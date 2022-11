Black Friday électroménager : les meilleurs produits 2022

BLACK FRIDAY ELECTROMENAGER. Le Black Friday permet chaque année de faire de sacrées économies sur les appareils électroménagers, voici tout ce qu'il faut savoir avant cette grande période de solde !

Le Black Friday ne plaisante pas sur les promotions, et l'édition 2022 ne devrait pas échapper à la règle. L'opération commerciale sera de retour le 25 novembre et avec elle, une myriade d'offres sur les appareils électroménagers. Les promotions exercées pendant la dernière édition du vendredi noir permettent d'avoir de premières pistes sur les prochaines réductions et elles sont de bonnes augures puisque certaines s'élevaient parfois jusqu'à -50% ! Des gros appareils aux petits équipements, tous les produits sont concernés par la baisse des prix mais il faut reconnaître que les offres ont tendance à se concentrer sur les accessoires de cuisine - robot cuiseur multifonction et pâtissier en tête -, d'entretien, d'hygiène et de beauté, autrement dit les produits les plus recherchés mais aussi les plus onéreux. Parmi toutes les offres du Black Friday, certaines valent le détour, d'autant plus que les marques leader de l'électroménager s'alignent régulièrement sur les prix.

Le Black Friday a pour habitude de faire des heureux avec un nombre d'offres incalculables et portant aussi bien sur le gros électroménager que sur les équipements plus petits à l'instar des robots de cuisine, des aspirateurs, des centrales vapeurs ou des accessoires de coiffure.

MEILLEURS produits

Du côté du gros électroménager, on retrouve souvent les meilleures offres sur les équipements de buanderie comme les machines à laver et tous les appareils d'une cuisine correctement équipée : réfrigérateur, four, lave-vaisselle, etc. Chaque année ces pièces doivent être surveillées de près pour ne louper aucune bonne affaire. Voici quelques bons articles qui profitent déjà de réductions !

Lave-vaisselle Schneider SCDW1446IDBM Neuf à partir de 429,99 € Darty 429,99 € Voir

Cdiscount 499,99 € Voir

Rakuten 499,00 € Voir

Brico Privé 599,00 € 499,00 € Voir

Fnac 505,99 € Voir

Lave vaisselle 60 cm Samsung DW60M6050FS Neuf à partir de 465,64 € Occasion à partir de 450,00 € Rakuten 465,64 € Voir

Amazon 548,07 € Voir

Fnac 601,70 € Voir

Darty 610,98 € Voir

Cdiscount 699,00 € Voir Rakuten 465,64 € 450,00 € Voir

Fnac 601,70 € 599,00 € Voir

Réfrigérateur combiné RL34T620FSA Neuf à partir de 569,00 € La Redoute 649,00 € 569,00 € Voir

Darty 569,00 € Voir

Boulanger 649,00 € 569,00 € Voir

Galeries Lafayette 649,00 € 569,00 € Voir

Micro ondes NNE20JWMEPG Neuf à partir de 82,76 € Occasion à partir de 87,84 € Rakuten 82,76 € Voir

Fnac 87,51 € Voir

Amazon 109,00 € 89,00 € Voir

Cdiscount 89,99 € Voir

Rue du Commerce 87,51 € Voir

Darty 87,51 € Voir

La Redoute 89,00 € Voir

Ubaldi 104,00 € Voir Amazon 109,00 € 87,84 € Voir

Mini four FC21MUW Neuf à partir de 89,99 € Rakuten 89,99 € Voir

La Redoute 109,99 € 89,99 € Voir

Galeries Lafayette 109,99 € 89,99 € Voir

Amazon 165,99 € Voir

Fnac 200,20 € Voir

L'aspirateur reste l'un des produit roi de l'électroménager et fait systématiquement partie des objets les plus vendus pendant le Black Friday. Aspirateurs balais, robots, traineaux, avec ou sans sac… Tous les modèles, même les plus chers, sont vendus à prix réduit. Découvrez l'article dédié aux bons plans d'aspirateurs 2022.

ECOVACS DEEBOT N8 Neuf à partir de 275,00 € Rakuten 275,00 € Voir

Darty 299,00 € Voir

Amazon 349,00 € Voir

Fnac 428,12 € Voir

Dyson Big Ball Multifloor 2 Neuf à partir de 299,00 € Occasion à partir de 449,00 € Cdiscount 299,00 € Voir

Ubaldi 299,00 € Voir

Rue du Commerce 336,00 € 319,20 € Voir

Darty 328,19 € Voir

Rakuten 336,46 € Voir

Amazon 429,00 € 368,87 € Voir Amazon 429,00 € 449,00 € Voir

Rakuten 336,46 € 469,99 € Voir

A première vue, les adeptes du Black Friday pensent surtout aux smartphones, PC, jeux vidéo… Mais le petit électroménager a aussi ses clients à la recherche de produits à prix cassé. Produits de cuisine, purificateurs d'air, brosses à dents électriques ou épilateurs font généralement partie des meilleures offres à saisir.

Bros.Dents Crossaction Braun/T3 Neuf à partir de 39,92 € Fnac 39,92 € Voir

Rakuten 41,31 € Voir

Darty 39,99 € Voir

Boulanger 41,31 € Voir

Galeries Lafayette 41,31 € Voir

Cdiscount 47,78 € Voir

NOKLEAD Réveil de Voyage Mini Horloge Numérique LCD Portable avec Calendrier Rétroéclairé 12/24H Température Miroir de Maquillage Petite Horloge de Bureau Pliable à Piles (Noir) Neuf à partir de 14,99 € Amazon 16,99 € 14,99 € Voir

Pour concocter de bons petits plats maison, être bien équipé est un avantage : robot multifonction, cuiseur, pâtissier, minifour… Le choix est vaste. Il ne faut pas oublier les appareils électroménagers plus petits ou utilisés occasionnellement mais tout aussi pratiques comme les blenders, appareils à raclette, extracteurs de jus, machines à eau pétillante, machines à café, etc.

Robot patissier multifonction 1500W Neuf à partir de 74,99 € Amazon 99,99 € 74,99 € Voir

Cdiscount 74,99 € Voir

Fnac 86,31 € Voir

Rakuten 87,80 € Voir

Rue du Commerce 88,75 € 85,20 € Voir

Darty 85,39 € Voir

La Redoute 89,00 € Voir

Brico Privé 99,90 € Voir

Bestron Machine à gaufres Neuf à partir de 14,99 € Amazon 21,90 € 14,99 € Voir

Cdiscount 14,99 € Voir

Rakuten 23,32 € Voir

Fnac 26,21 € Voir

Darty 26,36 € Voir

Machine à café Philips L'Or Barista LM9012 1450 W Noir Neuf à partir de 65,00 € Occasion à partir de 63,22 € Rakuten 65,00 € Voir

Amazon 99,99 € 67,98 € Voir

Galeries Lafayette 67,98 € Voir

Fnac 99,69 € 76,92 € Voir

Leclerc 79,00 € Voir

Rue du Commerce 88,14 € 80,13 € Voir

Cdiscount 108,97 € Voir

La Redoute 109,99 € Voir

Darty 109,99 € Voir Amazon 99,99 € 63,22 € Voir

Rakuten 65,00 € 89,00 € Voir

Fnac 99,69 € 99,99 € Voir

Yum Asia Sakura Cuiseur à Riz avec Bol en céramique et logique floue avancée, (8 Tasses, 1,5 Litre), 6 Fonctions de Cuisson du Riz, 6 Fonctions multicuiseur, écran LED Motouch, 220-240V Neuf à partir de 149,90 € Amazon 199,90 € 149,90 € Voir

Cuiseur à riz Russell Hobbs Cuiseur riz 1,4L Neuf à partir de 36,99 € Occasion à partir de 29,22 € Amazon 36,99 € Voir

Cdiscount 39,99 € Voir

Fnac 39,00 € Voir

Darty 39,67 € Voir

Rakuten 43,27 € Voir Amazon 36,99 € 29,22 € Voir

Extracteur de jus - GSX16 Neuf à partir de 79,90 € Amazon 79,90 € Voir

Cdiscount 79,90 € Voir

Rakuten 79,99 € Voir

Rue du Commerce 159,00 € 79,99 € Voir

La Redoute 159,00 € 79,99 € Voir

Darty 79,99 € Voir

Fnac 85,00 € Voir

Ubaldi 93,00 € Voir

Fer à repasser, centrale vapeur ou défroisseur, le Black Friday est le moment pour trouver la solution qui vous convient à des prix avantageux. La centrale vapeur reste un produit apprécié et très utile lorsque la pile de linge à repasser déborde. Pour ceux qui repassent très ponctuellement ou qui voyagent, le défroisseur semble plus adapté car il prend peu de place, se glisse facilement dans une valise, et ne nécessite pas de table à repasser. Enfin, pour ceux qui repassent occasionnellement ou pour les petits budgets, le fer à repasser est un bon compromis.

Centrale Vapeur Calor Pro express ultimate Neuf à partir de 220,45 € Occasion à partir de 278,98 € La Redoute 399,99 € 220,45 € Voir

Rue du Commerce 401,47 € 364,97 € Voir

Amazon 399,99 € 370,66 € Voir

Cdiscount 370,66 € Voir

Darty 388,95 € Voir

Fnac 410,41 € Voir

Rakuten 414,00 € Voir Amazon 399,99 € 278,98 € Voir

Défroisseur vapeur Philips série 3000 Neuf à partir de 51,02 € Rakuten 53,32 € Voir

Darty 51,02 € Voir

Rue du Commerce 57,21 € 52,01 € Voir

Cdiscount 56,99 € Voir

Fnac 57,82 € Voir

Centrale vapeur Calor Express Compact Neuf à partir de 117,03 € Occasion à partir de 99,40 € Darty 117,03 € Voir

Cdiscount 121,91 € Voir

Rakuten 121,91 € Voir

Rue du Commerce 199,90 € 121,91 € Voir

La Redoute 121,91 € Voir

Amazon 189,99 € 131,72 € Voir

Fnac 147,89 € Voir Amazon 189,99 € 99,40 € Voir

Rakuten 121,91 € 117,00 € Voir

Le Black Friday, attendu pour le 25 novembre, se déroule lorsque la pluie et la baisse des températures rendent l'air intérieur plus humide. A cette période, il est parfois nécessaire d'acheter un déshumidificateur et/ou un purificateur d'air pour assainir l'air de votre logement (plus pollué que l'air extérieur).

Déshumidificateur d‘air Ionisateur Klarstein Drybest 2000 2G Neuf à partir de 49,99 € Amazon 49,99 € Voir

Fnac 49,99 € Voir

Rue du Commerce 134,99 € 49,99 € Voir

Darty 49,99 € Voir

Rakuten 81,99 € Voir

BEAUTURAL Humidificateur Ultrasons d'Air 1,3L Diffuseur Huiles Essentielles Brumisateur 7 Couleur LED Lumières Pas de Bruit avec Arrêt Automatique Neuf à partir de 39,99 € Amazon 39,99 € Voir

Babymoov Hygro Plus Humidificateur, 22h d'Autonomie, Silencieux, Diffuseur d'Huiles Essentielles, 1 Unité Neuf à partir de 89,00 € Occasion à partir de 86,33 € Amazon 109,90 € 89,00 € Voir Amazon 109,90 € 86,33 € Voir

Quelles offres retenir sur les appareils électroménager de beauté ?

La période du Black Friday est le moment parfait pour se faire plaisir et investir dans un nouveau lisseur, épilateur ou tondeuse électrique, une brosse à dents électrique pour chaque membre de la famille ou le célèbre Dyson Airwrap qui boucle, ondule, lisse et sèche. L'hygiène et la beauté coûtent cher, surtout quand on souhaite s'offrir du matériel performant, alors autant profiter de cette opération commerciale sans équivalent.

Sèche-cheveux Babyliss D572DE Neuf à partir de 22,90 € Occasion à partir de 22,21 € Amazon 34,90 € 22,90 € Voir

Cdiscount 22,90 € Voir

Rakuten 31,74 € Voir

Fnac 31,87 € Voir

Darty 29,99 € Voir

La Redoute 46,39 € 32,12 € Voir

Brico Privé 38,52 € Voir Amazon 34,90 € 22,21 € Voir

Airwrap Complete Neuf à partir de 548,90 € Occasion à partir de 519,00 € Fnac 548,90 € Voir

Cdiscount 549,00 € Voir

Sephora 549,00 € Voir

La Redoute 549,00 € Voir

Darty 549,00 € Voir Rakuten 0 € 519,00 € Voir

Remington Sèche Cheveux Céramique/Ionique/Tourmaline 2200 W Neuf à partir de 13,99 € Occasion à partir de 13,57 € Amazon 22,99 € 13,99 € Voir

Rakuten 22,65 € Voir Amazon 22,99 € 13,57 € Voir

Lisseur Babyliss ST495E steam pure Neuf à partir de 66,05 € Occasion à partir de 65,00 € Rue du Commerce 119,88 € 66,05 € Voir

Amazon 82,29 € 69,95 € Voir

Rakuten 75,89 € Voir

Fnac 75,48 € Voir

Darty 75,48 € Voir

Boulanger 129,99 € Voir Rakuten 75,89 € 65,00 € Voir

Amazon 82,29 € 67,85 € Voir

Lisseur 3918 Demeliss Titanium Neuf à partir de 49,40 € Occasion à partir de 40,00 € Amazon 64,90 € 49,40 € Voir

Leclerc 49,40 € Voir

Cdiscount 54,50 € Voir

Rakuten 55,00 € Voir

Darty 54,99 € Voir

Rue du Commerce 58,55 € 56,21 € Voir

Fnac 64,89 € 60,87 € Voir

La Redoute 78,36 € 62,62 € Voir

Ubaldi 63,00 € Voir Rakuten 55,00 € 40,00 € Voir

Amazon 64,90 € 47,92 € Voir

Brosse à dents électrique

Les brosses à dents électriques sont très plébiscitées et offriraient une meilleure hygiène dentaire seulement, le prix de ces appareils est un frein important pour les consommateurs. Pendant le Black Friday, les produits des marques leaders, Oral-B et Philips, sont vendus à prix réduits. Les brosses à dents électriques figurent systématiquement parmi le produits les mieux soldés.

Brosse à dents électrique Oral-B iO série 7N Neuf à partir de 207,00 € Fnac 207,00 € Voir

Amazon 279,00 € 209,26 € Voir

Cdiscount 209,26 € Voir

Darty 209,26 € Voir

Rakuten 219,76 € Voir

Brosse à dents électrique Oral B ORALB VITALITY 100 NOIR Neuf à partir de 18,99 € Occasion à partir de 18,42 € Amazon 25,00 € 18,99 € Voir

Cdiscount 18,99 € Voir

Rakuten 20,00 € Voir

Darty 18,99 € Voir

Fnac 28,83 € Voir Amazon 25,00 € 18,42 € Voir

Brosse à dents électrique Oral-B Pro 2000+ Oxyjet Kit Neuf à partir de 94,98 € Rakuten 94,98 € Voir

Fnac 95,96 € Voir

Electro Dépôt 94,98 € Voir

Rue du Commerce 138,00 € 95,96 € Voir

Darty 101,80 € Voir

La Redoute 105,98 € Voir

Boulanger 105,98 € Voir

Galeries Lafayette 105,98 € Voir

Ubaldi 111,00 € Voir

Cdiscount 115,00 € Voir

Epilateur électrique, tondeuse ou rasoir électrique

Même constat pour les rasoirs et autres appareils d'épilation électriques, s'ils sont efficaces ils sont aussi très chers. Lors du Black Friday de nombreux modèles de rasoirs et d'épilateurs, pour les hommes comme pour les femmes, sont soldés et parfois vendus à moitié prix.

Rasage PHILIPS S 3233/52 - S 3233/52 Neuf à partir de 43,25 € Occasion à partir de 42,82 € Amazon 74,99 € 43,25 € Voir

Cdiscount 43,25 € Voir

Fnac 50,00 € Voir

Rue du Commerce 54,11 € 51,95 € Voir

Rakuten 59,48 € Voir

Darty 61,46 € Voir

La Redoute 83,83 € 66,61 € Voir Amazon 74,99 € 42,82 € Voir

PHILIPS BRE740/10 Neuf à partir de 107,55 € Occasion à partir de 106,22 € Fnac 107,55 € Voir

Amazon 169,99 € 113,50 € Voir

Ubaldi 118,00 € Voir

Rakuten 124,95 € Voir

Darty 124,95 € Voir

La Redoute 149,00 € 141,85 € Voir Amazon 169,99 € 106,22 € Voir

Philips SHAVER Series 5000 S5579 - Rasoir - sans fil - bleu Neuf à partir de 89,99 € Occasion à partir de 95,05 € Amazon 139,99 € 89,99 € Voir

Cdiscount 110,99 € Voir

Rakuten 112,99 € Voir

Fnac 125,00 € Voir Amazon 139,99 € 95,05 € Voir

Epilateur Silence Force Calor Ep5620co Neuf à partir de 40,59 € Amazon 57,99 € 40,59 € Voir

La Redoute 57,99 € 40,59 € Voir

Leclerc 43,85 € Voir

Rakuten 44,99 € Voir

Rue du Commerce 58,30 € 55,39 € Voir

Fnac 57,89 € Voir

Darty 57,99 € Voir

Boulanger 57,99 € Voir

Galeries Lafayette 57,99 € Voir

Cdiscount 67,71 € Voir

