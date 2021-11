Black Friday électroménager : les meilleures promos pour la maison

BLACK FRIDAY ELECTROMENAGER. C'est le dernier week-end pour profiter du Black Friday. Les soldes oscillent en -20% et -50% sur tous les appareils électroménagers, petit ou gros. Robots multifonctions, aspirateurs, accessoires de beauté, retrouvez les offres immanquables.

[Mis à jour le 27 novembre à 8h52] Le Black Friday est passé mais de nombreuses promotions sont maintenues jusqu'au lundi 29 novembre. Les consommateurs ont une ultime chance de profiter des réductions sur une large sélection de produits électroménagers, des plus petits comme les équipements de cuisine ou d'entretien type les aspirateurs ou centrales vapeur aux gros appareils que sont les lave-linges, les réfrigérateurs ou les fours, entre autres. Toutefois, cette année les promotions portent essentiellement sur les petits appareils, un choix certainement délibéré de la part des marques et des enseignes spécialisées puisque ces articles sont aussi les plus convoités par les consommateurs. En tête des produits recherchés on retrouve les robots de cuisine - cuiseurs, pâtissiers ou multifonctions - puis les équipements d'entretien surtout portés par les aspirateurs et les accessoires d'hygiène, de beauté et de coiffure. Dans ces rayons les offres sont variées, proches des -30% en moyenne, de quoi faire des économies de quelques centaines d'euros sur de nombreux produits. On peut citer le Cookeo+ Gourmet vendu à 219€, la centrale vapeur Calor à 169,99€ au lieu de 382€ ou encore le purificateur d'air Dyson à 199€, soit à -43%.

Les offres du Black Friday ne sont pas totalement absentes sur le gros électroménager et certaines se révèlent même très avantageuses comme la réduction de Cdiscount sur le lave-linge Haier vendu à 299,99€ au lieu de 469€. Mais la période de soldes prend bientôt fin, et le Cyber Monday qui fait comme toujours suite au Black Friday sera de courte durée. Pour profiter des derniers instants de l'opération commerciale, retrouvez la sélection de Linternaute.com regroupant les meilleurs deals du Black Friday 2021 sur les appareils électroménagers.

C'est le jour j, le Black Friday, et les promotions sur l'électroménager sont nombreuses dans les enseignes spécialisées comme sur les sites de vente en ligne. Depuis début novembre de bonnes affaires sont à conclure mais les offres à -50% du Black Friday sont enfin arrivées, notamment sur les petits appareils électroménagers comme sur les aspirateurs robots Roomba d'iRobot ou le Cookeo de Moulinex. Les promotions portent sur tous les types d'appareils y compris les plus prisés et les plus chers comme les robots de cuisine, les produits d'entretien à l'instar des centrales vapeur, et les produits de beauté comme les brosses à dent électriques, les rasoirs et les accessoires de coiffure type sèche-cheveux, fers à lisser ou à boucler. Voici un aperçu des meilleures offres disponibles en ce moment.

MEILLEURS produits

Parmi les appareils de gros électroménager on retrouve les équipements de buanderie comme les machines à laver et tout les appareils d'une cuisine correctement équipée : réfrigérateur, four, lave-vaisselle, etc. Ces pièces sont donc à surveiller de près pour être sûr de ne pas louper une bonne affaire. Whirpool, Samsung, LG, Bosch ou Siemens, les marques d'électroménager ne manquent pas et des modèles de tous les horizons devraient être vendus à prix réduit d'ici quelques jours. Quels produits sont en promotions lors Black Friday ?

Lave-linge hublot Haier 7kg Cdiscount 469,00 € 299,99 € Voir

Rakuten 371,80 € Voir

Lave linge hublot Bosch WAN28208FF Rakuten 449,00 € Voir

La Redoute 449,00 € Voir

Boulanger 599,00 € 449,00 € Voir

Cuisinière à induction AEG CIB6470APM 799,00 € VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Lave-vaisselle Whirpool 60 cm Cdiscount 424,83 € 319,99 € Voir

Rakuten 439,42 € Voir

Rue du Commerce 440,25 € Voir

La Redoute 504,16 € Voir

Amazon 534,49 € Voir

Four encastrable Hisense BI64211PX La Redoute 299,00 € Voir

Boulanger 399,00 € 299,00 € Voir

Réfrigérateur congélateur bas CHiQ FBM260L 329,90€ VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

L'aspirateur est depuis plusieurs années le produit roi de l'électroménager pendant le Black Friday, de nombreux modèles, même les plus chers sont vendus à prix réduit. Cette année, découvrez tous les bons plans et les bonnes affaires à conclure autour des aspirateurs dans notre article dédié et trouvez votre nouvel allié du ménage !

Aspirateur robot Roborok S7 Cdiscount 699,99 € 459,00 € Voir

Rue du Commerce 549,00 € 459,00 € Voir

Rakuten 519,00 € Voir

Fnac 788,79 € 539,00 € Voir

Amazon 601,26 € Voir

La Redoute 649,00 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba e6192 Amazon 499,00 € 279,00 € Voir

Fnac 319,99 € Voir

Rakuten 354,92 € Voir

Aspirateur laveur balai Rowenta Air Force Flex 560 Aqua Fnac 341,12 € Voir

Cdiscount 347,07 € Voir

Rakuten 357,14 € Voir

Amazon 549,79 € 404,08 € Voir

La Redoute 401,68 € Voir

Aspirateur balai Roborock H7 rouge Rakuten 259,00 € Voir

Rue du Commerce 399,00 € 319,00 € Voir

Fnac 349,00 € Voir

Amazon 385,71 € Voir

Boulanger 399,00 € Voir

A première vue, les adeptes du Black Friday pensent surtout aux smartphones, PC, jeux vidéo... Mais le petit électroménager a aussi ses clients à la recherche de produits à prix cassé. Robots de cuisine, purificateurs d'air, brosses à dents électriques ou épilateurs font partie des meilleures offres à saisir. Encore faut-il trouver les vrais bons plans. Pour vous y aider, la rédaction a déjà sélectionné plusieurs modèles à suivre parmi les meilleures promos du dernier Black Friday.

C'est la saison où l'on a envie de cuisiner et manger de bons plats réconfortants. Raclette, soupe, fondue ou encore gratin sont à l'honneur. Mais pour éviter d'y passer des heures, mieux vaut être bien équipé. Robot à tout faire, blender, appareil à raclette, mais aussi extracteur de jus, machine à eau pétillante, machine à café, si vous souhaitez parfaire votre équipement de cuisine profitez du Black Friday et de ses offres.

Machine à café à grain Krups Essential noire YY8135FD La Redoute 299,99 € Voir

Cdiscount 478,40 € 324,99 € Voir

Fnac 398,57 € Voir

Rakuten 407,66 € Voir

Rue du Commerce 499,00 € 435,19 € Voir

Robot pâtissier Smeg SMF02WHEU 299,99€ VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Robot pâtissier multifonction Kenwood 469,68 € 329,69 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Robot pâtissier Moulinex Masterchef Gourmet Amazon 129,99 € Voir

Rakuten 129,99 € Voir

Fnac 159,69 € 129,69 € Voir

Boulanger 159,99 € 129,99 € Voir

La Redoute 130,00 € Voir

Cdiscount 194,61 € 139,99 € Voir

Rue du Commerce 139,99 € Voir

Moulinex Cookeo+ Gourmet CE852900 Rakuten 219,99 € Voir

Fnac 279,69 € 219,69 € Voir

Cdiscount 337,90 € Voir

Amazon 479,00 € Voir

Robot cuiseur multifonction Moulinex I-Companion XL blanc YY4418FD Rakuten 799,99 € Voir

Fnac 999,69 € 799,69 € Voir

La Redoute 799,99 € Voir

Boulanger 999,99 € 799,99 € Voir

Cdiscount 1026,11 € Voir

Robot multifonction Fagor Grand Chef Plus Noir Fnac 498,79 € 248,79 € Voir

Cdiscount 394,61 € 249,99 € Voir

La Redoute 249,99 € Voir

Rakuten 256,25 € Voir

Rue du Commerce 263,60 € Voir

Amazon 313,89 € Voir

Mini four Proline 1200W Noir PMF16 89,69 € 39,69 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Sodastream Spirit noir Cdiscount 59,99 € 49,99 € Voir

Rakuten 49,99 € Voir

Fnac 89,99 € 49,99 € Voir

Electro Dépôt 48,99 € Voir

La Redoute 49,99 € Voir

Boulanger 89,90 € 49,99 € Voir

Amazon 66,00 € Voir

Rue du Commerce 69,90 € Voir

Fer à repasser, centrale vapeur ou défroisseur, trouvez la solution qui vous convient à des prix avantageux pendant le Black Friday. Cette année encore les bons plans courent les rues sur ce genre de petits appareils électroménagers. Le centrale vapeur reste un produit apprécié et très utile lorsque la pile de linge à repasser déborde, pour ceux qui repassent très ponctuellement ou qui voyagent le défroisseur semble plus adapté car il prend peu de place, se glisse facilement dans une valise, et ne nécessite pas de table à repasser. Enfin, pour ceux qui repassent occasionnellement ou pour les petits budgets, le fer à repasser est un bon compromis.

Centrale Vapeur Calor Pro express ultimate Amazon 382,86 € 169,99 € Voir

Rakuten 201,76 € Voir

Cdiscount 649,99 € 216,07 € Voir

Fnac 277,95 € Voir

La Redoute 311,60 € Voir

Rue du Commerce 363,60 € Voir

Défroisseur vapeur Philips série 3000 Amazon 54,99 € 31,99 € Voir

Rakuten 39,36 € Voir

Fnac 42,61 € Voir

La Redoute 47,10 € Voir

Centrale vapeur Philips PerfectCare Compact Cdiscount 148,12 € Voir

Rakuten 149,90 € Voir

Amazon 159,99 € 191,68 € Voir

Fer à repasser Philips GC4541/20 Amazon 64,99 € 33,85 € Voir

Rakuten 46,26 € Voir

La Redoute 51,78 € Voir

Rue du Commerce 56,26 € Voir

Fnac 58,10 € Voir

Avec la pluie et la baisse des températures, l'air intérieur est plus humide et il est parfois nécessaire d'acheter dans un déshumidificateur et/ou un purificateur d'air pour assainir l'air de votre logement (plus pollué que l'air extérieur). Voici quelques produits qui profitent de réductions intéressantes pendant le Black Friday 2021.

Purificateur ventilateur personnel Dyson Pure Cool Me 199€ VOIR L'OFFRE sur Dyson

Déshumidificateur d‘air Ionisateur Klarstein Drybest 2000 2G Amazon 79,99 € 69,99 € Voir

Rue du Commerce 134,99 € 74,99 € Voir

Rakuten 79,99 € Voir

La Redoute 79,99 € Voir

Fnac 134,99 € Voir

Ventilateur Dyson Fnac 398,99 € 198,00 € Voir

Cdiscount 462,50 € 199,99 € Voir

La Redoute 349,00 € Voir

Rue du Commerce 384,36 € Voir

Rakuten 390,87 € Voir

Quelles sont les offres en cours pour les appareils électroménager de beauté ?

La période du Black Friday est le moment parfait pour se faire plaisir et investir dans un nouveau lisseur, épilateur ou tondeuse électrique, une brosse à dents électrique pour chaque membre de la famille ou le célèbre Dyson Airwrap qui boucle, ondule, lisse et sèche. L'hygiène et la beauté coûtent cher, surtout quand on souhaite s'offrir du matériel performant, alors autant profiter de cette opération sans équivalent. Retrouvez les meilleurs modèles et les bons plans en ligne déjà disponibles en attendant le grand jour !

Sèche-cheveux

Sèche-cheveux Philips série 5000 54,99 € 34,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Sèche-cheveux Dyson Supersonic HD01 Gris/Fuchsia 439,99 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Fer à lisser, à boucler et brosse coiffante

Lisseur GHD - Styler Gold Amazon 199,00 € 137,99 € Voir

Cdiscount 159,00 € Voir

Rakuten 170,44 € Voir

Rue du Commerce 174,24 € Voir

Fnac 229,00 € Voir

Fer à boucler Hot Tools Pro Signature Or Fnac 59,92 € 36,04 € Voir

Amazon 59,99 € 47,76 € Voir

Brosse soufflante rotative Rowenta Brush'Activ Premium Care Amazon 72,79 € 39,99 € Voir

Rakuten 54,60 € Voir

Fnac 61,44 € Voir

La Redoute 69,99 € Voir

Rue du Commerce 71,98 € Voir

Brosse à dents électrique

Les brosses à dents électriques sont très plébiscitées et offriraient une meilleure hygiène dentaire seulement, le prix de ces appareils est un frein important pour les consommateurs. Pendant le Black Friday, les produits des marques leaders, Oral-B et Philips, sont vendus à prix réduits. Les brosses à dents électriques figurent même parmi le produits les plus soldés.

Brosse à dents électrique Oral-B iO série 8N 329,00 € 227,10 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Brosse à dents électrique Oral-B Pro 2000+ Oxyjet Kit Amazon 200,00 € 66,99 € Voir

Rakuten 75,99 € Voir

La Redoute 75,99 € Voir

Boulanger 105,99 € 75,99 € Voir

Fnac 93,74 € Voir

Electro Dépôt 94,98 € Voir

Cdiscount 113,77 € Voir

Rue du Commerce 114,56 € Voir

Brosse à dents électrique Oral-B PRO 3000 Amazon 60,00 € Voir

Rakuten 66,13 € Voir

Jet dentaire hydropulseur Waterpik 99,99 € 59,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Epilateur électrique, tondeuse ou rasoir électrique

Même constat pour les rasoirs et autres appareils d'épilation électriques, s'ils sont efficaces ils sont aussi très chers. Lors du Black Friday de nombreux modèles de rasoirs et d'épilateurs, pour les hommes et pour les femmes, sont soldés. Si les tarifs restent élevés, certains produits sont quand même proposés à moitié prix.

Rasoir électrique étanche Philips série 9000 S9986/63 329,99 € 199,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Rasoir Électrique Philips Série 5000 S5588/30 Amazon 109,99 € 69,99 € Voir

Cdiscount 99,99 € 69,90 € Voir

Rakuten 81,70 € Voir

Rue du Commerce 104,57 € 83,48 € Voir

Fnac 91,39 € Voir

Tondeuse cheveux et barbe Philips série 5000 59,99 € 29,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Épilateur à lumière pulsée Braun Silk Expert Pro 3 299,00 € 183,95 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Epilateur à lumière pulsée Philips Luméa Prestige BRI949/00 Amazon 459,99 € 289,99 € Voir

Cdiscount 646,93 € 457,99 € Voir

Epilateur électrique Satinelle Advanced Philips BRE715/00 Amazon 89,99 € 46,99 € Voir

Cdiscount 89,99 € 46,99 € Voir

Rue du Commerce 52,23 € Voir

Rakuten 62,29 € Voir

Fnac 65,00 € Voir

La Redoute 64,92 € Voir

Épilateur Électrique Braun Silk-épil 9 72,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pendant tout le Black Friday 2021, vous pouvez retrouver sur cette page les meilleures promos disponibles sur l'électroménager. La rédaction épluche les sites marchands à la recherche des plus gros rabais ou des offres les plus intéressantes sur les meilleurs appareils électroménagers du marché. Vous pouvez également vous abonner à nos alertes bons plans en remplissant le formulaire situé en haut de cet article pour être sûr de ne rien rater !