Black Friday jouets : c'est déjà Noël pour les Lego et Playmobil avec jusqu'à -40%

Vous voulez leur acheter (ou vous acheter) des Lego ou des Playmobil pour Noël ? C'est le moment de se lancer avec la Black Friday Week qui a déjà débuté. Voici les meilleures offres du Web sur les jouets en ce moment...

Les courses de Noël vous effraient déjà ? Pas de panique, il est toujours possible de faire vos emplettes pour Noël par le biais des sites de e-commerce. La meilleure période pour effectuer vos achats de jouets et de jeux de société en ce mois de novembre est évidemment à chercher au moment du Black Friday ! Cette opération commerciale de grande envergure a été fixée ce vendredi 25 novembre en France, mais il faut savoir que les géants du commerce en ligne lancent chaque année les promotions un peu plus tôt, dès mi-novembre cette année.

Et pour ce Black Friday 2022, les produits phares demeurent visiblement les mêmes : Playmobil, Lego, Play-Doh, doudous... Il y a aussi les jeux pour s'amuser à l'extérieur ! Les jeux de société sont évidemment aussi de la partie pour pouvoir s'amuser en famille. Vous avez le choix, quelque soit votre budget. parmi les offres dégotées en ce moment, la boîte de Lego Harry Potter "La Tour d'Astronomie de Poudlard" fait son plus bel effet à moins de 80 euros chez CDiscount. Les bons plans Lego sont aussi à aller chercher du côté de la Fnac qui offre jusqu'à -40% sur certains thèmes du célèbre jeux, comme sur un pack de démarrage estampillé "Les Aventures de Mario" (voir toutes les offres ici).

Les traditionnels Lego sont restés un indémodable, une valeur sûre qui, déposée au pied du sapin, fait des heureux à tous les coups. En outre, le large choix de thématiques des jouets de construction, allant de l'univers d'Harry Potter à celui de Batman, du monde de Star Wars à celui de Mickey, en passant par ceux de La Reine des Neiges, de Jurassic Park et de Marvel, permet à chacun de trouver son bonheur. Et il y en a aussi pour les grands, avec les sets Lego de design d'intérieur aux nombreux thèmes (art, architecture, véhicules, divertissement...).

Pack de démarrage les aventures de mario Neuf à partir de 35,79 € Occasion à partir de 34,90 € Fnac 59,79 € 35,79 € Voir

Rakuten 39,19 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Leclerc 44,90 € Voir

La Redoute 43,99 € Voir

Darty 51,50 € Voir

La Grande Recré 59,95 € Voir Rakuten 39,19 € 34,90 € Voir

La tour d'astronomie de poudlard Neuf à partir de 75,90 € Occasion à partir de 74,00 € Cdiscount 75,90 € Voir

Rakuten 75,90 € Voir

Leclerc 75,90 € Voir

Fnac 99,99 € 79,99 € Voir

Darty 91,70 € Voir

La Redoute 99,99 € Voir

Micromania 109,99 € Voir

Galeries Lafayette 125,00 € Voir Rakuten 75,90 € 74,00 € Voir

Briques et maisons Neuf à partir de 9,95 € Amazon 19,99 € 9,95 € Voir

Rakuten 9,95 € Voir

Leclerc 9,95 € Voir

Cdiscount 17,90 € Voir

Fnac 21,99 € Voir

Darty 19,27 € Voir

La Redoute 23,89 € Voir

Galeries Lafayette 22,50 € Voir

Bonsaï Neuf à partir de 37,94 € Occasion à partir de 49,99 € Fnac 56,99 € 37,94 € Voir

Cdiscount 39,42 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Leclerc 39,90 € Voir

Darty 50,79 € Voir

La Redoute 56,67 € Voir Rakuten 39,99 € 49,99 € Voir

Bugatti chiron Neuf à partir de 298,99 € Cdiscount 298,99 € Voir

Darty 329,58 € Voir

Rakuten 351,36 € Voir

Fnac 356,99 € Voir

La Redoute 401,99 € 392,29 € Voir

Galeries Lafayette 399,00 € Voir

Le forgeron médiéval Neuf à partir de 149,99 € Occasion à partir de 160,00 € Rakuten 149,99 € Voir

Darty 163,25 € Voir

Fnac 170,79 € Voir

Amazon 239,81 € 171,25 € Voir

Cdiscount 172,86 € Voir

La Redoute 207,90 € Voir Rakuten 149,99 € 160,00 € Voir

Le Black Friday est aussi l'occasion d'acquérir de nombreux ensembles Playmobil. Les réductions ont en effet frappé les figures articulées en plastique pendant la dernière édition de l'événement commercial. Comme chez Lego, les univers ne manquent pas chez Playmobil : de James Bond à Star Trek, en passant par Retour vers le futur et Volkswagen, il y en a pour tous les goûts ! Voici quelques offres à surveiller.

Dino Rock Neuf à partir de 85,99 € Occasion à partir de 83,76 € Amazon 85,99 € Voir

Cdiscount 88,90 € Voir

Rakuten 90,90 € Voir

Fnac 108,99 € 98,09 € Voir

Leclerc 106,62 € Voir

Darty 117,86 € Voir

La Grande Recré 129,00 € Voir

La Redoute 159,99 € 143,99 € Voir Amazon 85,99 € 83,76 € Voir

Volkswagen Coccinelle Neuf à partir de 20,61 € Occasion à partir de 26,63 € Amazon 20,61 € Voir

Cdiscount 26,90 € Voir

Rakuten 26,90 € Voir

Leclerc 26,90 € Voir

Fnac 40,99 € 32,88 € Voir

La Grande Recré 34,95 € Voir

Darty 36,34 € Voir

La Redoute 42,39 € 37,29 € Voir

Galeries Lafayette 45,00 € Voir Amazon 20,61 € 26,63 € Voir

Playmobil - Grand Château des Chevaliers Novelmore Neuf à partir de 136,90 € Occasion à partir de 165,00 € Cdiscount 136,90 € Voir

Darty 151,99 € Voir

Fnac 164,99 € Voir

Rakuten 174,01 € Voir

La Redoute 199,99 € 189,99 € Voir Rakuten 174,01 € 165,00 € Voir

Playmobil 70317 - DeLorean Neuf à partir de 36,99 € Occasion à partir de 35,00 € Rakuten 36,99 € Voir

Cdiscount 37,99 € Voir

Leclerc 40,50 € Voir

La Redoute 52,39 € 39,29 € Voir

La Grande Recré 39,95 € Voir

Darty 45,67 € Voir

Fnac 49,99 € Voir Rakuten 36,99 € 35,00 € Voir

Playmobil - Dragons - Krokmou et Harold avec Bébé Dragon Neuf à partir de 55,00 € Occasion à partir de 48,09 € Amazon 55,00 € Voir

Cdiscount 64,90 € Voir

Fnac 71,80 € Voir

Darty 95,34 € Voir

Rakuten 119,88 € Voir Amazon 55,00 € 48,09 € Voir

Rakuten 119,88 € 119,00 € Voir

Playmobil - Volkswagen T1 Combi Neuf à partir de 33,05 € Occasion à partir de 26,90 € Amazon 33,05 € Voir

Cdiscount 33,05 € Voir

Rakuten 33,60 € Voir

Leclerc 33,60 € Voir

Fnac 50,99 € 37,89 € Voir

La Grande Recré 44,95 € Voir

La Redoute 51,99 € 46,79 € Voir

Darty 49,73 € Voir

Galeries Lafayette 49,90 € Voir Rakuten 33,60 € 26,90 € Voir

Avis aux fans de Pokémon : de nombreuses offres seront proposées pendant le Black Friday sur la très large gamme de jouets Pokémon, à commencer par les fameuses cartes à collectionner !

Coffret Pokemon Simiabraz V Neuf à partir de 27,62 € Amazon 27,62 € Voir

Fnac 30,48 € Voir

Cdiscount 31,81 € Voir

Jeu de cartes Pokémon Coffret Premium V Max EB04.5 Modèle aléatoire Neuf à partir de 116,89 € Occasion à partir de 95,00 € Fnac 116,89 € Voir

Cdiscount 124,90 € Voir

Amazon 179,89 € Voir Rakuten 0 € 95,00 € Voir

Pokémon - Collection Légendes Brillantes, Darkrai GX Neuf à partir de 59,90 € Occasion à partir de 53,90 € Cdiscount 59,90 € Voir

Fnac 69,90 € Voir

Amazon 85,90 € Voir

Rakuten 99,90 € Voir Rakuten 99,90 € 53,90 € Voir

Peluche Pokémon 20 cm Carapuce Neuf à partir de 15,00 € Fnac 15,00 € Voir

Amazon 28,13 € Voir

Funko Pop - Pokemon : Pikachu Neuf à partir de 14,18 € Occasion à partir de 19,95 € Cdiscount 14,18 € Voir

Rakuten 14,90 € Voir

Leclerc 14,97 € Voir

Amazon 24,99 € 19,99 € Voir

Fnac 22,14 € Voir Rakuten 14,90 € 19,95 € Voir

Figurine Pokémon PokéBall Abra 7 cm Neuf à partir de 26,99 € Fnac 26,99 € Voir

Figurine Funko Pop Animation Naruto Six Path Neuf à partir de 14,75 € Occasion à partir de 23,38 € Amazon 21,90 € 14,75 € Voir

Cdiscount 15,95 € Voir

Fnac 15,99 € Voir

Rakuten 19,97 € Voir Fnac 15,99 € 23,38 € Voir

Amazon 21,90 € 24,57 € Voir

Rakuten 19,97 € 24,06 € Voir

Skyjo Neuf à partir de 10,99 € Occasion à partir de 30,00 € Fnac 15,99 € 10,99 € Voir

Rakuten 13,73 € Voir

Amazon 30,61 € 14,99 € Voir

Cdiscount 14,00 € Voir

Micromania 14,99 € Voir

La Grande Recré 14,95 € Voir

Darty 16,38 € Voir

La Redoute 22,90 € Voir Rakuten 13,73 € 30,00 € Voir

Amazon 30,61 € 62,68 € Voir

Risk : Rustique en bois Neuf à partir de 39,99 € Amazon 49,99 € 39,99 € Voir

Fnac 49,99 € 39,99 € Voir

Cdiscount 51,17 € Voir

Rakuten 53,76 € Voir

Darty 60,16 € Voir

La Redoute 63,45 € Voir

Conteuse d’histoires Tonies Mon Premier Toniebox Gulli Neuf à partir de 69,99 € Fnac 89,99 € 69,99 € Voir

Dino Blue Jurassic World 14cm - Goo Jit Zu Neuf à partir de 17,90 € Rakuten 17,90 € Voir

Leclerc 17,90 € Voir

Cdiscount 18,99 € Voir

Fnac 18,99 € Voir

Darty 23,91 € Voir

Jeu junior Zuru Disney Mini Brands Neuf à partir de 9,90 € Amazon 13,90 € 9,90 € Voir

Fnac 9,99 € Voir

Cdiscount 10,34 € Voir

Rakuten 10,85 € Voir

Pendant le Black Friday, il faut rester vigilants : de nombreux sites marchands et e-commerce proposent des offres particulièrement alléchantes, en montrant des prix barrés allant parfois jusqu'à -80%. Attention à ces offres, qui semblent attractives mais qui dissimulent, au mieux, un faux rabais (le prix de l'article a été gonflé juste avant la période du Black Friday pour ensuite être ramené à son coût d'origine) et, au pire, un lien vers une arnaque. La rédaction de Linternaute.com vous invite, pour éviter ces pièges, à comparer les offres entre elles, ce que permettent nos box ci-dessus ou encore la plateforme Idealo - qui offre aussi un outil de comparaison des prix d'un produit à plusieurs périodes de l'année.