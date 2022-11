Black Friday son : barre de son Samsung et casque à -30% ! Le top des offres

BLACK FRIDAY SON. Casques, enceintes, écouteurs ou encore barres de son, tous les systèmes son sont en promotion pour le Black Friday et certains produits bradés à -30% voire plus. Les barres de son Samsung sont un bon exemple.

Les réductions de -30% foisonnent sur de nombreux systèmes son pour ravir tous les consommateurs amateurs de bonne musique. Même les équipements les plus imposants comme les barres de son apparaissent en promotion, y compris des produits des marques leaders comme Samsung ou Sonos. Vendues à plusieurs centaines d'euros, les produits bénéficient de rabais allant de 200 à 300€. Un très bon exemple des ces promos estampillées Black Friday est le modèle Samsung HW-Q800B qui passe à 499€ contre près de 800€ habituellement (voir plus bas dans cet article).

Des offres du mêmes acabit, à savoir -30% ou -40%, sont aussi disponibles sur les casques audio Blutooth et à réduction de bruit. Dans ce rayon de très bonnes affaires sont à conclure avec le Sennheiser Momentum 3 vendu à -40%, soit 180€, et jugé équivalent au célèbre Sony WH-1000XM5 qui lui aussi est en promo au prix de 329€ contre 399€ d'ordinaire. D'autres casques qui offrent une très bonne qualité sonore sont aussi proposés à moins de 100€ pendant le Black Friday et les consommateurs au plut petit budget peuvent se tourner vers les produits JBL, Jabra ou même Marshall. Outre les casques, les écouteurs sans fil sont aussi très en vogue et certains des modèles les plus recherchés profitent aussi de rabais à l'instar des Bose QuietComfort à réduction de bruit ou les Sony WF-1000XM4, qui conservent tous les atouts des casques issus des mêmes gammes. Finissons le tour des meilleures offres du Black Friday sur les systèmes son en jetant un œil du côté des enceintes. Pratique pour être transportée partout et partager un moment en musique, de nombreuses enceintes portables sont vendues à moins de 100€ notamment des modèles de marques référentes : la Bose SoundLink Color II, la Marshall Emberton ou la JBL Flip 5. Il peut aussi être intéressant de regarder du côté des enceintes un peu plus imposantes et destinées à un usage fixe notamment sur les produits signés Marshall.

Bose est l'une marque référente en matière de système son et chaque année, elle participe au Black Friday en mettant plusieurs de ses produits en promotion. A noter que la marque applique des promos intéressantes sur des modèles neufs mais baisse davantage les prix sur des produits reconditionnés et remis à neuf.

Comment parler d'appareils audio sans évoquer Sony ? La marque est connue pour la qualité de ses produits en particulier de ses casques ou de ses écouteurs. Les consommateurs se ruent sur les appareils du constructeur durant le Black Friday. Parmi les bonnes affaires on peut noter les -20% sur les derniers produits en date tels que le casque WH-1000X4 à 229€ au lieu de presque 300€ ou le petit dernier de la gamme le casque WH-1000X5 à 299€ contre 375€ habituellement.

JBL est une autre marque spécialisée et très populaire pour ses équipements audio, casques et enceintes en tête. Les produits de JBL sont aussi plus accessibles que ceux de marques concurrentes et ils le sont d'autant plus lors du Black Friday, de quoi intéresser les budgets un peu plus serrés.

Marshall est inimitable par son style reconnaissable entre mille mais aussi et surtout par la qualité du son qu'offrent ses produits. Pour un confort d'écoute, les casques Marshall font partie des références et, par chance pour les portefeuilles des consommateurs, ils bénéficient de promotions lors du Black Friday.

Quels sont les casques audio à moins de 100€ pendant le Black Friday ?

De nombreux autres constructeurs ont une place de choix dans le secteur de l'audio avec des produits très recherchés à l'occasion du Black Friday pour leur prix plus accessibles qui n'affectent pas la qualité du son. Parmi eux, certains font dans l'excellence comme Sennheiser mais on compte aussi d'autres marques comme Jabra.

Impossible de parler d'équipement audio sans mentionner les écouteurs sans fil et les vedettes du secteur : les Airpods d'Apple. Ce produit coûteux est vendu à des prix plus accessibles durant le Black Friday et pour retrouver l'ensemble des meilleures offres sur ces petits bijoux rendez-vous sur notre article consacré. A noter que dans la gamme Airpods existe aussi un casque lui aussi en promo.

Avoir un bon casque est indispensable pour profiter de sa musique préférée à tout moment mais pour un plaisir partagé ou la satisfaction d'écouter des albums à fond, toujours en surveillant le niveau des décibels, rien ne vaut une enceinte. Qui plus est, une enceinte portable qui vous accompagne partout. Sur ces produits, l'offre est vaste : Bose, JBL, Sony, Marshall, tous proposent des modèles phares et nombreux sont ceux en promo. Voici quelques références à des prix très attractifs. Un conseil supplémentaire, n'hésitez pas à jeter un œil du côté des enceintes Bluetooth reconditionnées à neuf et souvent moins chères. La marque Bose est adepte du concept et revend elle même des produits remis à neuf avec parfois plus de 100€ de remise comme pour l'enceinte Bose SoundLink Revolve+ II ou l'enceinte Bose SoundLink Flex et ce ne sont que des exemples.

Les Airpods ne sont pas les seules stars des écouteurs sans fil. Marshall mais aussi JBL ou Sony proposent des produits de toute aussi bonne qualité et à moindre coût. En plus de la sélection suivante, il faut noter ce bon plan proposé par Bose pour des écouteurs "true wireless" QuietComfort Earbuds remis à neuf à 159,95€ au lieu de 249,95€

Le Black Friday est aussi l'occasion rêvée de s'équiper d'appareils plus imposants et plus onéreux en se faisant plaisir tout en épargnant un peu son portefeuille. Les barres de son en sont l'exemple idéal. Ces appareils permettent autant d'écouter la musique que d'apprécier un film avec une très haute qualité sonore digne d'une salle de cinéma, un exemple ici avec la barre de son LG SN9YG et son caisson à 319€ contre 449€ hors période de soldes. Des promotions avantageuses sont aussi opérées la barre de son Bose Solo Soundbar Series II qui passe à 169€.

Astuce anti-arnaque - Comment éviter les promotions trompeuses ? Le site d'assistance et prévention en sécurité numérique du ministère, Cybermalveillance.gouv.fr, conseille notamment d'éviter la précipitation : "Même pressé par un pseudo vendeur en ligne qui vous propose l'affaire du siècle ou par un compte à rebours de vente flash, ne donnez pas trop rapidement votre numéro de carte bancaire et prenez le temps d'un minimum de vérifications : existence réelle et notoriété du vendeur, réalité de la promotion, sécurité de la transaction…". Retrouvez leurs autres conseils sur leur site.