Black Friday électroménager : robots de cuisine et gros équipements à -35% ! Jusqu'à -50% sur le reste

BLACK FRIDAY ELECTROMENAGER. Sur le gros comme le petit électroménager les offres ne manquent pas pour la période du Black Friday. Les réductions vont jusqu'à -35% sur les robots de cuisine et au delà sur le petit équipement.

Plutôt à la recherche de gros ou de petit électroménager ? Aucune importance puisque les promotions du Black Friday sont encore appliquées sur les deux secteurs. Pour le gros équipement que sont les réfrigérateurs ou les machines à laver (deux produits qui se retrouvent souvent dans le top des ventes), les réductions grimpent jusqu'à -30%. De quoi faire de belles économies de plusieurs centaines d'euros tout en s'équipant d'appareils de qualité. D'autant plus que tous les types de modèles sont en promotion : réfrigérateurs américains, combinés et lave-linges à hublot ou "top".

Les stars du Black Friday en matière d'électroménager sont aussi les robots de cuisine qu'ils soient multifonctions, pâtissiers ou cuiseurs. Cette année Moulinex frappe un grand coup en proposant ses produits phares en promotion comme les robots Companion XL vendus à 469,99€ ou son grand frère à 899€ (contre 1 199€ habituellement). Le cuiseur ClickChef est plus accessible avec un prix à 199€. Le leader des robots pâtissiers prend aussi part au Black Friday avec le robot KitchenAid artisan vendu à 469€. L'électroménager de cuisine est aussi rejoint par d'autres produits comme les tireuses à bière ou encore les friteuses. Bien sûr, ce sont tous les petits équipements qui profitent des réductions du Black Friday y compris ceux destinés à l'entretien du linge comme les centrales vapeur ou ceux plutôt utilisés pour prendre soin de soi : appareils de coiffure, d'épilation et plus largement de beauté et d'hygiène. Là aussi, les marques telles que Philips, Calor, Braun et bien d'autres ont joué le jeu du "vendredi noir".

Le Black Friday est souvent l'occasion pour les consommateurs de s'offrir des appareils électroménagers coûteux et dans les produits les plus recherchés, les réfrigérateurs occupent une bonne position. Qu'ils soient combinés, à une porte ou américains avec deux portes et tous les gadgets, les modèles de réfrigérateurs en promo lors du Black Friday sont nombreux. De même que les lave-vaisselles et machines à laver qui figurent aussi au classement du gros électroménager le plus vendu. Cette année encore, il faut surveiller des près ces équipements pour ne pas passer à côté de la perle rare.

L'aspirateur est un des produits rois de la maison et un immanquable durant le Black Friday. Des robots connectés qui font le ménage tout seul aux aspirateurs balais sans fil, toutes les gammes d'appareils présentes des promos alléchantes. Découvrez l'article dédié aux bons plans d'aspirateurs 2022.

Si les adeptes du Black Fridays se ruent sur les smartphones et accessoires high-tech, le petit électroménager est aussi très recherché par les consommateurs, surtout quand les prix sont cassés. Robots de cuisine, appareils pour la beauté et l'hygiène et autres gadgets font l'objet d'offres à saisir.

Pour concocter de bons petits plats maison, être bien équipé est un avantage : robot multifonction, cuiseur, pâtissier, minifour… Le choix est vaste et les prix très attractifs durant le Black Friday. A noter sur les robots pâtissiers que la marque SilverCrest de Lidl propose aussi un robot au tarif plus accessible de 129€. Les ventes d'autres appareils rencontrent le succès durant l'opération commerciale comme les machines à café.

Les offres du Black Friday sur les machines à café sont aussi très nombreuse, à tel point qu'il peut être difficile de faire le tri entre les bons plans et les réductions moins intéressantes. Pour conclure les meilleures affaires fiez vous à notre sélection de produits de cet article dédié.

Fer à repasser, centrale vapeur ou défroisseur, le Black Friday est le moment pour trouver la solution qui vous convient à des prix avantageux. De la centrale vapeur sans égale lorsque la pile de linge à repasser déborde au défroisseur facile à emporter partout et pratique pour une entretien d'appoint, il y a de quoi satisfaire tous les consommateurs.

Quelles offres retenir sur les appareils électroménager de beauté ?

La période du Black Friday est le moment parfait pour se faire plaisir et investir dans un nouveau lisseur, un sèche-cheveux ou encore un épilateur ou tondeuse électrique. Sur ce secteur les offres sont nombreuses et surtout elles sont les bienvenues compte tenu du prix habituel des appareils d'hygiène alors autant profiter de cette opération commerciale sans équivalent.

Brosse à dents électrique

Les brosses à dents électriques sont très plébiscitées et offriraient une meilleure hygiène dentaire seulement, le prix de ces appareils est un frein important pour les consommateurs. Pendant le Black Friday, les produits des marques leaders, Oral-B et Philips, sont vendus à prix réduits. Les brosses à dents électriques figurent systématiquement parmi le produits les mieux soldés.

Epilateur électrique, tondeuse ou rasoir électrique

Même constat pour les rasoirs et autres appareils d'épilation électriques, s'ils sont efficaces ils sont aussi très chers. Lors du Black Friday de nombreux modèles de rasoirs et d'épilateurs, pour les hommes comme pour les femmes, sont soldés et parfois vendus à moitié prix.

Le Black Friday est une occasion à ne pas louper lorsqu'on souhaite s'équiper à moindre coût, encore faut-il repérer les meilleures affaires et pour cela il n'y a qu'une solution : sonder le marché. Retrouvez sur cette page les bons plans anticipés du Black Friday 2022 ainsi que les meilleurs produits de l'année, au cas où ces derniers seraient concernés par les réductions du Black Friday. Vous pouvez également vous abonner à nos alertes bons plans en remplissant le formulaire situé en haut de cet article pour être sûr de ne rien rater !