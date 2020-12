Black Friday & Cyber Monday audio : les meilleures offres

BLACK FRIDAY & CYBERMONDAY AUDIO. Enceintes, casques audio, barre de son... JBL, Sony ou Bose... Le Cybermonday met encore en avant de belles offres ce lundi. Notre sélection.

Après le Black Friday du vendredi 4 décembre, le Cyber Monday, qui est cette année fixée au lundi 7 décembre en France, est arrivé ! Il s'agit de la dernière occasion de profiter des prix cassés de l'opération commerciale annuelle. Et pas n'importe quels prix cassés, puisque certaines d'entre elles avoisinent les -50%. Alors que vous soyez en quête d'enceintes, d'une barre de son, d'écouteurs sans fil ou d'un casque audio (ou tout cela à la fois), vous devriez trouver votre "bonheur" dans la sélection ci-dessous à base de produits de marques emblématiques comme Apple, Sony, Bose et Marshall, et via les sites de géants du e-commerce tels que CDiscount, Amazon, la Fnac ou encore Boulanger. Découvrez notre sélection des meilleurs bons plans du Cyber Monday.

SSD externe Samsung Pack SSD SAMSUNG T5 1To + Carte Micro SD 64Go EVO PLUS Fnac 199,89 € 119,89 € Voir

Darty 199,00 € 119,99 € Voir

► Abonnement de 12 mois à Deezer Premium + Carte Fnac, à 60 euros au lieu de 134,84 euros, soit -56 %, via le site de la Fnac

Bose Casque sans fil à réduction de bruit QuietComfort 35 II - Triple Midnight, avec Amazon Alexa Intégrée 379,95 € 249,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Casque WH-H910 Noir Amazon 300,00 € 208,92 € Voir

Boulanger 299,99 € 208,92 € Voir

Fnac 299,97 € Voir

La Redoute 299,99 € Voir

Darty 299,99 € Voir

Casque WH1000XM3 Noir Amazon 379,90 € 229,99 € Voir

Fnac 349,92 € 229,92 € Voir

La Redoute 229,99 € Voir

Darty 349,00 € 229,99 € Voir

Boulanger 299,00 € 229,99 € Voir

Casque audio Beats Studio 3 Gris AVEC REDUCTION DE BRUIT Amazon 349,95 € 199,99 € Voir

Darty 349,00 € 199,99 € Voir

JBL T460 BT Casque supra-auriculaire Bluetooth - Noir Cdiscount 49,99 € 29,99 € Voir

Amazon 49,99 € 38,99 € Voir

Darty 48,83 € Voir

Casque audio Marshall MAJOR 3 NOIR BT Fnac 149,98 € 46,89 € Voir

Cdiscount 179,99 € 62,50 € Voir

Amazon 149,99 € 69,00 € Voir

Darty 149,00 € 69,99 € Voir

Boulanger 149,00 € 89,99 € Voir

► Les AirPods Pro, à 200 euros au lieu de 279 euros, soit -28% sur Rakuten

KEF LS50 Haut-parleurs pour moniteur 2 voies noir piano glacé Fnac 1198,10 € 598,10 € Voir

Amazon 740,00 € Voir

Cdiscount 1522,01 € Voir

Enceintes Bose

Enceinte sans fil Bose SOUNDLINK REVOLVE+ BLACK Fnac 386,00 € 249,86 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Boulanger 300,00 € 249,99 € Voir

Amazon 339,00 € Voir

Enceinte Marshall Kilburn II Noir Cdiscount 198,00 € Voir

Fnac 334,21 € 199,49 € Voir

La Redoute 199,99 € Voir

Darty 249,00 € 199,99 € Voir

Boulanger 249,99 € 199,99 € Voir

Rue du Commerce 234,00 € Voir

Amazon 305,60 € Voir

Enceinte sans fil BOOMBOX NOIRE Fnac 449,14 € 299,14 € Voir

Boulanger 349,00 € 299,99 € Voir

La Redoute 329,99 € Voir

Darty 329,99 € Voir

Rue du Commerce 379,00 € Voir

Google Home Max Blanc Darty 199,00 € 149,99 € Voir

Cdiscount 265,00 € 245,00 € Voir

Fnac 289,00 € Voir

Enceinte Bluetooth Huawei Sound X Amazon 199,99 € Voir

Fnac 299,49 € 199,49 € Voir

La Redoute 199,99 € Voir

Darty 299,00 € 199,99 € Voir

Boulanger 299,99 € 199,99 € Voir

Rue du Commerce 237,96 € Voir

Ecouteurs Elite Active 65T Cuivre Bleu Amazon 149,99 € 97,16 € Voir

Cdiscount 199,99 € 97,16 € Voir

Fnac 149,93 € 99,93 € Voir

La Redoute 99,99 € Voir

Darty 149,00 € 99,99 € Voir

Boulanger 149,99 € 99,99 € Voir

Ecouteurs FreeBuds 3 Blanc Amazon 189,99 € 99,99 € Voir

Fnac 124,99 € 102,99 € Voir

La Redoute 119,99 € Voir

Darty 189,00 € 119,99 € Voir

Boulanger 139,99 € 119,99 € Voir

Ecouteurs WF-1000XM3 noir Cdiscount 119,99 € Voir

Amazon 250,00 € 169,99 € Voir

Fnac 249,97 € 169,97 € Voir

La Redoute 169,99 € Voir

Darty 249,00 € 169,99 € Voir

Boulanger 224,99 € 169,99 € Voir

Barre de son Samsung HW-T420 Cdiscount 99,99 € Voir

Electro Dépôt 129,00 € Voir

Darty 149,00 € 129,99 € Voir

Boulanger 149,00 € 129,00 € Voir

Fnac 149,49 € 135,00 € Voir

Amazon 145,00 € Voir

La Redoute 164,74 € Voir

Astuce anti-arnaque - Comment éviter les promotions trompeuses ? Le site d'assistance et prévention en sécurité numérique du ministère, Cybermalveillance.gouv.fr, conseille notamment d'éviter la précipitation : "Même pressé par un pseudo vendeur en ligne qui vous propose l'affaire du siècle ou par un compte à rebours de vente flash, ne donnez pas trop rapidement votre numéro de carte bancaire et prenez le temps d'un minimum de vérifications : existence réelle et notoriété du vendeur, réalité de la promotion, sécurité de la transaction…". Retrouvez leurs autres conseils sur leur site.

