Black Friday et Cyber Moday jouets et jeux : Lego, Playmobil, Bébé Yoda... Les meilleurs promos !

JOUETS BLACK FRIDAY 2021. Le Black Friday laisse la place au Cyber Monday 2021, qui continue de casser les prix de nombreux jouets ! Pour l'occasion, nous avons préparé une sélection des meilleures offres !

[Mis à jour le 29 novembre 2021, à 16h38] Avis à tous ceux qui ont raté le Black Friday : ne vous inquiétez pas, la vague de promotions se poursuit ce lundi 29 novembre ! Les grandes enseignes de commerce en ligne continuent de faire pleuvoir les offres pour les retardataires, à l'occasion du Cyber Monday...une chance pour ceux qui ont manqué le premier départ ! A quelques semaines de Noël, c'est une aubaine ! Comme chaque année, Linternaute se mobilise pour dénicher les meilleures affaires du Black Friday et du Cyber Monday et cette page vous permet d'accéder aux bons plans repérés sur les jeux et jouets, avec l'assurance d'avoir ici les meilleures offres.

Les traditionnels jouets de construction Lego restent, cette année encore, un indémodable. Si vous ne savez pas quoi offrir, les jouets Lego restent une valeur sûre et, déposés au pied du sapin, ils feront très certainement des heureux. En outre, le large choix de thématiques des jouets de construction, allant de l'univers d'Harry Potter à celui de Batman, du monde de Star Wars à celui de Mickey, en passant par ceux de La Reine des Neiges, de Jurassic Park et de Marvel, permet à chacun de trouver son bonheur. Et il y en a aussi pour les grands, avec les sets Lego de design d'intérieur aux nombreux thèmes (art, architecture, véhicules, divertissement...). L'inconvénient : attention aux petites pièces, qu'un enfant en bas âge peut facilement avaler !

LEGO Marvel Super Heroes - Spider-Man et Ghost Rider Contre Carnage Amazon 16,39 € Voir

Cdiscount 19,99 € 16,90 € Voir

Rakuten 26,71 € Voir

Rue du Commerce 47,05 € 41,64 € Voir

LEGO - Le Bus de l’Amitié Cdiscount 69,99 € 45,90 € Voir

Rakuten 45,90 € Voir

Rue du Commerce 56,23 € Voir

Amazon 66,49 € Voir

Fnac 75,11 € Voir

La Redoute 78,27 € Voir

LEGO - Le Bateau d’Exploration océanique (Jouet flottant) Rakuten 123,49 € Voir

Cdiscount 124,52 € Voir

Rue du Commerce 127,79 € Voir

La Redoute 132,29 € Voir

Fnac 137,00 € Voir

LEGO Technic - Land Rover Defender Rue du Commerce 140,36 € Voir

Amazon 161,99 € Voir

Fnac 185,99 € 170,99 € Voir

Rakuten 178,06 € Voir

Cdiscount 179,92 € Voir

La Redoute 195,35 € Voir

Lego Star Wars - Faucon Millenium Cdiscount 159,99 € 119,50 € Voir

Fnac 174,99 € 145,99 € Voir

Rakuten 149,99 € Voir

Rue du Commerce 159,07 € Voir

Micromania 159,99 € Voir

La Redoute 168,96 € Voir

Lego Marvel - Le gant de l'infini (Thanos) Amazon 74,99 € 54,80 € Voir

Cdiscount 74,99 € 54,80 € Voir

Rakuten 58,99 € Voir

Fnac 81,99 € 70,88 € Voir

Micromania 74,99 € Voir

La Redoute 78,47 € Voir

LEGO® Super Mario™ Nintendo Entertainment System Fnac 251,99 € 229,99 € Voir

La Redoute 235,00 € Voir

Amazon 240,35 € Voir

Rakuten 286,29 € Voir

LEGO Marvel - Le Dragon Volant de Black Panther Amazon 19,99 € 13,39 € Voir

Cdiscount 24,98 € Voir

Fnac 30,44 € Voir

Rakuten 35,05 € Voir

Rue du Commerce 38,11 € Voir

LEGO Star Wars - Fighter impérial avec Stormtrooper et Figurines de la Saga Skywalker Amazon 34,99 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Fnac 42,69 € Voir

Cdiscount 46,88 € Voir

La Redoute 46,86 € Voir

LEGO - Harry Potter : Rencontre avec Touffu, Le Chien à 3 têtes Cdiscount 39,99 € 29,80 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Fnac 39,99 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

La Redoute 46,86 € Voir

LEGO® Art - The Beatles Amazon 89,99 € 83,99 € Voir

Cdiscount 152,64 € 89,99 € Voir

Rakuten 103,18 € Voir

Fnac 111,92 € Voir

Rue du Commerce 122,48 € Voir

La Redoute 125,00 € Voir

LEGO® Harry Potter™ - Le Saule Cogneur Amazon 60,99 € Voir

Cdiscount 74,99 € 60,99 € Voir

Rakuten 71,36 € Voir

Rue du Commerce 69,06 € Voir

Fnac 71,10 € Voir

La Redoute 80,53 € Voir

LEGO® Disney Frozen - Le Palais des glaces magique d'Elsa Cdiscount 98,47 € 66,99 € Voir

Fnac 72,50 € Voir

Rakuten 74,98 € Voir

La Redoute 72,29 € Voir

Rue du Commerce 77,62 € Voir

LEGO Star Wars - Imperial Star Destroyer Amazon 694,99 € Voir

Fnac 699,00 € Voir

La Redoute 705,00 € Voir

Rakuten 875,00 € Voir

LEGO Marvel - Les Eternels Amazon 53,69 € Voir

Cdiscount 74,99 € 53,69 € Voir

Rakuten 69,99 € Voir

Fnac 79,79 € 69,99 € Voir

La Redoute 74,99 € Voir

LEGO Marvel - Casque d'Iron Man Amazon 52,39 € Voir

Cdiscount 59,99 € 52,39 € Voir

Fnac 64,99 € 59,99 € Voir

Rakuten 63,25 € Voir

Rue du Commerce 61,57 € Voir

La Redoute 65,00 € Voir

LEGO Star Wars - Casque Dark Vador Amazon 59,99 € Voir

Cdiscount 69,99 € 59,99 € Voir

Rakuten 59,99 € Voir

Fnac 75,99 € 69,07 € Voir

Rue du Commerce 69,83 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

La Redoute 70,00 € Voir

Le Black Friday et le Cyber Monday sont l'occasion d'acquérir les ensembles Playmobil de vos rêves. De nombreuses réductions frappent les figures articulées en plastique, comme ça a été le cas pendant le dernier Black Friday. Comme chez Lego, les univers ne manquent pas chez Playmobil : de James Bond à Star Trek, en passant par Retour vers le futur et Volkswagen, il y en a pour tous les goûts !

Playmobil - Grand Château des Chevaliers Novelmore Rakuten 142,49 € Voir

Cdiscount 219,25 € 148,69 € Voir

Fnac 152,99 € Voir

La Redoute 152,29 € Voir

Rue du Commerce 176,39 € Voir

Playmobil - Dragons - Krokmou et Harold avec Bébé Dragon Cdiscount 47,99 € 35,99 € Voir

Rakuten 38,56 € Voir

Fnac 45,08 € 39,54 € Voir

La Redoute 39,99 € Voir

Rue du Commerce 43,72 € Voir

Playmobil - Volkswagen T1 Combi Amazon 44,16 € 31,90 € Voir

Cdiscount 44,99 € 33,39 € Voir

Rakuten 33,39 € Voir

La Redoute 39,99 € Voir

Fnac 42,99 € Voir

Rue du Commerce 46,78 € Voir

Playmobil - Tourelle Royale Amazon 17,66 € 12,90 € Voir

Cdiscount 28,60 € 14,15 € Voir

Fnac 18,99 € Voir

Rakuten 19,82 € Voir

La Redoute 21,69 € Voir

Playmobil - Palais de princesse Fnac 169,99 € Voir

Rakuten 176,24 € Voir

Cdiscount 194,00 € Voir

La Redoute 207,14 € Voir

Playmobil - Château de princesse Cdiscount 104,78 € 62,04 € Voir

Fnac 74,99 € Voir

Rakuten 76,81 € Voir

Rue du Commerce 82,69 € Voir

La Redoute 86,66 € Voir

Playmobil - Cavalière avec Poney Amazon 4,99 € 3,14 € Voir

Fnac 3,99 € Voir

Rakuten 4,10 € Voir

La Redoute 14,11 € Voir

Playmobil - Salle de sports Amazon 44,16 € 36,25 € Voir

Cdiscount 60,01 € 36,25 € Voir

Fnac 38,99 € Voir

Rakuten 46,65 € Voir

La Redoute 44,05 € Voir

Rue du Commerce 45,38 € Voir

Playmobil - Fée avec bébé dragon multicolore Amazon 5,29 € 3,14 € Voir

Cdiscount 4,19 € 3,14 € Voir

Fnac 3,99 € Voir

Rakuten 4,10 € Voir

La Redoute 9,51 € Voir

Playmobil - Porsche 911 Carrera 4S Police Cdiscount 49,99 € 32,62 € Voir

Fnac 40,99 € Voir

Rakuten 41,64 € Voir

Rue du Commerce 47,70 € Voir

La Redoute 52,46 € Voir

Playmobil - Maison Transportable Amazon 35,33 € 29,80 € Voir

Rue du Commerce 40,50 € Voir

Rakuten 45,80 € Voir

Playmobil - Porsche Mission E Amazon 63,99 € Voir

Fnac 63,89 € Voir

Rakuten 66,46 € Voir

Cdiscount 69,97 € Voir

La Redoute 75,00 € Voir

Playmobil - Bateau Pirates Cdiscount 79,99 € 69,29 € Voir

Rakuten 74,99 € Voir

Fnac 76,99 € Voir

Rue du Commerce 89,19 € Voir

La Redoute 94,99 € Voir

Playmobil - Jardin Animalier Multicolore Cdiscount 58,79 € 37,69 € Voir

Amazon 38,99 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

La Redoute 41,79 € Voir

Fnac 44,99 € Voir

Rue du Commerce 47,58 € Voir

Playmobil - Famille de Sirènes Amazon 17,99 € 14,99 € Voir

Cdiscount 17,99 € 14,99 € Voir

Fnac 14,99 € Voir

Rakuten 16,93 € Voir

La Redoute 23,34 € Voir

Playmobil - Enfants avec Petits Animaux Amazon 17,73 € 7,90 € Voir

Fnac 10,99 € 11,99 € Voir

Rakuten 12,60 € Voir

Cdiscount 13,48 € Voir

La Redoute 14,16 € Voir

Playmobil - Ayuma, Arbre de la Sagesse Amazon 83,99 € 62,49 € Voir

Cdiscount 75,99 € 62,49 € Voir

Rakuten 74,99 € Voir

La Redoute 75,59 € Voir

Fnac 83,99 € 79,10 € Voir

Playmobil - Couple royal et sa calèche Fnac 34,72 € 16,49 € Voir

Amazon 18,49 € Voir

Rakuten 27,92 € Voir

Bébé Yoda, Grogu de son vrai nom, est un personnage the la saga Star Wars, protagoniste de la série The Mandalorian. Dès son apparition, il a conquis réseaux sociaux et cœurs de petits et grands. Heureusement pour eux, ses nombreuses déclinaisons, sous forme de jouet électronique ou de peluche par exemple, font l'objet d'offres alléchantes pendant le Black Friday et le Cyber Monday 2021...de quoi adopter votre propre bébé Yoda !

Star Wars - Bébé Yoda, édition animatronique avec plus de 25 combinaisons de sons et mouvements Amazon 69,99 € 49,90 € Voir

Cdiscount 69,99 € 49,99 € Voir

Rakuten 49,99 € Voir

La Redoute 49,99 € Voir

Fnac 69,92 € 56,89 € Voir

Rue du Commerce 67,88 € Voir

Star Wars - Figurine électronique bébé Yoda Amazon 31,99 € 19,99 € Voir

Cdiscount 31,95 € Voir

Rakuten 31,50 € Voir

Fnac 34,93 € Voir

La Redoute 32,99 € Voir

Star Wars - Bébé Yoda et son landau Amazon 17,99 € Voir

Rakuten 18,00 € Voir

Fnac 24,99 € Voir

Star Wars - Peluche interactive Bébé Yoda, "Goûter de Grogu" Amazon 109,99 € 49,99 € Voir

Fnac 99,99 € 49,99 € Voir

Rakuten 60,51 € Voir

Star Wars - Peluche Bébé Yoda Amazon 19,99 € 13,39 € Voir

Rakuten 24,15 € Voir

Avis aux fans de Pokémon : de nombreuses offres sont proposées pendant le Black Friday et le Cyber Monday 2021 sur la très large gamme de jouets Pokémon ! L'occasion d'agrandir votre collection de cartes et d'accessoires !

Pokémon - Collection Légendes Brillantes, Darkrai GX Amazon 69,99 € 56,99 € Voir

Fnac 71,25 € Voir

Rakuten 74,98 € Voir

Pokémon - Lot de 50 cartes francaises Amazon 20,89 € 16,00 € Voir

Fnac 29,90 € Voir

Funko Pop - Pokemon : Pikachu Cdiscount 55,00 € 14,14 € Voir

Fnac 14,99 € Voir

Rakuten 15,84 € Voir

Amazon 18,42 € Voir

Jeu de société – Labyrinthe Pokémon Amazon 39,90 € 22,39 € Voir

Cdiscount 34,99 € 29,99 € Voir

Rakuten 29,99 € Voir

La Redoute 29,99 € Voir

Fnac 40,99 € 35,99 € Voir

Pokémon - Peluche Pikachu détective 13,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

De nombreux calendriers de l'avant à thème sont en promo à l'occasion du Black Friday et du Cyber Monday 2021 ! A quelques jours du mois de décembre, achetez vite le vôtre, en choisissant parmi une large sélection de calendriers de l'avant portant sur de nombreux univers ! D'Harry Potter à Marvel, vous trouverez forcément votre bonheur !

LEGO - Harry Potter Calendrier de l’Avent 2021 Amazon 29,99 € 26,99 € Voir

Cdiscount 29,99 € 26,24 € Voir

Micromania 29,99 € Voir

Rakuten 33,94 € Voir

Fnac 34,65 € Voir

La Redoute 32,00 € Voir

LEGO® Marvel - Le calendrier de l’Avent des Avengers Rakuten 31,34 € Voir

Amazon 32,99 € Voir

Cdiscount 32,99 € Voir

Fnac 32,99 € Voir

La Redoute 32,00 € Voir

Calendrier de l'Avant - Harry Potter Cdiscount 29,95 € 23,20 € Voir

Fnac 28,21 € Voir

Amazon 29,95 € Voir

Rakuten 29,94 € Voir

Micromania 29,99 € Voir

Playmobil - Calendrier de l'Avent "Boutique de Jouets" Amazon 23,99 € 14,99 € Voir

Rakuten 19,99 € Voir

Fnac 34,90 € 24,29 € Voir

Cdiscount 31,29 € Voir

La Redoute 31,31 € Voir

Funko Pop - Calendrier de l'Avent Harry Potter 2021 Fnac 47,90 € Voir

Cdiscount 48,00 € Voir

Amazon 53,00 € 49,99 € Voir

Rakuten 55,72 € Voir

Le Black Friday et le Cyber Monday battent leur plein mais, dans cette période de frénésie d'achat, la rédaction de Linternaute.com vous invite cependant à rester vigilants : de nombreux sites marchands et e-commerce proposent des offres particulièrement alléchantes, en montrant des prix barrés allant parfois jusqu'à -80%. Attention à ces offres, qui semblent attractives mais qui dissimulent, au mieux, un faux rabais (le prix de l'article a été gonflé juste avant la période du Black Friday pour ensuite être ramené à son coût d'origine) et, au pire, un lien vers une arnaque. La rédaction de Linternaute.com vous invite, pour éviter ces pièges, à comparer les offres entre elles, ce que permettent nos widgets ou encore la plateforme Idealo - qui offre aussi un outil de comparaison des prix d'un produit à plusieurs périodes de l'année.