Black Friday 2021 audio : enceintes, casques... Quelles promos ?

BLACK FRIDAY AUDIO. Enceintes, casques audio, barre de son... Le Black Friday audio réserve chaque année des bons plans de systèmes son sur les plus grandes marques comme JBL, Sony ou Bose.

[Mis à jour le 07 novembre 2021 à 11h32] L'opération commerciale annuelle du "Vendredi noir" approche, un an après les ventes record du Black Friday 2020, qui a vu une progression de 11% des achats par rapport à 2019, d'après une étude de la société Critéo. Qu'attendre du Black Friday en 2021 ? La date du jour J a été fixée au 26 novembre en 2021.

Enceintes, barre de son, écouteurs sans fil ou casque audio, tout types de produits audio de marques emblématiques comme Apple, Sony, Bose et Marshall, vont une fois de plus bénéficier de réductions importantes, via les sites de géants du e-commerce tels que CDiscount, Amazon, la Fnac ou encore Boulanger. En attendant de connaître les bons plans du Black Friday, voici notre sélection des meilleurs produits audio :

Bose QC35 II - Noir Amazon 0,00 € Voir

Fnac 349,92 € 189,90 € Voir

Rakuten 221,00 € Voir

Rue du Commerce 249,99 € Voir

Materiel.net 259,96 € Voir

Darty 349,99 € Voir

Boulanger 349,99 € Voir

Sony WH-1000XM3 Noir Rakuten 216,80 € Voir

Fnac 279,92 € 243,77 € Voir

Amazon 380,00 € 262,62 € Voir

Materiel.net 279,95 € Voir

LDLC.com 279,95 € Voir

Darty 279,99 € Voir

Rue du Commerce 309,31 € Voir

La Redoute 411,05 € Voir

Casque sans fil Beats Solo3 Noir mat Amazon 199,95 € 149,99 € Voir

Fnac 199,93 € 149,93 € Voir

Rakuten 150,32 € Voir

Darty 149,99 € Voir

Rue du Commerce 158,57 € Voir

Casque JBL Tune 510BT Noir Fnac 38,97 € Voir

Darty 49,99 € Voir

Boulanger 49,99 € Voir

Rakuten 69,90 € Voir

Casque audio MAJOR IV BT Rakuten 89,90 € Voir

Amazon 149,99 € 129,00 € Voir

Rue du Commerce 141,90 € Voir

Fnac 149,97 € Voir

La Redoute 149,99 € Voir

Darty 149,99 € Voir

► Découvrez les nouveaux AirPods Pro au meilleur prix dans notre article consacré.

Enceintes Bose

Bose Home Speaker 500 - Noir Fnac 379,49 € Voir

Darty 379,99 € Voir

Boulanger 399,00 € 379,99 € Voir

Rakuten 448,99 € Voir

Rue du Commerce 465,00 € Voir

Enceinte résidentielle Stanmore II Noir Rakuten 347,75 € Voir

Fnac 369,14 € 349,00 € Voir

La Redoute 369,99 € Voir

Enceinte Jbl Flip5 Noir Rakuten 119,00 € Voir

Rue du Commerce 128,99 € Voir

Castorama 129,99 € Voir

Fnac 139,86 € 137,78 € Voir

Cdiscount 139,99 € Voir

Electro Dépôt 138,98 € Voir

Materiel.net 139,00 € Voir

La Redoute 139,87 € Voir

Darty 139,99 € Voir

Boulanger 139,99 € Voir

GOOGLE Home - Blanc Rakuten 161,00 € Voir

Rue du Commerce 161,00 € Voir

Enceinte portable Huawei Sound X Fnac 199,39 € Voir

Boulanger 299,99 € 199,99 € Voir

Amazon 349,99 € 249,00 € Voir

Rue du Commerce 277,41 € Voir

Darty 309,99 € Voir

Rakuten 318,68 € Voir

Sudio T2 Écouteurs Intra-Auriculaires sans Fil, Bluetooth 5.2, ANC, Microphone intégré, jusqu'à 35 Heures d'écoute (Blanc) 115,54 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Huawei Freebuds 3 - Blanc Rakuten 89,64 € Voir

Fnac 94,92 € Voir

Rue du Commerce 105,00 € Voir

Amazon 189,99 € 124,19 € Voir

Sony WF-1000XM3 Noir Rakuten 139,99 € Voir

Fnac 169,97 € 167,39 € Voir

Amazon 250,00 € 169,00 € Voir

Cdiscount 169,00 € Voir

La Redoute 169,99 € Voir

Darty 169,99 € Voir

Materiel.net 199,96 € Voir

LDLC.com 199,96 € Voir

Barre de son HW-T420 Amazon 120,28 € Voir

Fnac 149,49 € 123,89 € Voir

Cdiscount 125,99 € Voir

Rakuten 128,88 € Voir

Electro Dépôt 128,89 € Voir

Boulanger 149,00 € 129,00 € Voir

La Redoute 134,51 € Voir

Astuce anti-arnaque - Comment éviter les promotions trompeuses ? Le site d'assistance et prévention en sécurité numérique du ministère, Cybermalveillance.gouv.fr, conseille notamment d'éviter la précipitation : "Même pressé par un pseudo vendeur en ligne qui vous propose l'affaire du siècle ou par un compte à rebours de vente flash, ne donnez pas trop rapidement votre numéro de carte bancaire et prenez le temps d'un minimum de vérifications : existence réelle et notoriété du vendeur, réalité de la promotion, sécurité de la transaction…". Retrouvez leurs autres conseils sur leur site.

