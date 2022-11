Black Friday Lego Star Wars, Playmobil, Pokémon... Le meilleur des jouets en 2022

Le Black Friday 2022, c'est déjà parti ou presque. Alors que la date fatidique est fixée au 25 novembre, la course aux jouets de Noël va pouvoir débuter cette semaine. Comme chaque année, Lego, Playmobil et Pokémon tiennent la vedette, mais pas seulement...

Le Black Friday revient et plus vite que vous le croyez. Si la date officielle de la grande braderie commerciale de fin d'année a été fixée au 25 novembre, dès ce vendredi 18 novembre, plusieurs enseignes devraient lancer leurs promotions. Comme il se doit, ce Black Friday est l'occasion idéale de faire ses cadeaux de Noël et les jouets auront une fois encore plus place de choix parmi les offres.

Cette année encore, trois vedettes devraient se détacher du lot : Lego, Playmobil et la franchise Pokémon seront à n'en pas douter les jouets les plus cherchés lors de ce Black Friday 2022. Le réseau JouéClub, qui a déjà livré les tendances sur les achats de Noël 2022, compte ainsi quatre coffrets Pokémon parmi ses dix meilleures ventes du moment (deuxième semaine de novembre). Les cartes Pokémon sont évidemment les produits les plus courus et parmi elles donc, les coffrets Simiabraz V et Pomdrapi V au sommet des achats (voir les offres ici). Viennent ensuite les coffrets Premium V et Pin's Pokemon Carapuce. Voici l'intégralité du top-10 communiqué par l'enseigne.

Coffret Pokemon Simiabraz V Coffret Pokemon Pomdrapi V Skyjo Coffret Pokemon V Premium Coffret Pin's Pokemon Carapuce Dino Go Swifters Goo Jit Zu Disney Store 5 Surprie Capsule Crazy Chic Salon de tatouage Barbie Poupée Cutie Reveal Renne Music'Kid

Lego et Playmobil incontournables

Dès le 25 novembre prochain, de nombreux rabais seront opérés sur les prix de tout ou partie de ces produits. Mais bien d'autres seront aussi en promotion, dont les incontournables Légo et Playmobil. Le site officiel des petites briques à emboîter propose déjà des rabais sur une page spéciale pouvant aller jusqu'à -30%. La page dédiée à l'opération commerciale quant à elle est dans les strating-blocks. Côté figurines aux univers variés, la boutique Playmobil propose en ligne une page consacrée aux "Offres Maxiplaymo", qui offre déjà des dizaines d'euros de réduction sur de nombreuses boîtes, du bateau de Vikings au Cirque en passant par le Chalet de montagne ou le palais des merveilles.

Alors faut-il se lancer ou non ? Bien qu'il soit impossible de connaître d'ores et déjà l'étendue des offres qui seront lancées entre ce vendredi 18 novembre et la date du Black Friday le vendredi suivant, celles de la dernière édition de l'événement commercial laissent à penser que des promotions encore alléchantes seront faites dans les prochains jours, surtout sur les produits stars des jeux et jouets pour enfants et jeunes adultes. En attendant, voici une sélection des meilleures affaires du moment.

Les traditionnels jouets de construction Lego sont restés un indémodable. Les jouets Lego restent effectivement une valeur sûre qui, déposés au pied du sapin, font des heureux parmi petits et grands. En outre, le large choix de thématiques des jouets de construction, allant de l'univers d'Harry Potter à celui de Batman, du monde de Star Wars à celui de Mickey, en passant par ceux de La Reine des Neiges, de Jurassic Park et de Marvel, permet à chacun de trouver son bonheur. Et il y en a aussi pour les grands, avec les sets Lego de design d'intérieur aux nombreux thèmes (art, architecture, véhicules, divertissement...). L'inconvénient : attention aux petites pièces, qu'un enfant en bas âge peut facilement avaler !

Le Black Friday est aussi l'occasion d'acquérir de nombreux ensembles Playmobil. Les réductions ont en effet frappé les figures articulées en plastique pendant la dernière édition de l'événement commercial. Comme chez Lego, les univers ne manquent pas chez Playmobil : de James Bond à Star Trek, en passant par Retour vers le futur et Volkswagen, il y en a pour tous les goûts !

Avis aux fans de Pokémon : de nombreuses offres seront proposées pendant le Black Friday sur la très large gamme de jouets Pokémon, à commencer par les fameuses cartes à collectionner !

De nombreux calendriers de l'avent à thème ont été en promo à l'occasion du Black Friday dernier ! A quelques jours du mois de décembre, l'opération commerciale est aussi l'occasion de quitter le traditionnel calendrier de l'Avent aux cases regorgeant de chocolats et d'opter parmi une large sélection de calendriers de l'Avent portant sur de nombreux univers. D'Harry Potter à Marvel, les consommateurs ont trouvé votre bonheur... une expérience à retenter lors de l'édition 2022 du Black Friday ?

Pendant le Black Friday, il faut rester vigilants : de nombreux sites marchands et e-commerce proposent des offres particulièrement alléchantes, en montrant des prix barrés allant parfois jusqu'à -80%. Attention à ces offres, qui semblent attractives mais qui dissimulent, au mieux, un faux rabais (le prix de l'article a été gonflé juste avant la période du Black Friday pour ensuite être ramené à son coût d'origine) et, au pire, un lien vers une arnaque. La rédaction de Linternaute.com vous invite, pour éviter ces pièges, à comparer les offres entre elles, ce que permettent nos box ci-dessus ou encore la plateforme Idealo - qui offre aussi un outil de comparaison des prix d'un produit à plusieurs périodes de l'année.