 peut revenir à tout moment lors de ventes flash et il faudra être sur le qui-vive afin de s'en procurer une. N'hésitez pas à surveiller vos réseaux sociaux, cet article et le compte Twitter de CDiscount pour profiter d'une offre éventuelle.

La PS5 sera-t-elle chez Micromania pour le Black Friday ?

Les stocks restent aussi introuvables qu'en temps normal, bien que des rumeurs courent au sujet de réapprovisionnements ce lundi. Malgré quelques exemplaires mis en vente sur le site de Micromania, seuls quelques chanceux ont pu s'en procurer une, après de longues minutes de patience.

Pourquoi la PS5 sera peu disponible pour le Black Friday ?

Si vous vous interrogez toujours sur l'absence totale de PS5 en magasin, sachez que cette situation prend ses racines l'année dernière en pleine crise du coronavirus. En effet, la crise sanitaire a fortement impacté la production de microcomposants en forçant à la fermeture les usines chinoises qui fournissent le gros du stock mondial. Ces petites puces électroniques que l'on retrouve dans les carte graphiques, les consoles et les voitures (entre autres) sont donc très difficiles à se procurer ce qui ralentit fortement la production de la Playstation 5. En ce qui concerne un éventuel retour à la normale, les professionnels et les économistes avancent la date de courant voire fin 2024.

Quels sont les prix de la PS5 pour le Black Friday ?

Certains chanceux ont pu obtenir leur PS5 ces derniers jours lors de courtes opérations événements orchestrées par Veepee, Carrefour ou Micromania. D'autres se sont heurtés à des sites pris d'assaut et rapidement plantés. Bugs, lenteurs, sites hors-service... Les plaintes des gamers ont été nombreuses, autant que les critiques envers ceux qui revendent ensuite la PS5 à un prix gonflé. Même après le Black Friday, on peut d'ailleurs trouver des consoles PS5 sur des market places à des prix très supérieurs au tarif officiel. Comptez parfois jusqu'à 1000 euros pour une console vendue habituellement 549 euros, bien loin de la "bonne affaire" prônée par le Black Friday. Mais en ces temps de crise et de problème d'approvisionnement, nul doute que ces rares consoles trouvent preneurs rapidement...

La PS4 sera-t-elle bradée pendant le Black Friday ?

Sony PlayStation 4 Slim F 500 Go Neuf à partir de 999,90 € Occasion à partir de 180,00 € Fnac 999,90 € Voir

Darty 999,99 € Voir Rakuten 0 € 180,00 € Voir

Amazon 299,99 € 290,00 € Voir

Fnac 999,90 € 329,99 € Voir

Les difficultés d'approvisionnement de la PS5 profitent à sa devancière, la PS4, qui voit sa durée de vie allongée et bénéficie toujours de jeux très récents et d'un catalogue bien plus fourni. Pour ce Black Friday, les offres étaient légion, que ce soit sur la console elle-même mais aussi sur de nombreux jeux soldés ou proposés en packs comprenant plusieurs jeux, parfois des opus phares de la PS4.

Si après toute tentative, il n'y a pas moyen de vous munir d'une PS5 et que vous tombez sur un bon deal, la PS4 pourrait être rentable. Cependant, si vous décidiez d'acheter une PS4, il y a quelques mises en garde à prendre en compte. En effet, le meilleur modèle, la PlayStation 4 Pro, n'est plus en production, vous risquez donc de payer plus cher si vous trouvez celle-ci en magasin.

La version PS4 valable sur le marché et potentiellement en réduction sera la PS4 Slim. Il faut noter que sa résolution est limitée à 1080p, vous ne pourrez donc pas bénéficier du format 4K. En revanche, il ne faut pas nier que plusieurs jeux exclusifs PS4 méritent d'être essayé et pourraient valoir la peine de se procurer la console. Certains de ces fameux titres incluent, God of War : Ragnarök, Bloodborne, Persona 5, FIFA 23...

Les abonnements PlayStation Plus au Black Friday

Abonnement Playstation Plus 12 Mois Sony Neuf à partir de 59,90 € Cdiscount 59,90 € Voir

Rakuten 59,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Amazon 79,00 € Voir

Le Black Friday est souvent l'occasion de profiter de gros rabais sur les différentes offres d'abonnement. Le gaming en fait partie avec des promos régulières sur l'abonnement PlayStation Plus qui permet notamment de jouer en ligne.

Quels sont les meilleurs jeux PlayStation 5 au Black Friday ?

Afin de pouvoir profiter des jeux exclusif PS5, il faudra d'abord trouver un réapprovisionnement de la console, ce qui risque d'être difficile. Mais il est certain que Sony s'est assuré que les chanceux gamers ayant mis leurs mains sur une PS5 n'ont pas besoin de se retourner vers leurs anciennes consoles PlayStation. Parmi les meilleurs jeux exclusifs PS5 on peut citer, The Last of Us Part 1, Ghost of Tsushima: Director's Cut et Spider-Man Remastered.

En ce qui concerne le Black Friday, on pourrait plus ou moins espérer des réductions sur les jeux qui sont sortis en début d'année et qui ont fait le buzz tel que Elden Ring. On pourrait également s'attendre à des réductions sur les jeux qui viennent de sortir sur PS5 comme par exemple Horizon Forbidden West, God of War : Ragnarök et The Last of Us Part I.