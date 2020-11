Black friday enceintes et casques audio : les meilleures offres en ligne avant le jour J

BLACK FRIDAY AUDIO. Sony, Marshall, JBL, Beats, Bose... En amont du Black Friday, les offres fleurissent déjà en ligne des casques aux écouteurs, barres de son ou enceintes. Notre sélection des meilleures promos !

Barre de son, platine vinyle audio, casque bluetooth à réduction de bruit, enceinte bluetooth portable... Les promos du Black Friday 2020, qui a précisément lieu le vendredi 27 novembre prochain, sont en fait précédées par des offres alléchantes pendant tout le mois de novembre. Comme l'an dernier, on trouve déjà des rabais intéressants chez de nombreux e-marchands (Amazon, Boulanger, CDiscount...), et pour de nombreuses marques (Apple, Bose, Sony, Beats, Marshall, JBL...) en sachant que ces réductions pourront monter à plus de 60% la semaine du Black Friday (dernière semaine de novembre), et ce sur des produits très variés. Découvrez ci-dessous notre sélection de bons plans toutes catégories confondues puis par catégorie.

Quels sont les meilleurs bons plans audio du moment ?

Jusqu'à -50% sur une sélection de casques et enceintes Bose chez Amazon

chez Amazon Les AirPods Apple de 2e génération à -22% chez Amazon, de même que pour les AirPods Pro, toujours sur Amazon

de 2e génération à -22% chez Amazon, de même que pour les AirPods Pro, toujours sur Amazon Enceinte portable Ultimate Ears Boom 2 Lite - Bluetooth à -31% sur Amazon

2 Lite - Bluetooth à -31% sur Amazon Ecouteurs sans fil Freebuds 3 True Wireless Huawei Blanc, à -37% sur le site de la Fnac

True Wireless Huawei Blanc, à -37% sur le site de la Fnac Enceinte intelligente Google Home Max Galet à 200€ chez Darty

Max Galet à 200€ chez Darty Barre de son JBL Link Bar à -33% chez Darty

à -33% chez Darty Casque sans fil avec réduction de bruit Beats Studio3 à -37% chez Amazon

à -37% chez Amazon Casque sans fil à réduction de bruit QuietComfort 35 II - Triple Midnight, avec Amazon Alexa Intégrée, à 210 euros au lieu de 380 euros sur Amazon

Bose Casque sans fil à réduction de bruit QuietComfort 35 II - Triple Midnight, avec Amazon Alexa Intégrée 379,95 € 209,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Casque Bose QC35 II Silver Cdiscount 189,99 € Voir

Amazon 211,66 € Voir

Fnac 249,92 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Boulanger 277,00 € 249,95 € Voir

Casque Sony WH1000XM3B Fnac 349,92 € 269,99 € Voir

Amazon 299,00 € Voir

Darty 299,99 € Voir

Laredoute 299,00 € Voir

Boulanger 299,00 € Voir

Casque WH-H910 Noir Amazon 300,00 € 208,92 € Voir

Boulanger 299,99 € 208,92 € Voir

Fnac 299,97 € 290,49 € Voir

Darty 299,99 € Voir

Laredoute 299,99 € Voir

Casque Sony WH1000XM3B Fnac 349,92 € 269,99 € Voir

Amazon 299,00 € Voir

Darty 299,99 € Voir

Laredoute 299,00 € Voir

Boulanger 299,00 € Voir

Casque à réduction de bruit Beats Studio3 Gris foncé Amazon 349,95 € 219,99 € Voir

Fnac 349,93 € 219,93 € Voir

Darty 349,00 € 219,99 € Voir

Enceinte sans fil Bose SOUNDLINK REVOLVE+ BLACK Fnac 249,86 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Boulanger 300,00 € 249,99 € Voir

Enceinte Marshall Kilburn II Noir Cdiscount 228,00 € Voir

Amazon 299,99 € 235,00 € Voir

Fnac 249,49 € 239,70 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Laredoute 249,99 € Voir

Boulanger 249,99 € Voir

Enceinte Bluetooth Tufton Noir EU Amazon 399,99 € 302,06 € Voir

Boulanger 399,99 € 317,00 € Voir

Laredoute 349,99 € Voir

Fnac 399,14 € 384,99 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Enceinte sans fil BOOMBOX NOIRE Boulanger 499,00 € 349,00 € Voir

Fnac 499,14 € 363,92 € Voir

Laredoute 369,99 € Voir

Darty 499,99 € Voir

Enceinte sans fil BOOM 2 PANTHER Amazon 59,00 € Voir

Fnac 77,75 € Voir

Cdiscount 133,72 € 87,80 € Voir

Laredoute 85,99 € Voir

Darty 99,99 € Voir

Google Home Max Galet Darty 199,99 € Voir

Fnac 290,11 € Voir

Laredoute 357,99 € Voir

Ecouteurs FreeBuds 3 Blanc Fnac 189,97 € 105,99 € Voir

Amazon 189,99 € 106,52 € Voir

Darty 189,00 € 119,99 € Voir

Laredoute 119,99 € Voir

Boulanger 139,99 € 119,99 € Voir

