Black Friday Xbox : les offres Xbox Series à retenir

BLACK FRIDAY XBOX. La Black Friday Week bat son plein et il est toujours aussi difficile de se procurer une Xbox Series X. Sa petite sœur, la Xbox Series S, est bien en stock et parfois en promotion. On fait le point sur les meilleures offres du moment.

Black Friday 2021 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

[Mis à jour le 23 novembre 2021 à 11h04] Vous avez des vues sur la Xbox Series X ou la Xbox Series S ? La période du Black Friday pourrait vous aider à sauter le pas pour la nouvelle génération de consoles Xbox puisque c'est en général à ce moment-là que l'on trouve des consoles à des prix attractifs. Sorties fin 2020, la Xbox Series X et sa petite sœur la Xbox Series S sont deux consoles de nouvelle génération concurrentes de la Playstation 5 de Sony. La plus puissante des deux, la Xbox Series X, souffre de ruptures de stock tout comme la PS5, ce qui est moins le cas de la Xbox Series S, un peu moins puissante, que l'on retrouve régulièrement en stock chez divers cyber-marchands. Il est donc probable que ce soit la Xbox Series S qui bénéficie de rabais intéressants lors du Black Friday.

Pour l'heure, le prix de la Xbox Series S reste stable à 299,99€, son prix conseillé. Mais on notera une offre qui pourra intéresser les adhérents Fnac. En effet, le commerçant français propose aux possesseurs de la carte Fnac+ de recevoir 50€ de chèques cadeaux offerts pour tout achat d'une Xbox Series S. Ces 50€ sont à percevoir après l'achat et ne peuvent pas être utilisés pour acheter la console mais ils vous serviront sans aucun doute pour acheter une manette supplémentaire ou bien des crédits Xbox Store pour acheter des jeux dématérialisés sur votre Xbox Series S.

Meilleurs produits

Très régulièrement en rupture de stock, la Xbox Series X devrait être difficile à trouver durant le Black Friday 2021 comme l'an dernier. On imagine donc mal les revendeurs brader la concurrente de la Playstation 5 durant la saison des bons plans. Si jamais des stocks venaient à être proposés, il est possible qu'on la voit vendue seule à son tarif conseillé soit 499,99€. On peut éventuellement s'attendre à ce que des packs incluant un jeu ou une manette supplémentaire soient proposés durant le Black Friday mais c'est tout sauf une certitude. Notez que la Xbox Series X est la Xbox la plus puissante du moment et est capable d'afficher des images jusqu'à une résolution 4K en 120 images par seconde.

La Xbox Series X a été plus souvent en rupture de stock qu'en rayon depuis sa sortie en magasins l'an dernier. Pour ne pas rater une mise en vente la concernant, nous vous conseillons de mettre les liens ci-dessous en favoris pour les rafraîchir régulièrement. Objectif : être là quand l'un de ses magasins en ligne met à disposition un nouveau stock de la console de Microsoft.

Xbox Series X Amazon 639,99 € Voir

Rakuten 850,60 € Voir

Cdiscount 895,96 € Voir

Manette Xbox Series X noire Amazon 59,99 € 48,99 € Voir

La Redoute 48,99 € Voir

Boulanger 59,99 € 48,99 € Voir

Cdiscount 59,39 € Voir

Electro Dépôt 59,97 € Voir

Rakuten 61,11 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Fnac 69,93 € 65,02 € Voir

Rue du Commerce 68,60 € Voir

FIFA 22 - Xbox Series X Amazon 79,99 € 54,99 € Voir

Rakuten 58,99 € Voir

Cdiscount 90,05 € 64,99 € Voir

Fnac 79,99 € 64,99 € Voir

Micromania 79,99 € 64,99 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Assassin's Creed Valhalla - version Xbox Series X Rakuten 26,98 € Voir

Cdiscount 50,07 € 31,51 € Voir

Fnac 69,99 € 34,99 € Voir

La Redoute 32,99 € Voir

Micromania 69,99 € 34,99 € Voir

Amazon 74,99 € 38,96 € Voir

Boulanger 69,99 € 57,99 € Voir

Rue du Commerce 64,23 € Voir

Manette Xbox Elite Série 2 sans fil Micromania 129,99 € Voir

Rakuten 145,00 € Voir

Amazon 179,99 € 149,99 € Voir

La Redoute 149,99 € Voir

Boulanger 179,99 € 149,99 € Voir

Cdiscount 233,58 € 179,99 € Voir

Fnac 199,99 € Voir

Si vous souhaitez sauter le pas mais avec un budget plus serré, tournez-vous plutôt vers la Xbox Series S, modèle dépourvu de lecteur de disque et proposant une expérience dans une résolution 1440p et non en 4K. En cela, vous ne serez donc pas en mesure d'acheter des jeux en boîte mais devrez plutôt faire vos achats en ligne. Soyez cependant conscient que le disque dur de la Xbox Series S ne propose un espace que de 500 Gigas contre 1 terra pour la Xbox Series X. L'année dernière, la Xbox Series S venait de sortir et n'était donc pas proposée à prix réduit. On peut s'imaginer que, cette année, on puisse trouver des packs avec un ou plusieurs jeux et/ou une manette supplémentaire pour un tarif attractif.

Xbox Series S Cdiscount 299,99 € Voir

Fnac 299,49 € Voir

Electro Dépôt 299,97 € Voir

Micromania 299,99 € Voir

Boulanger 299,99 € Voir

Rakuten 321,79 € Voir

LDLC.com 349,94 € Voir

La Redoute 384,68 € Voir

Belle offre sur la Xbox Series S en ce moment chez Fnac pour les adhérents. En effet, si vous achetez une Xbox Series S avec votre carte adhérents, vous obtiendrez 50€ de chèques cadeaux Fnac sur votre carte. Une façon de baisser le prix de la Xbox Series S à 249,99€. Vous pourrez ensuite utiliser ces 50€ de cadeaux pour vous offrir une nouvelle manette ou une carte d'abonnement ou un crédit à dépenser dans la boutique en ligne Xbox afin d'acheter des jeux dématérialisés (on rappelle que la Xbox Series S ne dispose pas de lecteur de disque).

On notera la mise en vente prochaine, au début du mois de décembre, d'un nouveau pack Xbox Series S accompagné de deux cartes comprenant 1000 V Bucks pour le jeu Fortnite et 1000 crédits pour le jeu Rocket League. Ces V Bucks et crédits sont utilisés pour acheter des cosmétiques dans les boutiques en ligne de ces deux jeux. 1000 V Bucks et crédits représentent l'équivalent de 10€. Ce pack est déjà disponible chez Fnac au prix de 299,99€, soit le prix d'une Xbox Series S seule. On le réservera cependant aux joueurs intéressés par Fortnite et Rocket League.

Pack Xbox Series S + 1000 V bucks Fortnite + 1000 crédits Rocket League 299,99€ VOIR L'OFFRE sur Fnac

En revanche, si vous n'avez pas l'intention de profiter des capacités techniques de la nouvelle génération tout de suite et que vous souhaitez plutôt investir dans une console peu chère car celle-ci n'est plus de première jeunesse, vous pouvez vous diriger vers la Xbox One X ou la Xbox One S. La Xbox One X est la version la plus puissante de la Xbox One. Celle-ci fait régulièrement l'objet de réductions chez les revendeurs en ligne avec moult bundles et packs disponibles, tout comme la Xbox One S, version actualisée de la Xbox One proposée en modèle standard ou en modèle "All Digital" sans lecteur de disque. Encore une fois, renouvelons nos mises en garde : les consoles Xbox One, Xbox One S et Xbox One X sont les modèles de la génération précédente. Si vous recherchez la nouvelle génération, ce sont les modèles Xbox Series S et Xbox Series X qui vous intéressent, ne vous trompez pas !

Pack Xbox One S 1 To Rakuten 449,98 € Voir

Amazon 299,99 € 499,90 € Voir

Fnac 499,90 € Voir

Enfin, les possesseurs de consoles Xbox et même de PC peuvent s'intéresser à une offre d'abonnement particulièrement intéressante chez Microsoft : le Xbox Game Pass. Cette offre par souscription mensuelle permet d'accéder à un catalogue d'une centaine de jeux vidéo, récents ou moins récents, le tout pour une somme modique. Inclus, une centaine de jeux vidéo dont le listing est régulièrement renouvelé ainsi que le catalogue EA Play des jeux Electronic Arts dont Battlefield 1, Star Wars Battlefront 2, FIFA, Need For Speed, Burnout et bien d'autres.

Abonnement Xbox Game Pass - 3 mois 29,99€ VOIR L'OFFRE sur Amazon

Notez d'ailleurs qu'une offre d'essai est disponible pour tous les nouveaux abonnés au Xbox Game Pass. Pour chaque nouvel abonnement au Xbox Game Pass, les trois premiers mois ne vous coûteront que 1€ par mois et non les 9,99€ par mois de l'abonnement Xbox Game Pass pour console ou PC ou bien 12,99€ par mois pour l'abonnement Ultimate qui permet de profiter du catalogue à la fois sur PC et sur console.

L'abonnement Xbox Game Pass permet également de profiter de toutes les nouveautés des studios Xbox Game Studios (le futur Halo Infinite en fait partie notamment) dès le jour de leur sortie et ce sans coût supplémentaire. Des cartes d'abonnements sont disponibles à l'achat pour le Xbox Game Pass. Il s'agit d'un cadeau idéal pour les amateurs de jeux vidéo qui jouent sur PC et consoles Xbox.