Black Friday jouets et jeux : des promos déjà disponibles en vue de Noël

BLACK FRIDAY 2020. Avec la fermeture des magasins de jouets en novembre, l'achat des cadeaux de Noël passe généralement par Internet. Ce mois-ci est également celui du Black Friday, une période idéale pour faire vos emplettes !

Les fermetures des magasins de jouets et des rayons dédiés à ces derniers dans les grandes surfaces compliquent les courses de Noël des consommateurs. Pas de panique, il est toujours possible de faire vos emplettes pour Noël par le biais de sites de e-commerce. La meilleure période pour effectuer vos achats de jouets et de jeux de société en ce mois de novembre est évidemment lors du Black Friday ! Cette opération commerciale de grande envergure devrait avoir lieu le 27 novembre en France, mais il faut savoir que les géants du commerce en ligne sont parfois enclins à lancer des promotions alléchantes dès mi-novembre. Certaines promotions sont même disponibles dès maintenant ! Il faut toutefois se méfier de certaines réductions proposées. Pour que vous soyez sûrs d'acheter au meilleur prix, il est préférable de comparer le montant des jouets et jeux de société sur différents sites web.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En attendant, les produits phares en vente demeurent les mêmes : Playmobil, Lego, Play-Doh, doudous... Il y a aussi les jeux pour s'amuser à l'extérieur ! Les jeux de société sont évidemment aussi de la partie pour pouvoir s'amuser en famille. Vous avez le choix, quelque soit votre budget ! La rédaction a dressé une liste d'offres intéressantes de différents types de jouets pour vous aiguiller dans vos achats. À vos souris !

Notre best-of

La bascule d'Archimède chez Nature et Découverte à 39,95 euros

Le jeu éducatif Lunii "Ma fabrique à histoires" à 59,90 euros chez Boulanger

Le circuit de train Bucket Top en bois, à 64,99 euros chez Rose ou Bleu

Sentosphere - Kit Origami Darty 13,00 € Voir

Laredoute 13,00 € Voir

Fnac 16,75 € Voir

Amazon 18,95 € Voir

Play-Doh ARC EN CIEL 8 PACK Cdiscount 6,79 € Voir

Amazon 7,99 € 7,20 € Voir

Laredoute 8,79 € Voir

Darty 12,92 € Voir

Jeu Clementoni Archéo-Ludic T-Rex, Fluorescent Amazon 9,99 € Voir

Cdiscount 10,99 € Voir

Fnac 9,99 € 13,63 € Voir

Darty 13,08 € Voir

KAPLA Coffre 280 Planchettes Fnac 72,94 € Voir

Darty 72,94 € Voir

Laredoute 76,99 € Voir

Cdiscount 100,82 € 81,99 € Voir

DRAISIENNE NATURE PERSONNALISABLE Cdiscount 73,00 € Voir

Darty 73,87 € Voir

Amazon 84,99 € 79,06 € Voir

Fnac 84,98 € Voir

Brio World 33866 Petite Grue Darty 6,75 € Voir

Laredoute 6,75 € Voir

Amazon 16,00 € 14,95 € Voir

Fnac 15,70 € Voir

Le château d'Arendelle 41167 Cdiscount 99,45 € 64,99 € Voir

Fnac 79,99 € 69,99 € Voir

Darty 73,45 € Voir

Amazon 78,26 € Voir

Laredoute 79,99 € Voir

Le tout-terrain x-trême Amazon 185,66 € Voir

Cdiscount 272,83 € 198,66 € Voir

Darty 199,99 € Voir

Laredoute 201,99 € Voir

Fnac 229,99 € 222,95 € Voir

Boîte de briques créatives deluxe lego® Cdiscount 43,99 € Voir

Fnac 49,99 € Voir

Darty 51,30 € Voir

Laredoute 56,88 € Voir

L'attaque du musée municipal. Cdiscount 49,99 € 28,99 € Voir

Darty 28,99 € Voir

Laredoute 30,99 € Voir

Amazon 44,98 € Voir

Fnac 49,99 € Voir

PLAYMOBIL Country l'équitation d'hippodrome (70337) Amazon 55,99 € 48,90 € Voir

Fnac 59,98 € Voir

Darty 60,05 € Voir

Cdiscount 77,09 € 67,19 € Voir

Ecole aménagée 9453 Amazon 109,59 € 89,90 € Voir

Cdiscount 146,90 € 93,09 € Voir

Fnac 99,99 € Voir

Darty 111,61 € Voir

Laredoute 116,99 € Voir

In Ze Boîte Dujardin Amazon 13,90 € Voir

Cdiscount 32,90 € 14,50 € Voir

Fnac 19,90 € Voir

Darty 25,85 € Voir

Hasbro - Elefun Laredoute 38,99 € Voir

Darty 43,45 € Voir

Fnac 46,43 € Voir

1000 Bornes : Prestige Amazon 19,99 € Voir

Fnac 19,99 € Voir

Darty 25,94 € Voir

Laredoute 34,50 € Voir

Puissance 4 Amazon 12,99 € 9,40 € Voir

Cdiscount 11,40 € Voir

Laredoute 9,99 € Voir

Fnac 12,99 € 12,29 € Voir

Darty 17,14 € Voir

Aquarellum junior licornes Amazon 13,50 € Voir

Fnac 17,60 € Voir

Darty 16,44 € Voir

Laredoute 16,48 € Voir

Cdiscount 19,54 € Voir

Grave Digger radiocommandé 1/24ème 8,80 € VOIR L'OFFRE sur La Redoute

Véhicule radiocommandée Star Wars 7 heroes : Millenium Falcon le Reveil de la Force, 25 cm Darty 30,90 € Voir

Fnac 53,49 € Voir

Amazon 63,09 € Voir

Buki - Méga Formule Billes Amazon 34,90 € Voir

Fnac 34,90 € Voir

Laredoute 46,88 € Voir

Darty 58,14 € Voir

Aquabeads - 79918 - Kit Bracelet Amazon 11,69 € Voir

Darty 10,39 € Voir

Laredoute 12,39 € Voir

BEEDZ: STRIJKKRALEN EMOTICONS Amazon 9,89 € Voir

Cdiscount 9,89 € Voir

Fnac 10,37 € Voir

Darty 10,07 € Voir

Laredoute 19,06 € Voir

Repro magic Cdiscount 56,19 € 26,27 € Voir

Fnac 35,86 € Voir

Laredoute 39,25 € Voir

Amazon 43,65 € Voir

Darty 46,44 € Voir

Pdoh le dentiste Fnac 17,97 € 19,28 € Voir

Amazon 21,88 € Voir

Darty 20,95 € Voir

Laredoute 21,99 € Voir