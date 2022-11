Black Friday Xbox : déjà des promotions disponibles ?

BLACK FRIDAY XBOX. Y aura-t-il des offres concernant la Xbox Series X et la Xbox Series S durant le Black Friday 2022 ? On fait le point sur les promotions attendues pour les deux consoles de Microsoft.

[Mis à jour le 10 novembre 2022 à 17h02] Si vous êtes à la recherche d'une console de nouvelle génération, vous avez de grandes chances de pouvoir vous procurer la Xbox Series X ou sa petite sœur la Xbox Series S. Contrairement à leur concurrente la PS5, les deux nouvelles Xbox ne souffrent pas ou très peu de ruptures de stock. Avec l'abonnement Xbox Game Pass, elles deviennent par ailleurs de hauts lieux du divertissement vidéoludique avec un catalogue déjà immense à portée de mains. Peut-on s'attendre à des promotions d'intérêt concernant les Xbox Series X et Xbox Series S durant le Black Friday ? Ne vous attendez pas à des baisses de prix sur les consoles vendues seules mais à des mises en vente de packs avec console accompagnée d'un ou plusieurs jeux ou d'accessoires, le tout à des tarifs plutôt attractifs. Cette année, la Xbox Series X devrait être bien plus présente durant le Black Friday car la console Xbox la plus puissante du marché ne souffre quasiment plus de ruptures de stock. On s'attend cependant à ce que la moins puissante Xbox Series S qui cumule le plus d'offres dans des packs intéressants.

Faute de disponibilités pour la Xbox Series X, encore frappée par des ruptures de stock, c'est la Xbox Series S qui a été la star du dernier Black Friday. En 2022, on peut imaginer que la Xbox la plus puissante de cette nouvelle génération soit disponible de façon plus conséquente et, pourquoi pas, dans des packs qui sont pour l'heure l'apanage de sa petite sœur la Xbox Series S. Il n'a en effet pas été rare de voir la console vendue accompagnée d'une manette supplémentaire ou d'un jeu en plus de la machine.

Pour rappel, la Xbox Series S est dépourvue de lecteur de disque. Il est donc impossible d'acheter des jeux en boîte pour y jouer sur Xbox Series S. Au contraire, il faut acheter ses jeux sur la boutique en ligne Xbox et les télécharger directement depuis internet. Vous pouvez également tabler sur l'abonnement Xbox Game Pass qui, contre une souscription mensuelle assez modique, propose d'accéder à un catalogue régulièrement renouvelé d'une centaine de jeux dont les exclusivités développées par les studios Xbox dès le jour de leur sortie.

Meilleurs produits

La Xbox Series X est l'apogée des efforts de Microsoft. Elle tient la promesse de performances irréprochables et une énorme bibliothèque couvrant plusieurs générations de jeux Xbox. Étant donné que celle-ci était en rupture de stock auparavant, les prix ne sont pas toujours les moins élevés. Elle est encore loin d'être facile à acheter mais elle en vaut la peine. La Xbox Series X est sortie depuis presque deux ans mais si vous vous attendez à une baisse de prix, il peut y avoir du doute car la console est toujours à 499,99€ depuis un bon moment. Les accessoires sortis en même temps que la Xbox Series X ont vécu leur temps de gloire. On s'attend donc à des offres pour ces accessoires qui sont là depuis deux ans et devront donc concurrencer les modèles les plus récents et les moins chers.

Si vous souhaitez sauter le pas mais avec un budget plus serré, tournez-vous plutôt vers la Xbox Series S, modèle dépourvu de lecteur de disque et proposant une expérience dans une résolution 1440p et non en 4K. En cela, vous ne serez donc pas en mesure d'acheter des jeux en boîte mais devrez plutôt faire vos achats en ligne. Soyez cependant conscient que le disque dur de la Xbox Series S ne propose un espace que de 500 Gigas contre 1 terraoctet pour la Xbox Series X. Lors du Black Friday 2022, on peut s'attendre à trouver de nouveau des packs avec un ou plusieurs jeux et/ou une manette supplémentaire pour un tarif attractif.

Enfin, les possesseurs de consoles Xbox (et même de PC) peuvent s'intéresser à une offre d'abonnement particulièrement intéressante chez Microsoft : le Xbox Game Pass. Cette offre par souscription mensuelle permet d'accéder à un catalogue d'une centaine de jeux vidéo, récents ou moins récents, le tout pour une somme modique. Inclus, une centaine de jeux vidéo dont le listing est régulièrement renouvelé ainsi que le catalogue EA Play des jeux Electronic Arts dont Battlefield 1, Star Wars Battlefront 2, FIFA, Need For Speed, Burnout et bien d'autres.

L'abonnement Xbox Game Pass permet par ailleurs de profiter de toutes les nouveautés des studios Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie et ce sans coût supplémentaire. Des cartes d'abonnements sont disponibles à l'achat pour le Xbox Game Pass et sont souvent proposées à des tarifs réduits lors du Black Friday. L'édition 2022 ne devrait donc pas déroger à la règle. Il s'agit d'un cadeau idéal pour les amateurs de jeux vidéo qui jouent sur PC et consoles Xbox.