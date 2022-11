Black Friday Xbox : stock de Series X, Series S et manettes à prix cassés... Toutes les offres

BLACK FRIDAY XBOX. La semaine du Black Friday nous offre de très belles promotions pour la Xbox Series S tandis que la Xbox Series X s'affiche en stock. Les manettes et les jeux sont aussi à des prix agressifs. On fait le tour.

Black Friday 2022 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

[Mis à jour le 23 novembre 2022 à 9h46] Vous recherchez une Xbox Series à pas cher pour le Black Friday ? Le meilleur plan du moment est d'investir dans une Xbox Series S, la console de Microsoft se négocie seule à 229,99€ en promotion au lieu de 299,99€, ce qui est une très belle offre ! Nous l'avons vue aussi bas que 219€ chez Electro Dépôt mais le stock n'a pas duré. Par ailleurs, quelques packs d'intérêt sont à signaler autour de la Xbox Series S. On a par exemple vu ce bundle Xbox Series S + manette supplémentaire pour 269,99€ chez Cdiscount. De quoi ajouter un deuxième contrôleur à votre achat et toujours payer moins cher que le prix de base de la console !

Xbox Series S Neuf à partir de 228,98 € Occasion à partir de 150,00 € Rakuten 228,98 € Voir

Amazon 268,99 € 229,00 € Voir

Cdiscount 279,99 € 229,99 € Voir

Fnac 299,49 € 229,49 € Voir

Electro Dépôt 228,98 € Voir

Leclerc 229,00 € Voir

Micromania 299,99 € 229,99 € Voir

Darty 229,99 € Voir

Boulanger 299,99 € 229,99 € Voir

Galeries Lafayette 299,99 € 229,99 € Voir

Rue du Commerce 299,99 € 249,99 € Voir Rakuten 228,98 € 150,00 € Voir

Amazon 268,99 € 210,68 € Voir

Fnac 299,49 € 229,99 € Voir

Micromania 299,99 € 229,99 € Voir

Reconditionné 305,00 € 250,00 € Voir

Si vous êtes à la recherche d'une Xbox Series X, c'est plus compliqué de trouver des offres aussi fortes que la Xbox Series S. Il faut dire que la console, beaucoup plus puissante que sa petite sœur, se vend déjà plutôt très bien sans avoir recours à des promotions. Nous l'avons vue au début de la Black Friday Week dans un bundle intéressant en grande surface accompagnée de Far Cry 6 et Halo Infinite pour 499,99€ mais le stock s'est très vite évaporé.

Xbox Series X 1 To Neuf à partir de 499,99 € Occasion à partir de 450,00 € Rakuten 499,99 € Voir

Darty 572,89 € Voir

Fnac 583,00 € Voir

Amazon 584,99 € Voir Rakuten 499,99 € 450,00 € Voir

Fnac 583,00 € 583,68 € Voir

Amazon 584,99 € 598,11 € Voir

Les deals concernant la Xbox Series X sont plus rares que pour la Xbox Series S. C'était assez attendu car la Xbox Series X est le haut de gamme des deux modèles de Xbox sortis par Microsoft en 2020 déjà. Il est assez rares de la trouver en promotion car elle se vend déjà suffisamment bien en l'état. On note cependant qu'il n'est pas impossible de la trouver vendues en packs comme on a pu le voir en ce début de Black Friday. Il faut cependant se montrer réactif car ces bundles partent assez vite !

Quels accessoires pour votre Xbox Series ?

L'achat d'une console s'accompagne également souvent d'accessoires pour profiter à fond de sa machine. C'est bien sûr le cas de l'achat d'une Xbox Series X ou d'une Xbox Series S. Si vous êtes du genre à apprécier les soirées canapé à plusieurs, il est évident que l'achat d'un contrôleur supplémentaire est indispensable. En ce moment, vous pouvez même trouver des manettes Xbox Series à 44,99€ au lieu de 59,99€, l'équivalant de 25% de réduction pour ces contrôleurs de qualité ! On pourra aussi s'intéresser à l'achat de disques durs externes pour augmenter la capacité de stockage de la Xbox Series X. L'extension officielle Seagate 512 Go pour Xbox Series est trouvable à 199,99€ au lieu de 249,99€ chez Micromania Zing par exemple.

Quels jeux en promotion pour votre Xbox Series ?

La Xbox Series X, c'est aussi un catalogue de jeux particulièrement intéressant. En ce Black Friday, les revendeurs redoublent d'efforts pour proposer des promotions d'intérêt sur les jeux jouables sur Xbox Series X. Par exemple, l'inarrêtable FIFA 23 passe déjà à 49,99€ au lieu de 69,99€. Le mètre-étalon des jeux de football signé Electronic Arts s'offre donc une très belle promotion quelques semaines seulement après sa sortie. Si vous êtes plutôt jeux d'aventure, on vous conseillera la version Day 1 de Cyberpunk 2077 pour seulement 22,73€. Si les jeux d'action sont plus votre genre, de nombreux titres sont à suivre dont Halo Infinite à 9,99€, mais aussi l'excellent Assassin's Creed Valhalla à 19,99€ ou encore Far Cry 6 au prix de 24,99€.

Un des gros avantages de se lancer dans l'achat d'une Xbox Series est le fait qu'elle vous permet d'avoir accès à l'abonnement Xbox Game Pass qui, pour un montant mensuel de 13€, vous permet d'accéder à une ludothèque de plusieurs centaines de jeux sans cesse renouvelée. Ce catalogue vidéoludique justifie à lui seul le coup de l'abonnement, très abordable pour le nombre de jeux que l'on peut y trouver. A noter que tous les jeux des studios appartenant à Microsoft arrivent dans l'abonnement Game Pass dès le premier jour de leur sortie, ce qui rend l'abonnement encore plus intéressant pour les joueurs.

Console Xbox Series S Neuf à partir de 228,98 € Occasion à partir de 150,00 € Rakuten 228,98 € Voir

Amazon 268,99 € 229,00 € Voir

Cdiscount 279,99 € 229,99 € Voir

Fnac 299,49 € 229,49 € Voir

Electro Dépôt 228,98 € Voir

Leclerc 229,00 € Voir

Micromania 299,99 € 229,99 € Voir

Darty 229,99 € Voir

Boulanger 299,99 € 229,99 € Voir

Galeries Lafayette 299,99 € 229,99 € Voir

Rue du Commerce 299,99 € 249,99 € Voir Rakuten 228,98 € 150,00 € Voir

Amazon 268,99 € 210,68 € Voir

Fnac 299,49 € 229,99 € Voir

Micromania 299,99 € 229,99 € Voir

Reconditionné 305,00 € 250,00 € Voir

Pour rappel, la Xbox Series S est dépourvue de lecteur de disque. Il est donc impossible d'acheter des jeux en boîte pour y jouer sur Xbox Series S. Au contraire, il faut acheter ses jeux sur la boutique en ligne Xbox et les télécharger directement depuis internet. Vous pouvez également tabler sur l'abonnement Xbox Game Pass qui, contre une souscription mensuelle assez modique, propose d'accéder à un catalogue régulièrement renouvelé d'une centaine de jeux dont les exclusivités développées par les studios Xbox dès le jour de leur sortie.

Manette Xbox Series sans fil Neuf à partir de 44,99 € Occasion à partir de 47,51 € Rakuten 44,99 € Voir

Cdiscount 47,99 € Voir

Amazon 59,99 € 48,74 € Voir

Fnac 59,87 € 49,93 € Voir

Micromania 59,99 € 49,99 € Voir

Leclerc 59,90 € Voir

Electro Dépôt 59,97 € Voir

Darty 68,95 € Voir Amazon 59,99 € 47,51 € Voir

Rakuten 44,99 € 53,00 € Voir

Fnac 59,87 € 111,90 € Voir

Meilleurs produits

La Xbox Series X est l'apogée des efforts de Microsoft. Elle tient la promesse de performances irréprochables et une énorme bibliothèque couvrant plusieurs générations de jeux Xbox. Étant donné que celle-ci était en rupture de stock auparavant, les prix ne sont pas toujours les moins élevés. Elle est encore loin d'être facile à acheter mais elle en vaut la peine. La Xbox Series X est sortie depuis presque deux ans mais si vous vous attendez à une baisse de prix, il peut y avoir du doute car la console est toujours à 499,99€ depuis un bon moment. Des offres sont cependant attendues du côté des packs, des jeux et des accessoires de la console.

Xbox Series X 1 To Neuf à partir de 499,99 € Occasion à partir de 450,00 € Rakuten 499,99 € Voir

Darty 572,89 € Voir

Fnac 583,00 € Voir

Amazon 584,99 € Voir Rakuten 499,99 € 450,00 € Voir

Fnac 583,00 € 583,68 € Voir

Amazon 584,99 € 598,11 € Voir

FIFA 23 Xbox Serie x Neuf à partir de 47,00 € Occasion à partir de 46,49 € Amazon 60,36 € 47,00 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

Fnac 69,99 € 50,90 € Voir

Rakuten 59,96 € Voir

Leclerc 59,90 € Voir

Micromania 79,99 € 59,99 € Voir

Boulanger 68,90 € Voir

Galeries Lafayette 68,90 € Voir Amazon 60,36 € 46,49 € Voir

Rakuten 59,96 € 54,99 € Voir

Micromania 79,99 € 59,99 € Voir

Assassin's Creed Valhalla - version Xbox Series X Neuf à partir de 19,99 € Occasion à partir de 18,99 € Rakuten 19,99 € Voir

Micromania 19,99 € Voir

Fnac 25,41 € Voir

Darty 32,50 € Voir

Amazon 42,00 € Voir

Ubaldi 74,00 € Voir Rakuten 19,99 € 18,99 € Voir

Amazon 42,00 € 27,00 € Voir

Fnac 25,41 € 29,94 € Voir

Micromania 19,99 € 29,99 € Voir

Halo Infinite Xbox Serie x Neuf à partir de 9,99 € Occasion à partir de 18,94 € Amazon 29,99 € 9,99 € Voir

Cdiscount 19,99 € Voir

Rakuten 19,92 € Voir

Leclerc 23,90 € Voir

Fnac 29,84 € Voir

Darty 32,99 € Voir

Boulanger 59,99 € Voir

Ubaldi 70,00 € Voir Rakuten 19,92 € 18,94 € Voir

Amazon 29,99 € 32,90 € Voir

Fnac 29,84 € 43,90 € Voir

Manette Xbox Elite Série 2 sans fil Neuf à partir de 149,95 € Occasion à partir de 118,99 € Amazon 179,99 € 149,95 € Voir

Rakuten 149,99 € Voir

Fnac 149,99 € Voir

Leclerc 149,95 € Voir

Cdiscount 169,99 € Voir

Darty 173,00 € Voir

Micromania 129,99 € 179,99 € Voir

Ubaldi 180,00 € Voir

La Redoute 194,03 € Voir

Materiel.net 199,94 € Voir

LDLC.com 199,94 € Voir Amazon 179,99 € 118,99 € Voir

Rakuten 149,99 € 119,99 € Voir

Micromania 129,99 € Voir

Fnac 149,99 € Voir

Si vous souhaitez sauter le pas mais avec un budget plus serré, tournez-vous plutôt vers la Xbox Series S, modèle dépourvu de lecteur de disque et proposant une expérience dans une résolution 1440p et non en 4K. En cela, vous ne serez donc pas en mesure d'acheter des jeux en boîte mais devrez plutôt faire vos achats en ligne. Soyez cependant conscient que le disque dur de la Xbox Series S ne propose un espace que de 500 Gigas contre 1 terraoctet pour la Xbox Series X. Lors du Black Friday 2022, les grandes enseignes prévoient des baisses de prix significatives pour cette console, notamment via des opérations de cagnottage du côté des grandes surfaces.

Xbox Series S Neuf à partir de 228,98 € Occasion à partir de 150,00 € Rakuten 228,98 € Voir

Amazon 268,99 € 229,00 € Voir

Cdiscount 279,99 € 229,99 € Voir

Fnac 299,49 € 229,49 € Voir

Electro Dépôt 228,98 € Voir

Leclerc 229,00 € Voir

Micromania 299,99 € 229,99 € Voir

Darty 229,99 € Voir

Boulanger 299,99 € 229,99 € Voir

Galeries Lafayette 299,99 € 229,99 € Voir

Rue du Commerce 299,99 € 249,99 € Voir Rakuten 228,98 € 150,00 € Voir

Amazon 268,99 € 210,68 € Voir

Fnac 299,49 € 229,99 € Voir

Micromania 299,99 € 229,99 € Voir

Reconditionné 305,00 € 250,00 € Voir

Enfin, les possesseurs de consoles Xbox (et même de PC) peuvent s'intéresser à une offre d'abonnement particulièrement intéressante chez Microsoft : le Xbox Game Pass. Cette offre par souscription mensuelle permet d'accéder à un catalogue d'une centaine de jeux vidéo, récents ou moins récents, le tout pour une somme modique. Inclus, une centaine de jeux vidéo dont le listing est régulièrement renouvelé ainsi que le catalogue EA Play des jeux Electronic Arts dont Battlefield 1, Star Wars Battlefront 2, FIFA, Need For Speed, Burnout et bien d'autres.

Abonnement Xbox Game Pass - 3 mois 29,99€ VOIR L'OFFRE sur Amazon

L'abonnement Xbox Game Pass permet par ailleurs de profiter de toutes les nouveautés des studios Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie et ce sans coût supplémentaire. Des cartes d'abonnements sont disponibles à l'achat pour le Xbox Game Pass et sont souvent proposées à des tarifs réduits lors du Black Friday. L'édition 2022 ne devrait donc pas déroger à la règle. Il s'agit d'un cadeau idéal pour les amateurs de jeux vidéo qui jouent sur PC et consoles Xbox.