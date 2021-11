Black Friday jouets et jeux : Bébé Yoda, Harry Potter, Lego, Playmobil, jeux de société... Déjà des promos !

JOUETS BLACK FRIDAY 2021. Le Black Friday 2021 est déjà là ! Les offres sur les jeux et jouets pleuvent déjà, au grand bonheur de petits et grands...à quelques semaines de Noël !

[Mis à jour le 24 novembre 2021, à 12h29] Le 26 novembre 2021 marque le retour du traditionnel Black Friday, journée où les promotions sur les jeux et jouets sont plus alléchantes les unes que les autres ! Pour l'édition 2021 de l'événement commercial, les promotions sont déjà là ! Bébé Yoda, Harry Potter, Marvel, Lego, Playmobil, Barbie, Nerf, jeux de société et de nombreux autres font l'objet de rabais intéressants...à quelques semaines de Noël. Certains sites marchands ont déjà commencé à effectuer des rabais, une aubaine pour ceux pour qui les fêtes sont synonymes de lourdes dépenses et qui souhaitent s'y prendre à l'avance. Pendant la période du Black Friday, vous pouvez retrouver sur notre page les meilleures offres sur les jeux et jouets, avec un contenu régulièrement actualisé.

Des offres intéressantes et des rabais sont déjà proposés avant le Black Friday 2021, pour les plus impatients et pour tous ceux qui ne souhaitent pas se précipiter au dernier moment sur les cadeaux de Noël. Ainsi, La Fnac a déjà lancé sa "Mission Black Friday" le 19 novembre dernier, à une semaine du Black Friday officiel : jusqu'à 60% de rabais sont proposés sur une sélection de jeux et de jouets. Amazon propose également des bons plans, alors que le Black Friday 2021 n'a pas encore débuté, avec sa "Black Friday Week".

Si vous souhaitez acquérir des jeux et jouets, la plateforme d'e-commerce La Fnac a mis en place d'intéressants rabais, notamment sur les jeux de société. De manière générale, la plateforme d'e-commerce propose jusqu'à 60% de rabais sur une sélection de jeux et jouets pour enfants. Le site propose des offres sur les célèbres figurines "Funko Pop", statuettes à la tête disproportionnelle par rapport au corps à l'effigie de personnalités réelles ou fictives - qui raviront petits et grands, pouvant tout aussi bien être utilisées comme jouet ou comme décoration : une figurine Funko Pop est offerte pour deux achetées et 10 euros sont déduits sur les calendriers de l'avant de la marque Funko. Jusqu'à 40% de réduction sont également proposés sur une sélection de jouets Lego, de quoi ravir les amateurs des briques et figurines à assembler. Les jouets de la marque Playmobil sont également en promotion : pour deux coffrets achetés, le troisième est offert ! Les jouets LOL ne sont pas en reste, puisque jusqu'à 25% de réduction sont promis sur les poupées de la marques. Enfin, les jouets de la marque Beyblade font aussi l'objet de promotions chez La Fnac : pour un beyblade acheté, le deuxième est à -50%. Ainsi, La Fnac propose déjà de nombreuses offres à l'occasion de son opération "Mission Black Friday" et des rabais de -30% sur une sélection de jeux et de jouets, dans le cadre de son opération "Noël commence à La Fnac", à retrouver ici.

La Reine des Neiges 2 - Set de 2 poupées Elsa et Olaf Fnac 44,95 € 27,90 € Voir

Rakuten 29,90 € Voir

La Redoute 27,90 € Voir

Cdiscount 36,90 € Voir

Poupée IMC Toys - BabyWow Alice Fnac 59,63 € 30,19 € Voir

Rue du Commerce 55,46 € Voir

Cdiscount 59,79 € Voir

Rakuten 65,17 € Voir

Coffret La Reine des Neiges 2 Disney Poupées Elsa, Anna et Sven Fnac 89,99 € 44,99 € Voir

Rakuten 55,36 € Voir

Cdiscount 67,81 € Voir

Rue du Commerce 105,68 € Voir

Panini - Blister de 6 pochettes Fortnite Amazon 5,99 € 3,00 € Voir

Fnac 5,99 € 3,00 € Voir

Rakuten 9,64 € Voir

La Redoute 17,19 € Voir

A l'occasion de sa "Black Friday week", Amazon propose des rabais intéressants dans la vague du Black Friday 2021 ! De quoi faire patienter les plus pressés ! Jouets Pop-It, poupées Barbie, jeux de société, figurines, mais aussi drones et déguisements font l'objet de rabais chez l'entreprise de commerce en ligne. Ainsi, jusqu'à 30% de réduction sont proposés sur une sélection de jouets Disney, Marvel et Star Wars. De quoi déjà commencer à créer sa liste à envoyer au Père Noël, ou, pour les parents, débuter l'achat des jouets qui iront sous le sapin.

Talkie Walkie pour enfant, rechargeable 45,99 € 29,74 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Déguisement La Reine des Neiges - Robe d'Anna 17,78 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Disney Princesses - Chateau Royal d'1,20 m, avec 25 accessoires Amazon 133,51 € 99,99 € Voir

Cdiscount 179,99 € 104,11 € Voir

Fnac 151,99 € 125,23 € Voir

Rakuten 129,67 € Voir

La Redoute 154,99 € Voir

Drone avec télécommande pour débutant 31,99 € 28,04 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

La Reine des Neiges 2 - Gant Magique Lance Glace Amazon 35,00 € 16,95 € Voir

Cdiscount 42,05 € 19,99 € Voir

Fnac 31,99 € 24,06 € Voir

Rakuten 25,72 € Voir

La Redoute 27,10 € Voir

Les traditionnels jouets de construction Lego restent, cette année encore, un indémodable. Si vous ne savez pas quoi offrir, les jouets Lego restent une valeur sûre et, déposés au pied du sapin, ils feront très certainement des heureux. En outre, le large choix de thématiques des jouets de construction, allant de l'univers d'Harry Potter à celui de Batman, du monde de Star Wars à celui de Mickey, en passant par ceux de La Reine des Neiges, de Jurassic Park et de Marvel, permet à chacun de trouver son bonheur. Et il y en a aussi pour les grands, avec les sets Lego de design d'intérieur aux nombreux thèmes (art, architecture, véhicules, divertissement...). L'inconvénient : attention aux petites pièces, qu'un enfant en bas âge peut facilement avaler !

Lego Star Wars - Faucon Millenium Cdiscount 159,99 € 119,50 € Voir

Rakuten 122,99 € Voir

Fnac 137,99 € Voir

Rue du Commerce 159,07 € Voir

Micromania 159,99 € Voir

La Redoute 162,57 € Voir

Amazon 169,90 € Voir

Lego Marvel - Le gant de l'infini (Thanos) Amazon 74,99 € 54,80 € Voir

Cdiscount 74,99 € 58,99 € Voir

Rakuten 58,99 € Voir

Fnac 69,99 € 68,63 € Voir

Micromania 74,99 € Voir

La Redoute 78,47 € Voir

LEGO® Super Mario™ Nintendo Entertainment System Fnac 216,99 € 198,99 € Voir

La Redoute 235,00 € Voir

Amazon 259,99 € 242,16 € Voir

Rakuten 277,62 € Voir

LEGO Star Wars - Fighter impérial avec Stormtrooper et Figurines de la Saga Skywalker Amazon 34,99 € Voir

Cdiscount 39,99 € 34,99 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Fnac 47,25 € Voir

La Redoute 49,27 € Voir

LEGO - Harry Potter : Rencontre avec Touffu, Le Chien à 3 têtes Amazon 39,99 € 29,80 € Voir

Fnac 37,99 € Voir

Rakuten 39,67 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

La Redoute 46,86 € Voir

LEGO® Art - The Beatles Amazon 89,99 € Voir

Cdiscount 152,64 € 89,99 € Voir

Fnac 107,27 € Voir

Rakuten 113,75 € Voir

Rue du Commerce 122,48 € Voir

La Redoute 124,99 € Voir

Le Black Friday est l'occasion d'acquérir les ensembles Playmobil de vos rêves. Pour l'occasion, de nombreuses réductions frappent les figures articulées en plastique, comme ça a été le cas pendant le dernier Black Friday. Comme c'est le cas pour les Lego, les univers ne manquent pas chez Playmobil : de James Bond à Star Trek, en passant par Retour vers le futur et Volkswagen, il y en a pour tous les goûts !

Playmobil - Château de princesse Cdiscount 104,78 € 64,99 € Voir

Fnac 74,99 € Voir

Rakuten 76,79 € Voir

Rue du Commerce 82,69 € Voir

La Redoute 86,66 € Voir

Playmobil - Porsche 911 Carrera 4S Police Cdiscount 49,99 € 32,62 € Voir

Fnac 40,99 € Voir

Rakuten 43,22 € Voir

Rue du Commerce 47,70 € Voir

La Redoute 52,46 € Voir

Playmobil - Maison Transportable Amazon 35,60 € 29,80 € Voir

Rue du Commerce 40,50 € Voir

Rakuten 45,80 € Voir

Playmobil - Bateau Pirates Cdiscount 79,99 € 69,29 € Voir

Rakuten 74,99 € Voir

Fnac 76,99 € Voir

La Redoute 74,99 € Voir

Rue du Commerce 89,19 € Voir

Bébé Yoda, Grogu de son vrai nom, est un personnage the la saga Star Wars, protagoniste de la série The Mandalorian. Dès son apparition, il a conquis réseaux sociaux et cœurs de petits et grands. Heureusement pour eux, ses nombreuses déclinaisons, sous forme de jouet électronique ou de peluche par exemple, font l'objet d'offres alléchantes pendant le Black Friday 2021...de quoi adopter votre propre bébé Yoda !

Star Wars - Figurine électronique bébé Yoda Amazon 31,99 € 19,99 € Voir

Rakuten 30,30 € Voir

Micromania 29,99 € Voir

Cdiscount 32,99 € Voir

Fnac 34,86 € Voir

La Redoute 32,99 € Voir

Star Wars - Bébé Yoda et son landau Amazon 17,99 € Voir

Rakuten 17,90 € Voir

Fnac 22,52 € Voir

Star Wars - Peluche interactive Bébé Yoda, "Goûter de Grogu" Amazon 109,99 € 52,49 € Voir

Fnac 99,99 € 59,99 € Voir

Rakuten 71,69 € Voir

Cdiscount 98,38 € Voir

Star Wars - Peluche Bébé Yoda Amazon 19,99 € Voir

Rakuten 24,12 € Voir

Micromania 22,99 € Voir

Cette année, les jouets Harry Potter feront l'objet de nombreux rabais à l'occasion du Black Friday 2021... De quoi ravir tous les fans de l'intemporelle saga de J.K Rowling ! Des baguettes magiques des personnages aux Lego à l'effigie de l'univers de la saga, en passant par la traditionnelle écharpe Gryffondor, il en a pour tout le monde !

Harry Potter - Baguette d'Harry Potter Amazon 14,99 € Voir

Cdiscount 23,06 € 14,99 € Voir

Fnac 14,99 € Voir

Rakuten 26,14 € Voir

La Redoute 29,14 € Voir

Harry Potter - Baguette d'Hermione Granger Amazon 14,99 € Voir

Fnac 14,99 € Voir

Cdiscount 23,98 € Voir

Rakuten 29,14 € Voir

La Redoute 29,14 € Voir

Harry Potter - Baguette Ron Weasley 19,36€ VOIR L'OFFRE sur Amazon

Harry Potter - Vif d'or, jeu de casse-tête Amazon 18,85 € Voir

Cdiscount 28,58 € 19,99 € Voir

Rakuten 19,99 € Voir

Fnac 25,90 € 19,99 € Voir

La Redoute 19,99 € Voir

Harry Potter - Echarpe de Gryffondor 19,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Harry Potter - Peluche Niffler "Fantastic Beats" 31,15 € 14,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

La célèbre poupée de 29 centimètres commercialisée depuis 1959 est, comme l'année dernière, l'objet de rabais pendant le Black Friday ! L'occasion d'offrir cet indémodable du jouet à votre enfant ! Seule ou accompagnée d'accessoires, d'animaux, voire de sa maison, Barbie fera forcément des heureux déposée au pied du sapin en décembre. Des offres sont d'ailleurs déjà disponibles sur de nombreux modèles du jouet.

Barbie Dreamtopia et sa licorne rose, avec effets de lumières et de sons Cdiscount 59,99 € 49,56 € Voir

Rakuten 49,99 € Voir

Fnac 69,99 € 59,99 € Voir

Rue du Commerce 59,90 € Voir

La Redoute 59,99 € Voir

Amazon 74,60 € Voir

Barbie Maison de Rêve de 109 cm de haut, avec effets de lumières et de sons et plus de 75 accessoires Amazon 285,00 € Voir

Fnac 349,99 € Voir

Cdiscount 396,05 € Voir

Rakuten 412,79 € Voir

Barbie Avion de rêve Amazon 72,99 € Voir

Fnac 72,99 € Voir

Cdiscount 96,99 € 74,99 € Voir

Rakuten 74,99 € Voir

Rue du Commerce 110,90 € 105,99 € Voir

Barbie - Camping-car de rêve convertible 3 en 1 Amazon 119,99 € 77,40 € Voir

Cdiscount 94,99 € 81,29 € Voir

Rakuten 81,29 € Voir

Fnac 104,99 € 89,99 € Voir

Rue du Commerce 105,51 € Voir

La Redoute 117,35 € Voir

Avis aux fans de Pokémon : de nombreuses offres sont proposées pendant le Black Friday 2021 sur la très large gamme de jouets Pokémon ! L'occasion d'agrandir votre collection de cartes et d'accessoires !

Pokémon - Lot de 50 cartes francaises Amazon 16,00 € Voir

Fnac 59,00 € Voir

Funko Pop - Pokemon : Pikachu Cdiscount 14,90 € Voir

Fnac 14,99 € Voir

Amazon 15,93 € Voir

Rakuten 15,84 € Voir

Jeu de société – Labyrinthe Pokémon Amazon 39,90 € 26,39 € Voir

Cdiscount 34,99 € 29,99 € Voir

Rakuten 29,99 € Voir

La Redoute 29,99 € Voir

Fnac 40,99 € 36,00 € Voir

La marque américaine Nerf, qui produit armes factices, fait l'objet de rabais pendant le Black Friday 2021. De quoi réjouir les enfants, tout en sécurité - les balles étant le plus souvent en mousse ou en gel. En attendant l'édition 2021 de l'événement commercial, plusieurs offres existent déjà sur les fausses armes et blasters de nerf.

Nerf Fortnite, Blaster 6-SH avec revêtement Amazon 28,99 € 22,00 € Voir

Rakuten 24,99 € Voir

La Redoute 24,99 € Voir

Fnac 29,74 € Voir

Nerf Elite 2.0 - Blaster et 6 fléchettes Amazon 18,99 € 11,99 € Voir

Cdiscount 18,99 € 12,59 € Voir

Fnac 18,69 € 12,23 € Voir

Rakuten 13,99 € Voir

La Redoute 13,99 € Voir

Nerf Ultra Select - Blaster motorisé à 2 modes et fléchettes Amazon 79,99 € 49,90 € Voir

Cdiscount 79,99 € 52,39 € Voir

Rakuten 62,95 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Depuis quelques mois, les jouets Pop-It ont le vent en poupe dans les cours de récréation. Cet essor est en grande partie du aux réseaux sociaux, qui ont mis à l'honneur les bulles de couleurs, permettant au moins 1 milliard de ventes dans le monde. Et pour cause : le jouet a la particularité de réduire le stress, en plus d'être stimulant !

Pop It - Etoile multicolore 6,99 € 5,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pop It - Chouette et Crabe, Arc-en-Ciel Fnac 12,99 € 6,50 € Voir

Amazon 8,04 € Voir

Rakuten 14,28 € Voir

Pop It - Chat Arc-en-ciel Fnac 6,99 € 3,50 € Voir

Amazon 5,10 € Voir

Cdiscount 10,61 € Voir

Pop It - Cœur Arc-en-ciel Fnac 6,99 € 3,50 € Voir

Amazon 4,52 € Voir

Rakuten 4,39 € Voir

Pop It - Cygne Arc-en-ciel 5,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pop It - Ananas multicolore 6,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pop It - Dinosaure Arc-en-ciel phosphorescent dans le noir 8,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

De nombreux calendriers de l'avant à thème sont en promo à l'occasion du Black Friday 2021 ! A quelques jours du mois de décembre, achetez vite le vôtre, en choisissant parmi une large sélection de calendriers de l'avant portant sur de nombreux univers ! D'Harry Potter à Marvel, vous trouverez forcément votre bonheur !

Star Wars - Calendrier de l'Avant The Mandalorian (Bébé Yoda) 22,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

LEGO - Harry Potter Calendrier de l’Avent 2021 Rakuten 24,99 € Voir

Cdiscount 25,90 € Voir

Amazon 26,26 € Voir

Fnac 29,99 € Voir

Micromania 29,99 € Voir

La Redoute 32,00 € Voir

LEGO® Marvel - Le calendrier de l’Avent des Avengers Amazon 29,99 € 27,29 € Voir

Rakuten 33,24 € Voir

Cdiscount 34,22 € Voir

Fnac 34,99 € Voir

La Redoute 32,00 € Voir

Funko Pop - Calendrier de l'Avent Harry Potter 2021 Amazon 53,40 € 30,00 € Voir

Fnac 59,99 € 30,00 € Voir

Rakuten 40,99 € Voir

Cdiscount 41,45 € Voir

Parmi les jouets pas chers, on peut déjà penser aux jouets de la marque Pop-It, qui sont désormais partout dans les cours de récré (se référer, pour plus de choix, au paragraphe dédié aux jouets Pop-It, plus haut sur cette page). De l'incontournable pieuvre réversible, star des réseaux sociaux, à la figurine Playmobil venant compléter une collection, la rédaction de Linternaute vous propose une sélection parmi les innombrables offres de jouets pas chers, pour tous les âges et pour tous les goûts.

Pieuvre réversible avec stickers pour la personnaliser 12,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Panini - Album LOL Surprise Fnac 2,99 € 1,50 € Voir

Amazon 2,99 € Voir

Rakuten 6,48 € Voir

La Redoute 13,76 € Voir

Playmobil - Pilote de motocross et sa moto Amazon 3,99 € 1,90 € Voir

Cdiscount 4,19 € 3,14 € Voir

Fnac 3,99 € Voir

Rakuten 4,10 € Voir

La Redoute 11,95 € Voir

Jouets de bain - Animaux marins Amazon 5,80 € Voir

Fnac 7,26 € Voir

Si vous souhaitez profiter du Black Friday pour acquérir des jouets originaux, pour vous ou pour offrir à Noël, se tourner vers des jouets en bois est une solution qui sort de l'ordinaire !

Kapla - Jeu de construction en bois, 280 planchettes Fnac 79,99 € 72,94 € Voir

Cdiscount 102,61 € 79,99 € Voir

Rakuten 79,99 € Voir

La Redoute 81,29 € Voir

Rue du Commerce 90,88 € Voir

New Classic Toys - Cuisine en bois Amazon 119,99 € 103,49 € Voir

Rakuten 127,31 € Voir

La Redoute 139,99 € Voir

Maracas en bois 11,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Koala en bois empilable - Jouet d'éveil Amazon 21,99 € Voir

La Redoute 27,62 € Voir

Rakuten 39,58 € Voir

Fnac 45,86 € Voir

Rue du Commerce 79,00 € Voir

Incontournables du Black Friday, les jeux de société permettent un moment de partage et d'échange avec ses proches. Du Cluedo au Mille Bornes, du Puissance 4 à l'escape game, en passant par le Monopoly, il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! De quoi rassembler toute la famille à Noël autour de l'un des nombreux indémodables jeux de société.

Jeu de société - Les aventuriers du rail 49,99 € 38,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Cluedo Rakuten 18,00 € Voir

Amazon 29,99 € 19,00 € Voir

Cdiscount 31,99 € 19,50 € Voir

Fnac 27,99 € 24,83 € Voir

La Redoute 22,99 € Voir

Micromania 24,99 € Voir

Jeu de société - Mille Bornes Amazon 26,90 € 24,80 € Voir

Cdiscount 42,15 € 24,80 € Voir

Fnac 26,99 € Voir

Rakuten 28,23 € Voir

La Redoute 29,99 € Voir

Jeu de société - Monopoly Classique (version française) Amazon 31,99 € 19,50 € Voir

Rakuten 22,99 € Voir

Cdiscount 24,79 € Voir

Fnac 24,99 € Voir

La Redoute 32,77 € Voir

Jeu de société - La bonne paye Amazon 29,99 € 17,90 € Voir

Cdiscount 31,99 € 18,52 € Voir

Rakuten 22,99 € Voir

Fnac 24,99 € 23,14 € Voir

La Redoute 22,99 € Voir

Jeu de société - Twister Amazon 22,99 € 14,80 € Voir

Cdiscount 23,99 € 14,80 € Voir

Rakuten 18,00 € Voir

Fnac 21,99 € 18,53 € Voir

Micromania 22,99 € Voir

La Redoute 29,76 € Voir

Jeu de société - Chabyrinthe Amazon 11,99 € 8,99 € Voir

Cdiscount 18,08 € 8,99 € Voir

Rakuten 11,96 € Voir

Fnac 13,26 € Voir

La Redoute 11,99 € Voir

Jeu de société - Mikado Amazon 2,59 € Voir

Cdiscount 2,59 € Voir

Fnac 7,97 € Voir

Rakuten 11,74 € Voir

Jeu de société - Qui est-ce ? Amazon 19,99 € 11,99 € Voir

Cdiscount 19,99 € 13,39 € Voir

Rakuten 14,99 € Voir

Fnac 15,99 € Voir

La Redoute 14,99 € Voir

Pendant le Black Friday 2021, des offres sur les jeux destinés à l'éveil de bébé sont là. L'occasion parfaite pour tous ceux qui viennent de voir arriver dans leur entourage un nouveau nourrisson. Des peluches aux tapis d'éveil, en passant par les jouets à bascule aux multiples formes et par l'indémodable Sophie La Girafe, déclinée inlassablement dans plusieurs types de jouets, chacun devrait y trouver son bonheur.

Malo, mon renardeau dodo – Peluche musicale pour bébé (0-36 Mois) Cdiscount 30,37 € 16,99 € Voir

Fnac 16,97 € Voir

Vertbaudet 16,99 € Voir

Rakuten 20,13 € Voir

La Redoute 24,90 € Voir

Sophie la Girafe - Tableau magique / Jeu de bain Cdiscount 20,99 € 10,39 € Voir

Fnac 18,99 € Voir

Rakuten 19,99 € Voir

La Redoute 17,99 € Voir

Amazon 21,42 € Voir

Baby Einstein - Clavier électronique en bois 59,99 € 45,59 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Sophie la Girafe - Œufs Maracas Amazon 7,50 € 5,10 € Voir

Rakuten 6,88 € Voir

Fnac 6,38 € Voir

Tapis d'éveil évolutif avec animaux, multifonction 5 en 1 Amazon 89,99 € 68,39 € Voir

Rakuten 69,98 € Voir

Cdiscount 89,99 € 70,69 € Voir

Histoire D'Ours - Peluche Croco (40 cm) Amazon 19,90 € Voir

Rakuten 20,56 € Voir

Fnac 21,85 € Voir

La Redoute 21,90 € Voir

Marionnette à main - Chien 8,69 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Le Black Friday 2021 est l'occasion idéale d'acheter des jouets et jeux pour filles. L'année dernière, les prix de nombreux jeux à destination des filles avaient été baissés : des traditionnelles Barbie aux mini kart pour enfants, des kits de coloriage aux bateaux pirate Playmobil, en passant par les voitures et les figurines, des offres similaires devraient avoir lieu cette année. Et il y en a pour tous les goûts.

Hot Wheels - Pack de 4 voitures Mario Kart La Redoute 26,99 € Voir

Fnac 29,99 € Voir

Rakuten 31,63 € Voir

Amazon 34,20 € Voir

Buki - Chimie sans danger Amazon 29,34 € Voir

Rakuten 32,79 € Voir

Fnac 32,90 € Voir

Le tramway Sylvanian Families Amazon 34,99 € 14,99 € Voir

Cdiscount 39,60 € 14,99 € Voir

Fnac 29,99 € 14,99 € Voir

Rakuten 19,67 € Voir

La Redoute 29,29 € Voir

Gofunly - Appareil photo pour enfants 41,80 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Karakoé pour enfant - Enceinte bluetooth avec deux micros 49,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Le Black Friday 2021 est l'occasion d'acheter des jouets et jeux pour garçons et sans a priori de genre : dinettes, kits de coloriage et de dessins, pâte à modeler et jeux de construction avaient vu leurs prix baissés pour l'occasion l'année dernière. D'intéressantes offres seront surement renouvelées cette année.

Figurine Marvel Avengers - Iron Man Amazon 19,90 € Voir

Fnac 25,99 € Voir

Rakuten 29,79 € Voir

La Redoute 36,88 € Voir

Mon Bébé Cabrioles Amazon 21,20 € 17,73 € Voir

Cdiscount 30,38 € 17,80 € Voir

Fnac 21,99 € 19,99 € Voir

Rakuten 20,99 € Voir

La Redoute 20,99 € Voir

LEGO Creator - La Super Moto Amazon 15,90 € Voir

Cdiscount 19,99 € 17,99 € Voir

Fnac 18,99 € 17,99 € Voir

Rakuten 22,05 € Voir

La Redoute 23,00 € Voir

Appareil photo pour enfants, rechargeable et antichoc 43,99 € 29,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Voiture télécommandée pour enfants 22,99 € 16,14 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pendant la période du Black Friday, la rédaction de Linternaute.com vous invite cependant à rester vigilants : de nombreux sites marchands et e-commerce proposent des offres particulièrement alléchantes, en montrant des prix barrés allant parfois jusqu'à -80%. Attention à ces offres, qui semblent attractives mais qui dissimulent, au mieux, un faux rabais (le prix de l'article a été gonflé juste avant la période du Black Friday pour ensuite être ramené à son coût d'origine) et, au pire, un lien vers une arnaque. La rédaction de Linternaute.com vous invite, pour éviter ces pièges, à comparer les offres entre elles, ce que permettent nos widgets ou encore la plateforme Idealo - qui offre aussi un outil de comparaison des prix d'un produit à plusieurs périodes de l'année.